今月10日に日本デビューを果たした韓国6人組ボーイズグループ AIMERS(エイマス)が、日本のオリコンチャート初登場2位を記録した。



今月9日付の国内オリコンチャートによると、10月10日(火)に発売したAIMERSの日本1stミニアルバム『Bubbling』がデイリーアルバムランキングで2位を獲得。



このアルバムには、R&B POPジャンルの『Cherish (Japanese ver.)』をはじめ、AIMERSならではの“極限の清涼感”を味わえる『Bubble (Japanese ver.)』、韓国デビューアルバムの収録曲『Fight Inside』『Colors』の全4曲が収録されている。



特に注目なのは『Cherish』と『Bubble』のWタイトル曲。今年5月12日に韓国でリリースした1stシングルアルバム『Bubbling』の収録曲を再解釈した日本語バージョンとなっている。



幸先の良いスタートを切った彼らは、10月9日(月・祝)に日本デビューを記念した初ショーケース「AIMERS First Showcase in Japan 2023 -Bubbling-」を開催。会場には多くのAIMING (ファン名称)が駆けつけ、AIMERSの日本デビューを一緒に祝福した。



2022年11月17日に韓国デビューしたAIMERSは、リーダーのスンヒョン、ウンジュン、ドリュン、ヨエル、スンファン、ウヨンの6人組。



グループ名は“照準者”という意味で「皆さんの心臓を照準にして心をつかむ」といった自信と抱負を込めている。



★日本1stミニアルバム『Bubbling』



発売日:2023年10月10日(火)

販売価格:2,500円(税込)

発売元/販売元:Danmee株式会社



トラックリスト

01. Cherish(Japanese ver.)

02. Bubble(Japanese ver.)

03. Fight Inside

04. Colors



【@Loppi・HMV限定特典】

トレーディングカード 1枚 (6種ランダム)

