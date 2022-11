[株式会社東京ドーム]

お子様連れ家族限定の新企画「ファミリーショット」や、豪華ゲストが登場するナイトイベントの情報を解禁!



東京ドームシティ プリズムホール(文京区後楽1-3-61)では、2022年12月24日(土)~2023年1月4日(水)の期間、年末年始恒例のファミリーイベント『ウルトラヒーローズEXPO 2023 ニューイヤーフェスティバル IN 東京ドームシティ』を開催します。



この度、来場者全員へプレゼントする本イベント限定の「ウルトラディメンションカード」のデザインを初公開します。

さらに、初の試みとしてお子様連れ家族限定でウルトラヒーローと一緒に記念撮影ができる「ファミリーショット」の実施や、『ウルトラギャラクシーファイト』シリーズ初のファンイベント、豪華ゲストが登場するナイトイベントの追加情報をお知らせします。







来場者全員プレゼント イベント限定「ウルトラディメンションカード」



来場者全員へプレゼントする『ウルトラマンデッカー』の変身アイテムと連動するカード「ウルトラディメンションカード ウルトラマンデッカー フラッシュタイプ ウルトラヒーローズEXPO2023 ニューイヤーフェスティバル限定スペシャルver.」のデザインが決定しました。会場となる東京ドームを背景に『ウルトラマンデッカー』と、本作でアスミ カナタ役の松本大輝さんが描かれた豪華な1枚になりました。









お子様連れ家族限定「ファミリーショット」を実施!



期間中、お子様連れ家族限定の「ファミリーショット」を実施します。「ファミリーショット」には、テレビ東京系にて毎週土曜朝9時から大好評放送中の「ウルトラマンデッカー」が登場します。ご家族で一緒に記念撮影をお楽しみください。



◎時 間:1日3回 1.11:45 2.13:15 3.15:15 (各回30分程度)

※定員になり次第締切となります。あらかじめご了承ください。

※登場ヒーローは予告なく変更になる可能性がございます。

※ご来場日当日のベンチシート指定席券、親子ペアシート指定席券、こども指定席券をお持ちのご家族が参加対象となります。シングルシートおとな指定席のみしかお持ちでないお客様はご参加いただけません。

※こども1名以上をお連れのご家族最大5名様までご参加いただけます。

※こどもの参加は小学生以下となります。





「ウルトラギャラクシーファイトスペシャルナイト」開催



『ウルトラギャラクシーファイト』シリーズ初のファンイベントとなる「ウルトラギャラクシーファイトスペシャルナイト」を開催します。イベント内では『ウルトラギャラクシーファイト』シリーズ最新スピンオフ配信作品(『ウルトラマンレグロス』の特別エピソード)の日本先行上映や、スペシャルヒーローショー、坂本浩一監督をはじめ、各シリーズにてキーパーソンとなるウルトラヒーローの声を演じた、根岸拓哉さん(ウルトラマンギンガ役)、駒田航さん(ウルトラマンリブット役)、仲村宗悟さん(ウルトラマンレグロス役)をお招きしてのトークショーを披露。さらに仲村宗悟さんによる『ウルトラマンレグロス』主題歌のステージ歌唱も予定しております。(※内容・出演者に関しては、予告なく一部変更になる可能性がございます)













日 時:2022年12月27日(火)19:30~



出演(50音順):駒田航、坂本浩一、仲村宗悟、根岸拓哉



料 金:・ベンチシート指定席券20,000円、シングルシート指定席券6,000円(おとな・こども 共通)



チケット販売:・TSUBURAYA IMAGINATIONプレミアムプラン会員 先着先行



販売期間:2022年12月2日(金)10:00~12月3日(土)9:59まで



URL:https://imagination.m-78.jp/contents/d2ViL05ld3NfMDA0ODg%3D



・一般販売



発売日:2022年12月3日(土)12:00~

プレイガイド:e+(イープラス) https://eplus.jp/ultra-expo2023/





「ULTRAMAN MUSIC LIVE」に追加アーティストとしてSCREEN mode、寺島拓篤、畠中祐が決定!



