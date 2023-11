[CT Spirits Japan株式会社]

優勝は伊藤 博之さん(BAR Eight Rabbit /埼玉県)



世界190を超える国々で酒類ビジネスを展開するカンパリグループの日本法人CT Spirits Japan(本社:東京都渋谷区 代表取締役社長:阿部 哲)は、2023年11月27日(月)、「CAMPARI GROUPカクテルグランプリ2023」セミファイナル・ファイナル大会をWITH HARAJUKU(東京都渋谷区)にて開催し、伊藤 博之さん(BAR Eight Rabbit /埼玉県)が見事優勝に輝きました。







本年のカクテルグランプリは「アペリティーボ&パイオニア」を主たるテーマとし、カンパリグループ本社があるイタリアでは欠かせない「アペリティーボ」文化の浸透、そしてカクテルの新時代を切り拓くような「パイオニアカクテル」の創造を目指し、より多くの方に興味を持っていただける内容を目指して開催いたしました。



セミファイナル・ファイナル大会の審査員として、SPIRITS BAR Sunface SHINJUKU Owner/Bartender 江刺 幸治 氏、SG Group 代表 後閑 信吾 氏、Bar Rocking chair オーナー 坪倉 健児 氏、スピリッツ&シェアリング株式会社 代表取締役 南雲 主于三 氏、そして審査員長にカンパリグループ・CT SPIRITS JAPANブランドアンバサダー 小川 尚人と、日本のみならず世界を舞台に活躍するトップバーテンダーの方々にご参加いただき、世界基準による審査が行われました。



セミファイナル大会では、一次選考を経た10名が、会場にある食材や道具を活用した「アペリティーボ マーケットチャレンジ」に挑戦。即興カクテル創作による情熱的なパフォーマンスが披露され、ファイナリスト3名が選出されました。ファイナル大会では「パイオニア・ザ・ニューエイジ」のカクテル実演が行われ、栄えあるCAMPARI GROUP カクテルグランプリ2023優勝者が決定いたしました。



優勝 伊藤 博之さん(BAR Eight Rabbit /埼玉県)



2位 佐藤 創さん (Bar LIBRE/東京都)



3位 朝倉 美奈さん(BAR東京/東京都)



審査員特別賞/ベストホスピタリティ 岸田 茉利奈さん(東京エディション虎ノ門 Gold Bar/東京都))





優勝された伊藤さんには、優勝トロフィー及びカンパリグループのブランドをより探求していただくイタリア・アペリティーボ研修旅行が贈呈されました。



大会結果及びファイナリストのカクテル詳細は、後日カクテルグランプリ公式サイト( https://ctspiritsjapan.co.jp/cocktailgrandprix/ )にて公開予定です。



『CAMPARI GROUP カクテルグランプリ2023』優勝

伊藤 博之さん BAR Eight Rabbit(埼玉県)*写真中央



優勝カクテル:Con Tuttini(コン トゥッティーニ)





『CAMPARI GROUP カクテルグランプリ2023』第2位

佐藤 創さん Bar LIBRE(東京都)*写真中央





カクテル名:Borderless Meg (ボーダーレス メグ)





『CAMPARI GROUP カクテルグランプリ2023』第3位

朝倉 美奈さん BAR東京(東京都)*写真中央



カクテル名:Gran Lobo





『CAMPARI GROUP カクテルグランプリ2023』審査員特別賞(ベストホスピタリティ)

岸田 茉利奈さん 東京エディション虎ノ門 Gold Bar(東京都)*写真中央





