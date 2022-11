[株式会社 FM802]



12月21日に16年ぶりのアルバムのリリースが決定、現在全国ツアー中の、ELLEGARDEN。

この度FM802の4番組への出演が決定しました。





11月30日(水)の「TACTY IN THE MORNING」(06:00-11:00)で、ツアー中の楽屋でのインタビューをオンエア、12月1日(木)の「UPBEAT!」(11:00-14:00)に生出演、12月6日(火)「Poppin‘ FLAG!!!」(24:00-27:00)にインタビュー出演することが決定。



さらに12月11日(日)「802 BINTANG GARDEN」(21:00-22:00)では、「ELLEGARDEN対話」と題して、ELLEGARDENの細美武士・生形真一の2人がDJを担当する1時間の特番をオンエアします。





【番組概要】

●番組名: 「TACTY IN THE MORNING」

●放送日時: 11月30日(水)06:00-11:00

●DJ: 大抜卓人

※11月29日のZepp Osaka Bayside楽屋でのインタビューの模様をオンエア

https://funky802.com/tacty/



●番組名: 「UPBEAT!」

●放送日時: 12月1日(木)11:00-14:00

●DJ: 加藤真樹子

https://funky802.com/upbeat/



●番組名: 「Poppin‘ FLAG!!!」

●放送日時: 12月6日(火)24:00-27:00

●DJ: 板東さえか

https://funky802.com/poppin/



●番組名: 「802 BINTANG GARDEN - ELLEGARDEN 対話-」

●放送日時: 12月11日(日)21:00-22:00

●DJ: 細美武士・生形真一

10年の休止を経て2018年、バンドとして再び歩みを始めた ELLEGARDEN。来る12/21には16年ぶりの待望のオリジナルアルバムがリリースになります。

バンドが向き合った「16年」とは?自分たちにとっての「ELLEGARDEN」って?

「現役のバンドに戻る」という言葉の背景にある“ELLEGARDENの今とこれから”は?

ニューアルバムのリリースを前に、細美武士と生形真一が対話しながら番組を進行。FM802を通して、ファンと思いを交わす1時間。

https://funky802.com/pages/pickup_detail/6862



ELLEGARDENは「FM802 RADIO CRAZY」12月28日に出演決定

詳しい情報はサイトから

https://radiocrazy.fm/



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/24-21:16)