『ウルトラマンタイガ』から『ウルトラマンデッカー』までの各オープニング・エンディングテーマを担当するアーティストが歌唱する「ULTRAMAN MUSIC LIVE」に追加アーティストとして、SCREEN mode、寺島拓篤、畠中祐が決定しました。



日 時:2022年12月29日(木) 19:30~



出演(50音順):遠藤正明、影山ヒロノブ、佐久間貴生、佐咲紗花、SCREEN mode、玉置成実、ChouCho、寺島拓篤、畠中祐



料 金:ベンチシート指定席券20,000円、シングルシート指定席券6,000円(おとな・こども 共通)



チケット販売:e+(イープラス) https://eplus.jp/ultra-expo2023/、ローソンチケット https://l-tike.com/ultra-expo2023/、



セブンチケット http://7ticket.jp/sp/ultra-expo、チケットぴあ https://w.pia.jp/t/ultra-expo/にて販売中。



没入型ライブアトラクション「INTO THE STORYウルトラマントリガー -超古代の秘宝-」がリアルイベントになって開催



すべての参加者が作品世界の一員として《物語》につながり、新しい体験ができる没入型ライブアトラクション「INTO THE STORYウルトラマントリガー -超古代の秘宝-」がついに、リアルイベントとして開催。『ウルトラマントリガー』寺坂頼我さん(マナカ ケンゴ役)、『ウルトラマンオーブ』 青柳尊哉さん(ジャグラス ジャグラー役)、『ウルトラマンZ』平野宏周さん(ナツカワ ハルキ役)がステージに登場し、全3話の物語を一本化した“ライブステージ特別版”にてお届けします。会場内のみなさまと一緒に《物語》を作り上げます。



日 程:2023年1月3日(火) 19:30~



出 演:マナカ ケンゴ(演・寺坂頼我)、ジャグラス ジャグラー(演・青柳尊哉)、ナツカワ ハルキ(演・平野宏周)



料 金:ベンチシート指定席券15,000円、シングルシート指定席券5,000円(おとな・こども 共通)



チケット販売:・TSUBURAYA IMAGINATIONプレミアムプラン会員 先着先行



販売期間:2022年12月2日(金)10:00~12月3日(土)9:59まで



URL:https://imagination.m-78.jp/contents/d2ViL05ld3NfMDA0ODk%3D



・一般販売



発売日:2022年12月3日(土)12:00~



プレイガイド:e+(イープラス) https://eplus.jp/ultra-expo2023/













東京ドームシティ 屋内型キッズ施設 ASOBono! 「かいじゅうステップ IN ASOBono!」開催



東京ドームシティの屋内型キッズ施設「ASOBono!(アソボーノ)」では、NHK Eテレで放送中の『かいじゅうステップ ワンダバダ』やSDGsを楽しく学べる『かいじゅうステップSDGs大作戦』の特設コーナーが、2022年12月10日(土)~2023年1月9日(月・祝)の期間限定で登場します。本イベントと合わせて東京ドームシティで1日中お楽しみいただけます。



期 間:2022年12月10日(土)~2023年1月9日(月・祝)



時 間:平日 10:00~18:00/土日祝 9:30~19:00

※12/28(水)~1/6(金)は9:30~18:00となります。

※受付終了は閉館の70分前となります。



場 所:東京ドームシティ屋内型キッズ施設「ASOBono!(アソボーノ)」 フレキシブルエリア

ASOBono! 公式ウェブサイト:https://www.tokyo-dome.co.jp/asobono/

かいじゅうステップ 公式ウェブサイト:https://www.kaijustep.com/





イベント概要







■名称:ウルトラヒーローズEXPO 2023 ニューイヤーフェスティバル IN 東京ドームシティ



■期間:2022年12月24日(土)~2023年1月4日(水) 【全12日間】



■場所:東京ドームシティ プリズムホール



■主催:東京ドーム、円谷プロダクション、バンダイ



■URL:https://www.ultra-expo.com/prism/2023/



■Twitter:https://twitter.com/m78expo



■お客様からのお問い合わせ先:



イベントに関して・・・東京ドームシティわくわくダイヤル



TEL.03-5800-9999(10:00~17:00)



チケットに関して・・・インフォメーションデスク https://information-desk.info/



■主な内容



<ライブステージ 「NEW GENERATION THE LIVE ウルトラマンデッカー編」>



最新ヒーローの「ウルトラマンデッカー」をはじめ、多くのウルトラヒーローたちが熱い戦いを繰り広げる大迫力のステージです。主人公・アスミ カナタ(演・松本大輝)、キリノ イチカ(演・村山優香)、リュウモン ソウマ(演・大地伸永)が全ステージに登場します。



