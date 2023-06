[株式会社ジョンブル]

Sewing Chop O’alls WHITE special color release



Sewing Chop O'alls(ソーイング チョップ オールズ)は、今改めて『NEO VINTAGE』を提案するJOHNBULLの新ブランド。ヴィンテージの価値観を、現代の価値観にブラッシュアップし続けるアプローチを体現します。







この度、Sewing Chop O'alls の新色「WHITE」が数量限定で登場。

“ミリタリー”の新たな価値、VINTAGEへのこだわりを持ちつつ、アップデートした“ホワイトミリタリー”という新たな『NEO VINTAGE』にアプローチ。

限定4デザインがJOHNBULLの全国直営店にて、2023年6月10日(土)より リリース。



Sewing Chop O’alls ホワイトを購入された方へ、ノベルティとして JOHNBULLオリジナルトートバッグをプレゼント。(無くなり次第終了)



US NAVY DENIM TROUSERS







US NAVY DENIM TROUSERS lot.SC108 ¥26,400 tax in

40年代に穿かれていた、米国軍のネイビーパンツをムラ糸の生成りデニムで復刻。

キレイに落ちるシルエットを生かしつつ、細い腰回りにゆとりを持たせるため、ダーツを入れバランスを整えています。さらに、ポケットの位置もオリジナルと比べて上方に配置し利便性をアップ。

サイドに縫い目のない上品に見えする一本。ジャケットスタイルにも好相性です。





CARPENTERS JEANS







CARPENTERS JEANS lot.SC109 ¥26,400 tax in

春夏コーデの王道、ペインターパンツ。アメリカのヴィンテージデニムを元に作られた、ライトオンスのホワイトデニムで爽やかに仕上げながら、糸の打ち込みを限界まで強めて、ふっくらとした立体感を演出。また、1本針ミシンを2度掛けしたダブルステッチもポイント。あえてステッチワークを均一にしないことで、ワークウェアの粗っぽさを表現しています。





FIELD SHELL TROUSERS









FIELD SHELL TROUSERS lot.SC111 ¥30,800 tax in

シリーズの中で最も人気の「SC111」は、M-51のディテールを取りこぼしなく再現。

ウエスト内側にはコインポケット、カーゴポケットには止血用に備え付けられたドローコードを取り付けています。フロントファスナーには綿素材のテープを採用。本体に使用した米綿混のブレンド糸とやや太番手のムラ糸で織ったバックサテンと一緒に、自然な経年変化を楽しめます。









FRENCH ARMY FIELD TROUSERS







FRENCH ARMY FIELD TROUSERS lot.SC112 ¥30,800 tax in

ヴィンテージ業界でも特に希少性が高いとされるフランス軍のM-47を再構築。

上記で紹介したモデル「SC111」と同じバックサテン生地を使用。どっしりとしたシルエットを尊重しつつ、ワタリから直線的にテーパードさせてスッキリ穿けるようにモデファイされています。その他、機能性を考慮した不揃いなベルトループや大きめのマチ付きのカーゴポケットなど、当時のディテールはそっくりそのまま。







ノベルティーのJOHNBULLオリジナルトートバッグ





ミリタリーアイテムの象徴的なカラー、オリーブのボディに Sewing Chop O’alls のブランドラベルがワンポイント。(無くなり次第終了)







【会社概要】



JOHNBULL

株式会社ジョンブルは、デニムの聖地と呼ばれる岡山県倉敷市児島にて1952年に創業。

自社工場をもつデニムメーカーとして、今まで培った技術と感性を糧にものづくりを手掛けています。

現在ではジーンズを中心にカジュアルウエアの企画、製造、販売まで一貫して行います。

