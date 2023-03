[株式会社インタラクティブメディアミックス(IMX)]

日本オフィシャルファンクラブ限定特典やオンラインイベントの開催も決定



第4世代のスーパールーキーとして洗練された世界観で魅了するBilllie(ビリー)の4枚目となるニューミニアルバム、『the Billage of perception: chapter three』が、本日17時よりBilllie日本オフィシャルファンクラブ(ブロコリストア)にて予約販売を開始。







株式会社インタラクティブメディアミックス(IMX、本社:東京都品川区、代表取締役:孫一亨)は、第4世代のスーパールーキーとして洗練された世界観で魅了するBilllie(ビリー)の4枚目となるニューミニアルバム、『the Billage of perception: chapter three』の予約販売を本日3月14日(火)17時よりBilllie日本オフィシャルファンクラブ(ブロコリストア)にて開始いたします。

本作ではこれまでBilllieが独特な世界観と共に描いてきた、一つのストーリーに散りばめられている謎がさらに解きほぐされる予定です。既にBilllie公式SNSで公開されているオフィシャルフォトでは、多様なコンセプトを披露しており、本作のタイトル曲「EUNOIA」(ユノイア)で魅せてくれる新しい姿に注目が集まっています。



本アルバムは、Billlie日本オフィシャルファンクラブ(ブロコリストア)にて本日14日17時より先行予約販売を開始致します。Billlie日本オフィシャルファンクラブならびに対象店舗でアルバムをご購入いただいた方には、オリジナル特典をプレゼントいたします。さらに今回、Billlieメンバーとのオンラインサイン会の開催も決定。抽選で総勢280名様をご招待いたします。詳細はBilllie日本公式サイト(https://billlie.jp/information/?id=93)をご確認ください。



2021年に韓国でデビューをしたBilllieは、日本人メンバーつきとはるなを含む7人組K-POPガールズグループで、独歩的なストーリーテリングによって描かれる、独特な世界観は世界中のK-POPファンを魅了してきました。さらには、そのユニークな世界観だけではなく、彼女たちの洗練された音楽性にも関心が高まっており、14日(現地時間)には、アメリカ・テキサス州オースティンで開催される世界最大規模のマルチイノベーションイベント「サウス・バイ・サウスウエスト2023(SXSW 2023 )」に出演が決定しています。



世界を魅惑するBilllieのニューアルバム『the Billage of perception: chapter three』にご期待ください。









the fourth mini album [the Billage of perception: chapter three] 商品概要









■商品名:the Billage of perception: chapter three

・01:01 AM collection ver.

・11:11 AM collection ver.

・11:11 PM collection ver.

■販売価格:2,970円(税込)/ 2,700円(税抜)

■予約販売開始日時:2023年3月14日(火)17:00

■発売日:2023年4月10日(水)



■Billlie JAPAN OFFICIAL SITE:https://billlie.jp/

■Billlie JAPAN OFFICIAL Twitter:https://twitter.com/Billlie_JP



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/14-20:15)