◎登場ヒーロー:ウルトラマンデッカー ほか



◎出 演:アスミ カナタ(演・松本大輝)、キリノ イチカ(演・村山優香)、リュウモン ソウマ(演・大地伸永)



◎座席数:約1,000席(全席指定)



◎公演日時:12月24日(土)・25日(日)、1月2日(月・祝)・3日(火)/4回公演 10:00~、12:00~、14:00~、16:00~



12月26日(月)~1月1日(日・祝)・4日(水)/3回公演 10:00~、12:00~、14:00~



※2023年1月4日(水)14:00~の千秋楽公演は、ステージ終了後「スペシャルトークショー」を開催。

※混雑を避けるため、チケットに表記された時間にご来場ください。

※ステージ入場口には再入場できません。

※ステージ内での撮影・録音・録画はできません。

※全席指定/ご購入いただいたチケットの公演を1回のみ観覧可能です。

※出演者及び登場ヒーロー、時間は変更となる場合がございます。



※コロナウイルス感染症対策のため、ステージ・ウルトラショット・ウルトラマンデパートの入退場口を分けております。



◎料 金:

・ベンチシート指定席券(オリジナルカレンダー付) 全日 16,000円

ベンチシートは、一つのグループ(ご家族など)でご覧いただける座席です。

おとな3名、おとな2名こども2名、おとな1名こども3名のいずれかの組み合わせの人数以内でお座りいただけます。



・親子ペアシート指定席券(オリジナルカレンダー付き) 全日 7,000円

おとな1名とこども1名でお座りいただける座席です。



・シングルシート指定席券 おとな 全日 3,600円、こども 全日 2,800円



※おとな(中学生以上)、こども(3歳~小学生)。

※2歳以下膝上に限り無料。ただし座席をご利用の場合は指定席券が必要です。

※自由席はございません。指定席がなくなりますとご購入いただくことができませんので予めご了承ください。

※当日、会場前窓口での販売はございません。各プレイガイドでお買い求めのうえ、お越しください。

※全券種、予定数に達し次第販売終了となります。

※1月4日(水)14:00~の千秋楽公演は通常公演に加えて「スペシャルトークショー」開催のため特別料金となります。



◎チケット販売:e+(イープラス) https://eplus.jp/ultra-expo2023/、ローソンチケットhttps://l-tike.com/ultra-expo2023/、セブンチケットhttp://7ticket.jp/sp/ultra-expo、チケットぴあhttps://w.pia.jp/t/ultra-expo/にて販売中。



そのほか、会場では毎日多くのウルトラヒーローが登場し一緒に写真が撮れる「ウルトラショット」(写真、キーホルダー 各1,500円)や、イベント開催記念グッズなどを購入できる「ウルトラマンデパート」が楽しめます。



※画像掲載時には、コピーライト((C)円谷プロ)や記載のキャプションの表記をお願いいたします。

※記載の価格は全て消費税込です。

※イベント内容詳細は、順次公式WEBサイト(https://www.ultra-expo.com/prism/2023/)にて公開予定です。

※今後の社会状況により、会期・内容が変更になる場合がございます。最新の状況は、公式WEBサイトでご確認ください。



<新型コロナウイルス感染症対策について>

本イベントにつきましては、会場全体の消毒など、感染症予防の取り組みを実施したうえで開催を予定しております。ご来場のお客様におかれましても、感染予防及び感染防止のためご理解とご協力をお願いいたします。

新型コロナウイルスの感染状況等の最新情報に伴い予定が変更となる場合もございます。何卒ご理解、ご協力賜りますようお願い申し上げます。



感染予防の取り組みに関する詳細は以下公式 WEB サイトをご参照ください。

URL:https://www.ultra-expo.com/prism/2023/covid19/



「ウルトラヒーローズEXPO 2023」のステージでは声援・歓声を促す演出を無くして開催いたします。

チケットの取替・変更・キャンセル(払い戻し)はお受けできません。予めご了承のうえチケットお買い求めください。



■詳細プレスリリースはこちらからダウンロード可能です。

https://prtimes.jp/a/?f=d77656-20221125-00682386ae76302551a6fd2d50e93ef9.pdf



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/25-20:46)