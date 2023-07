[株式会社 ファイターズ スポーツ&エンターテイメント]

新庄監督デザイン着用ユニフォームが当たる抽選も!さらに「パンのフェスin北海道」会場限定パンが登場



7月15日(土)~17日(月・祝)に北海道ボールパークFビレッジで開催する北海道初上陸『パンのフェス2023 in 北海道』で「ファイターズ×STVコラボ 厳選パン付きチケット」を限定販売します。「パンのフェス」のためにファイターズとSTVがタッグを組みメニュー開発!北海道の自然の中で育った北海道産原料肉だけにこだわった日本ハム 北海道プレミアム「美ノ国」を使用した贅沢パンなどを開発し、選手たちに人気だった上位4つを詰め合わせたパンのセットです。

さらに、『パンのフェス』の北海道初上陸を記念して、厳選パン付きチケットを購入した方の中から抽選で毎日1名様に新庄剛志監督プロデュース 《NEW AGE GAMES produced by SHINJO》で実際に選手が着用してプレーしたユニフォームが当たる抽選に参加できます。





ファイターズ×STVコラボ 厳選パン付きチケット







商品1.:「北海道 プレミアム 美ノ国」熟成ロースハムステーキを使用したサンドイッチ

素材の旨みや香りを引き出すために時間をかけて熟成した、「熟成ロースハムステーキ」を贅沢に使用したサンドイッチです♪

清宮選手コメント:僕のオススメはサンドイッチ!まずパンが大きい!ハムが分厚くて食べ応えありますね!

メニュー開発:ボストンベイク



商品2.:「北海道 プレミアム 美ノ国」熟成ロースハムを使用したクロックムッシュ

「熟成ロースハム」とチーズ、ベシャメルソースの相性抜群!!選手人気1位の商品です♪

浅間選手コメント:僕のオススメはクロックムッシュ!チーズとハムがめっちゃ合います。温めて食べたら絶対おいしいやつ!

メニュー開発:イヌイ



商品3.:みんな大好きシャウエッセン(R)入りクロワッサン

大人気のシャウエッセン(R)に、外はサクサク、中はふわふわのクロワッサンを巻いて作りました。美味しさ間違いなしの一品です♪

谷内選手コメント:僕のオススメはシャウエッセン入りクロワッサン!外のクロワッサンも、中に入っているシャウエッセンも、どっちも美味しいです!

メニュー開発:イヌイ



商品4.:「アンカラット」

看板商品の食パンの生地に十勝産の粒餡を巻き込んで焼き上げました!

焼き上がりに有塩バターを使用、甘さと塩味の絶妙なハーモニーをお楽しみいただけます!

松本選手コメント:僕のオススメはアンカラットです!パンが好きなんで嬉しいです!甘くてふわふわでおやつに食べたいですね!

提供店舗:ベーカリーワンカラット函館五稜郭





■購入者限定抽選会

各日抽選で1名様に、新庄剛志監督プロデュースユニフォームをプレゼント!

※抽選は限定パンセットの引換時に実施いたします。引き換え場所の詳細は、事前に購入者にお送りするメールをご確認ください

※写真はイメージです。ユニフォームの選手はお選びいただけません

※当たりが出次第終了します





■ファイターズ×STVコラボ 厳選パン付きチケット内容

1. 上記1.~4.の【限定パンセット】

2. パンを入れるのにぴったりな【パンのフェス×えふたん限定トートバッグ】

3. 開場より30分早く入場できる【先行入場権】

4.限定ユニフォーム抽選会参加権

詳細はこちら:https://www.hkdballpark.com/news/219/



パンのフェス2023 in 北海道限定パン





限定パンのテーマは「北の大地」1日2,440個売れた壱岐牛カレーパンがおすすめの「パンプラス」からは北海道名物”ザンギ”をいれた「ザンギカレーパン」、食事系からデザート系まで種類豊富な「サンドイッチのお店メルシー」からは大人気のバスクチーズケーキサンドに北海道「別海町」のクリームチーズを使用した『プレミアムメルチー』 など、北の大地、北海道をイメージした「パンのフェス2023in北海道」だけの限定パンを発売します!

各商品、数量限定のためお早めにお買い求めください。





限定パンについて詳細は特設サイトをご覧ください。

https://pannofes.jp/hokkaido2023/



7月15日(土)~17日(月・祝)期間の駐車場のご案内





料金

・普通車駐車券/車椅子駐車券 1,000円(税込)

・バイク駐車券 500円(税込)



購入方法

駐車場入り口にて係員に現金でお支払いください。



駐車時間

当日は8:00~21:30まで駐車可能です。それ以降の駐車には別途時間料金が発生いたします。

※駐車場料金の支払いは現金のみの取り扱いとなります

※駐車場の事前予約は行っておりません

※混雑が予想されるため、公共交通機関のご利用にご協力ください

※満車時は入場をお断りする場合がございます

※店舗利用等による駐車料金の割引優待はございません

交通アクセス:https://www.hkdballpark.com/access/



チケット販売場所





[WEB]Fチケ:https://ticket.fighters.co.jp/

※配送をお選びいただいた場合、配送料700円(税込)が掛かります

※「席を指定して購入」または「かんたん最速購入」から7月15日、16日、17日の日程を選択してご購入ください

※システム上座席図が表示されますが、当日は一部の飲食スペースのみ開放いたします

※プレミアムチケットご購入の方は、前売券(450円)を選択してから、オプションでプレミアムチケット(4,550円)を追加してください



[窓口]

ファイターズオフィシャルストア ON-DECK(オン・デック):https://www.fighters.co.jp/goods/shop/#on-deck

ES CON FIELD HOKKAIDO:https://www.fighters.co.jp/ticket/2023/ticketguide/shop/esconfield/

※試合のない日(Non-Gameday)・前売券のみ

※オフィシャルストアON-DECK、エスコンフィールド各窓口では1枚あたり100円(税込)の窓口発券手数料が掛かります

※チケットの購入金額に応じて下記のとおりFマイルが付与されます

※【Fチケ】FAVメンバー:3%、F VILLAGE アカウント:1%

※各日販売予定数に達し次第、販売を終了いたします

※各種販路において、一度チケットの在庫がなくなった場合でも再度販売する場合がございます



