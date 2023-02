[株式会社 SABON Japan]

ひとあし早く輝く春を満喫できる特別な空間にて、人気のフェイスポリッシャーの先行発売も



イスラエル発のナチュラルコスメブランド「SABON」は、銀座三越 本館1階 ザ・ステージにて『SABON Sakura Bloom Collection POP UP SHOP』を 2023年3月1日(水)から3月7日(火)まで、期間限定で開催いたします。







『サクラ・ブルーム コレクション』は、SABON日本上陸15周年を記念してつくられた、特別なコレクション。

日本の精神を象徴するような「桜」に、SABON発祥の地・イスラエルならではのエッセンスを融合し、春を彩る心地よい香りを表現しました。



「サクラ・ブルーム」は美しく可憐な花びらが青空に広がる「桜」をイメージした、春の空に咲く清らかなフローラル・グリーン。

若葉の息吹と春風を感じる、喜びに満ちたフレッシュな香りをお楽しみいただけます。



『銀座三越 SABON Sakura Bloom Collection POP UP SHOP』

日程 2023年3月1日(水)~3月7日(火)

場所 銀座三越 本館1階 ザ・ステージ



『銀座三越 SABON Sakura Bloom Collection POP UP SHOP』では、なめらかなつや肌に導くブランドのアイコン「ボディスクラブ」をはじめとしたボディケアのほか、ハンドケア、フレグランスなど、清らかでフレッシュな香りを楽しめる製品がそろいます。

好評のボディ、フェイス、ヘアケアアイテムなどの定番製品も取り扱い、店内のウォータースタンドにて、豊かな香りや心地よいテクスチャーをご体感いただけます。



また、毛穴の目立たない柔肌を1品で叶える、人気のスクラブ洗顔料「フェイスポリッシャー」から、満開の花々の香りに包まれて心が弾む『フェイスポリッシャー ブルーミング』(2023年4月20日(木)より数量限定全国発売)を、数量限定で先行発売いたします。



『銀座三越 SABON Sakura Bloom Collection POP UP SHOP』では、数量限定のスペシャルギフトや、オリジナル『サクラ・プレート』にお名前やメッセージを刻印する、とっておきの「エングレービングサービス」も。



アーティスト 臼井エル氏によるサクラのスペシャルインスタレーションとともに、ひとあし早く輝く春を満喫できる特別な空間にて、清らかな香りに包まれながら、肌も心も満たされる至福のときをお楽しみください。



【数量限定・先行発売】

毛穴レス* の柔肌を叶える2in1スクラブ洗顔、人気の「フェイスポリッシャー」より、満開の瑞々しい花々に包まれて心が弾む、フローラルブーケの香りの『フェイスポリッシャー ブルーミング』(2023年4月20日(木)より数量限定全国発売)を、3月1日(水)より数量限定で先行発売いたします。

* 毛穴汚れを落とすことによる



製品名称 フェイスポリッシャー ブルーミング

容量 200mL

販売価格 4,950円(税込)



【スペシャルギフト】

POP UP SHOP期間中、銀座三越にて11,000円(税込)以上お買いあげの先着400名さまに、「スカーフ サクラ・ブルーム」を差しあげます。

「スカーフ サクラ・ブルーム」は、桜のモチーフが描かれたオリジナルデザインで、コットン100%のやわらかな手触りが特徴。バッグなどに結んでコーディネートのポイントにしたり、インテリアとしても楽しめます。

※キット製品は対象外となります。

※なくなり次第終了となります。



【エングレービングサービス】

POP UP SHOP期間中、銀座三越にて7,000円(税込)以上お買いあげの先着700名さまには、「サクラプレート」にお名前やメッセージを刻印いたします。

※混雑時はお待ちいただく場合がございます。





※化粧品オンラインストアmeecoでもお買い求めいただけます。(スペシャルギフト・エングレービングサービス除く)

※数に限りがございますので、なくなり次第終了となります。

※諸般の事情により、営業日、営業時間 、先行発売を含むイベントの内容が変更になる可能性がございます。予めご了承ください。



SABON『サクラ・ブルーム コレクション』

https://www.sabon.co.jp/special_contents/SakuraBloom/





