[株式会社ナック]

株式会社ナック(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:吉村 寛)は、中学生スノーボーダーである柳原詩選手と2020年度より締結していたスポンサー契約を継続したことをお知らせします。

柳原選手は所属チーム「YAMAZEN ROCK THE KIDS」において、国際スキー連盟「FIS」が主催するヨーロッパカップの転戦メンバーに選抜されており、現在は各国の大会に出場するなど、若手の有望株として活躍されています。

スポーツ選手にとって必要不可欠である「水」という面で、当社が展開する安心・安全な宅配水「クリクラ」として支援を行い、今後一層の活躍が期待される柳原選手を全力で応援してまいります。







《本人からのコメント》

この度クリクラ様より応援していただくことになりました柳原詩です。世界で活躍するスノーボーダーを目指して、今は国内遠征や海外遠征で大会に参戦して経験を積んでいます。

将来ワールドカップやオリンピックに出場できる選手になれるよう頑張ります。応援宜しくお願いします。

・クリクラ公式サイト内専用ページにて、動画版もご覧いただけます。

URL:https://www.crecla.jp/athlete/





スポンサー契約に至った経緯







当社と柳原選手との繋がりは、柳原選手が生まれた約14年前、ご家庭で「クリクラ」をご契約いただいたことから始まりました。

かつてはクリクラのお水で作ったミルクを飲む赤ちゃんであった柳原選手ですが、高い志を持つ若きアスリートとなった今でも、クリクラのお水をご愛飲いただいています。

暮らしに寄り添う宅配水ブランドとして冥利に尽きるこのエピソードをきっかけに、昨年度より当社はスポンサー契約を締結しています。









《プロフィール》

【名前】柳原 詩(Uta Yanagihara)

【生年月日】2008年9月24日生

【所属】YAMAZEN ROCK THE KIDS

【SNS】https://www.instagram.com/uta_yanagihara/

【略歴】スノーボード歴8年の中学生ライダー。

スケートボード通してスノーボードのスピード感、浮遊感の虜となる。

スロープスタイルJr関東大会で優勝する実力を持ちながらも、

世界で表現すべくスタイルにこだわりを持つ若きスタイラー。







《2021-2023シーズン 主な戦歴》

・ JSBA 第40回全日本スノーボード選手権 関東東北大会

スロープスタイル:オープンクラス 4位

ストレートジャンプ:オープンクラス 7位



・JSBA 13t h CSBA on SNOWFESTA

スロープスタイル:オープンクラス 13位



・JSBA 第40回全日本スノーボード選手権 中部地区大会

スロープスタイル:オープンクラス 10位



・MARU “SB” FEST

ジブ:オープンクラス 1位

ストレートジャンプ:オープンクラス 2位



・2023 全日本ジュニアスキー選手権栂池大会 スノーボード競技

スロープスタイル:中高生7位・中学生3位

ビッグエア:中高生12位・中学生5位





