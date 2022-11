[株式会社ワンオー]

マス・アセンションを目指し、新しいコンセプト”未知の駅”~wisdom~でアップデート



12月は貴方の世界観を見つけられる様々なワークショップも開催予定。







コロナ禍を経てオンラインが溢れているいまだからこそ、五感で感じとることの大切さ、そこに行かなければ体験できないことが求められています。そこでEQUALAND SHIBUYAのネクストステージはマス・アセンションをとげた新たなる次元、未知の駅へ。見える世界、見えない世界も縦横無尽に、自由な価値観、それぞれを受容する愛、美しさを提案します。





CONCEPT



未知の駅 ~wisdom~



美しく生きるとはどういうことだろう?

トラストの先へ。精神・知性・情報・内なる世界の探求をしていく時代に突入した今、試されるのは、見えないものを観るチカラ。

香りや音、直観など目に見えない世界から、未だ知ることのないワタシへつなぐ駅、"未知の駅"をコンセプトに、ここでしか味わうことのできない貴方だけの世界観を体験していたただければと思います。





新しいコンセプト“wisdom”のもと、季節に合わせてここでしか味わうことのできない貴方だけの世界観を体験していただきます。



vol.1 THE AWAKENING 12月~3月

未知の私に目覚める エレメント:土







イメージをカタチにすることは私だけの世界を作ること。誰にどう思われたって構わない。自分が好きならそれでいい。スキもキライも感じてみなくちゃわからない。体験してほしい、思い描くこと、それをカタチ作ること。12月から春分に向かって大浄化グッズをセレクト。 今までのあんなことやこんなこと、、、心に奥にしまってしまった、ちょっとだけイタいいくつかの思い出も この際、まとめて宇宙へ手放そう!幾何学や自然、光が生み出す色やフォルムを体験、感じていただければと思います。





vol.2 Borderless

境界を超えるテクノスピ エレメント:風









とどまらない、ジャッジしない、ケ・セラ・セラ。男と女、右と左、テクノロジーとスピリチュアル。見えるもの、見えないもの。香りや音がそこにある、まるで風のように境界を超え、時間も超え、その行き先さえも超え、、、身を委ねることとはどんなに楽しいことだろう。宇宙が誘う軽やかな世界、香りや音の持つ宇宙の響きを感じていただければと思います。





vol.3 Avant-Garde 内なる宇宙

内なるアイデンティティ エレメント:火







本当のわたし、あなたに眠る自己存在欲求を満たしてみてもいいんじゃない?魂に火をつける。本来のアイデンティティを再び灯すお手伝い。もしもあなたの内なる個性が開花したら、、、その存在そのものが世界を豊かにしてゆくのです。どんな私も面白がれたら、どんなに愉快なことでしょう。何があっても笑い飛ばして、この宇宙の舞台であなたという主人公を演じて見ませんか。





vol.4 Mirror 投影する世界

外側に映し出しているのはわたしの世界 エレメント:水







鏡に映るわたし、水辺に映る緑や空の色、マトリックスかこれはリアルか?鏡の中に通ずるミチがそこにあるのか?鏡像はわたしか?そのシナリオは誰かに描かれたものか?それともあなたが描いたものか?心が投影するのは、あなたの視点が紡いだストーリー。私はあなた、あなたは私。あなたをみたら私がわかる。そんな風に世界はできている。昔より受け継がれてきたwisdomとは、本や映画のお話なかに種のようにひそませてある もの。その知恵のタネはあなたの視点を美しく、真実を見る世界に向けてくれるのです。





WORK SHOP



ショップに隣接するPOP-UPスペースでは、週末ごとに異なるワークショップを実施予定。パーソナライズされた体験を通して、あなただけの世界観を見つけにきてください。

※応募方法についてはEQUALAND SHIBUYAのInstagramをご確認ください。



公式Instagram:https://www.instagram.com/equaland_shibuya/



12月のWORK SHOPラインナップ

~ 新たなる世界への目覚め~





SLAK

日程:12/3~4

ステンドグラス・サンキャッチャー

カット済みのお好きなガラスを選んでハンダで組み立てお部屋の飾りやカーオーナメントにもお使いいただけるサンキャッチャーを制作します。





KARIN

日程:12/3

クリスタル・サンキャッチャー

お好みの天然石などをお選びいただきき、オリジナルデザインのサンキャッチャーをお作りいただきます。





EF.

日程:12/4

Clearing Organic Soap

ホリデー仕様のキャンドル風石鹸ワークショップ。美容成分たっぷりのオーガニックソープを使ったあなただけのオリシナルの石鹸づくり。繰り返し使えるエコラップでのギフトラッピングも。





ツキヒホシ

日程:12/10~11

私だけのお香

好みの香木やスパイスから好きなものを選んで、富士山麓の間伐材とブレンドしたオールナチュラルなお香を手作りします。12月はスパイシーで温かみのあるクリスマス・スパイスを使ったお香です。





ユリコスペイシー

日程:12/10

星読み宇宙コラージュ

あなたのホロスコープから導く星座や惑星などを自由に加えてあなたの宇宙をビジュアライゼーション!星が教えてくれるメッセージをカタチにしましょう!





Bouquelett

日程:12/17

パンドラの箱カルトナージュ

厚紙を切って組み立てた箱に布や紙を巻いて仕上げるヨーロッパの伝統工芸です。色生地や古い着物・スカーフ生地などの中から、お好きな組み合わせで6.5cmの正方形の小物入れを作ります。





MuluM

日程:12/18

miminowa 解剖学的アクセサリー

可愛いだけではなく、顔や肩・首の悩みにアプローチする耳にかけるだけのアクセサリーを作るワークショップ。お気に入りの天然石と糸を選んでもらい作ります。





みふさ

日程:12/24

精麻に触れる お清めお飾り

神の草 真菰の葉と、神の依代大麻の茎をなめした光り輝く精麻を素材に注連縄、祝い亀などのお飾りを製作します。





KuriAnko

日程:12/25

タイムウェーバー12次元にアクセス

タイムウェーバーはドイツの波動機器。顔写真、名前、生年月日からその人の12次元と言われる情報領域にアクセスし、分析、調整をする機械です。海外では企業の人材採用にも使われていて、その人のもつ魅力・才能分析も得意としています。今の身体の状態や、身体のエネルギーバランスを見たり、その方の状態に合った、アイテムを選んだりすることもできます。今回は、簡単な身体の状態のチェックと、あなた自身がなりたい自分になるために必要なアイテムを選んでいただくお手伝いをさせていただきます。是非、気軽に波動の世界を楽しんでみてください。





BRAND PICK UP



ニューフェイスの注目ブランドをご紹介します。

SLAK / HUMFIL weave&tuft / ALL TOMORROW'S PARTIES / un. / jyu / Felixina / HAI-SAI /SEORii / NATURALCOSMO / つきひほし / mulum





About EQUALAND SHIBUYA



EQUALAND SHIBUYAは、ストーリーが感じられるモノ・コト・ヒトが展開される「マーケットエリア」に加えB to Bサービスである「プレスルーム」も併設されたキュレーション型店舗。



店 舗 名:EQUALAND SHIBUYA (イコーランド シブヤ)

営業時間:11:00~21:00

場 所:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-20-10 MIYASHITA PARK South 3F

公 式 HP:https://equaland.com/

公式Instagram:https://www.instagram.com/equaland_shibuya/



