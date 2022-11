[クロックス・ジャパン合同会社]

Nigh Magazineによるショートmovie “The world of Echo” が公開



レディース、メンズ、キッズの革新的なカジュアルフットウェアのグローバルリーダーであるクロックス社は、10月5日の発売開始から各所で話題を集めているcrocsの新作「Echo clog」を基にした、ショートmovie “The world of Echo”を発表いたします。合わせてNigh Magazine Issue 6内で11月10日より公開いたします。











カウンターカルチャーを体現するアーティストたちへのディープな取材と、独創的なエディトリアルデザインに、世界中のクリエイターから評価を集めるNigh Magazine。毎号のタイトルを飾るモーショングラフィックへの注目度も高い彼らが、10月5日の発売開始から各所で話題を集めているcrocsの新作「Echo clog」をモチーフに、“The world of Echo”という架空の世界をジオラマで表現。

繰り返し跳ね返る音波の広がりを意味するEcho(エコー)を名に持つ本モデルとcrocsブランドの世界観を、視覚的かつ感覚的に楽しめる3部作から成るショートムービーです。



movie 1 “Floor”

未知の都市で踊り明かすサイケデリックエクスペリエンス



movie 2 “Mountain”

アフターアワーズ登山によるナチュラルアンビエンス



movie 3 “Scroll”

物語は過ぎ去り消えてゆく、繰り返すマインドトリップ



-Echo Clog -

これまでにない全く新しいモデルの「Echo Clog」(エコー・クロッグ)は、快適性と審美性を高めるために設計されました。 足下の快適性を追求したフットベッドにはLitereideTMを搭載し、外装のクロスライトは未来的な造形でスピード感と大胆なフォルムを実現、確保される通気性は更に快適性を増します。また窓から見えるフットベッドも特徴です。



“Echo”という名前の由来は、繰り返しで跳ね返ってくる音波の広がりを意味するEcho(エコー)という言葉からきており、 ソールのラインが反射して繰り返す様子、視覚的なEcho of soundの見え方に似ていることから、名前がつきました。

また、斜めに配したジビッツTMホールは、パーソナライゼーションの可能性を広げ、新たな表情を創造します。









Price: 8,800円(税込) / Size: 22cm -30cm / Color: Stucco, Desert Grass



crocsは男性、女性、子ども向けに革新的なカジュアルフットウェアを提供するブランドであり、快適さを兼ね備えた、多くの人々に愛されるスタイルのフットウェアコレクションを提供しています。crocsのほとんどすべてのシューズには、独自開発した「Croslite™(クロスライト™)」素材を使用しており、優れた履き心地を実現しています。

2022年はCome As You Are™キャンペーンの一環として、「履く人の足元をどんな時も快適にすること」をCome As You Are™という言葉に込めブランドキャンペーンを展開していきます。

クロックス・ジャパン https://www.crocs.co.jp



