株式会社サンリオエンターテイメント(本社:東京都多摩市、代表取締役社長:小巻亜矢)が運営する「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド(大分県日出町)」では、「国際女性デー(3月8日)」にちなんで、大分県で暮らす女性に、自分自身をスキになり、笑顔でゲンキになれる1日を届けたい。そんな願い込めて、ココロとカラダのキレイ、そして、毎日を楽しく暮らすをテーマとした、「ココロもカラダもキレイになる日 おおいたスマイルデー」を、3月4日(土)に開催します。

当日は、ココロとカラダを幸せにするレクチャーや抽選会、みんなを笑顔にするハローキティとのハイタッチグリーティング、女性を応援する企業・団体による特設ブースなどの催しを多数ご用意しております。









■イベント概要

・開催日:2023年3月4日(土)

・時間:11:00~12:15(予定)

・場所:ハーモニーランド内フェスティバルステージ

・主催:株式会社サンリオエンターテイメント ・共催:株式会社ポーラ





ココロとカラダを幸せにする!「美」「健康」「笑顔」のレクチャー



●スマイルレクチャー1

スキンケアでキレイに!「私の可能性を拓くしあわせにつながる美容」

・登壇者:株式会社ポーラ 代表取締役社長 及川美紀氏



●スマイルレクチャー2

温泉でキレイに!「大分の温泉の健康と美につながる楽しみ方」

・登壇者:株式会社みょうばん湯の里 代表取締役社長 飯倉里美氏

美人温泉道隊長 温泉ソムリエアンバサダー 八木みちる氏



●スマイルレクチャー3

笑顔のコーチングでキレイに!「笑顔が広げる可能性 笑顔のコーチング」

・登壇者:株式会社サンリオエンターテイメント 代表取締役社長 小巻亜矢氏







ココロとカラダを幸せにする!?豪華賞品が当たる抽選会



企業様よりご提供いただいた豪華賞品が当たる抽選会を開催します。

※抽選券は開園より先着で数量限定配布





ハローキティとハイタッチ♪「スマイルグリーティング」



イベントの最後に「ハローキティ」が会場のゲストをハイタッチでお見送りします。





女性を応援する企業・団体様による特別ブースも展開





各ブースでは、SDGs活動の取り組み紹介やプレゼント配布などを行います。

※プレゼントは数量限定、配布時間はブースによって異なります。



<ブース出展企業・団体>

ウーマンメイク株式会社 / 大分県立情報科学高等学校 / 高糖度かんしょ「甘太くん」PR / トモエヤ /

株式会社みょうばん湯の里 / ごちナビ / 株式会社ふる里 full sato(洋菓子工房アンティーク)

株式会社成美 / 株式会社ポーラ/ ママのままプロジェクト / 大分県 (敬称略 順不同)





◎「おおいたスマイルデー in ハーモニーランド」特設ページ

https://www.harmonyland.jp/sp/hl_sdgs/oita_smileday.html



(C) 2023 SANRIO CO., LTD.

※本リリースの掲載内容は画像を含め、2月23日現在の情報です。内容は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。



