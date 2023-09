[リーバイ・ストラウス ジャパン 株式会社]

2023年9月8日 サンフランシスコ - 第二次世界大戦後、アメリカのバイカーカルチャーは爆発的に発展しました。アメリカで最初に結成されたブラック モーターサイクルクラブのひとつ、East Bay Dragons(イーストベイ・ドラゴンズ)は、1959年にカリフォルニア州オークランド、Levi’s(R)ブランドの本拠地のすぐ近くに設立されました。黒人のバイカーカルチャーには、アウトサイダー的な意識や危機感、誇り、敬意の念、自由へのコミットメント、礼儀作法に迎合することへの反抗があります。バイカーのルックは、身につけるものにミステリー(神秘性)とパティーナ(経年変化の味わい)を持ち、人生を通じで生涯身に纏うことができる神聖なものであって、初めて認められます。秘密のコード、シンボル、そして色彩は、熱や傷、裂け目、ひび割れにより美しくダメージが加えられ、まるで生きている皮膚や鎧のような風合を生み出します。Levi’s(R)とDenim Tearsは、継続的なコラボレーションの第三弾として、ブラックバイカーコミュニティとその不朽の心の在り方 - 誇り、信念、自己表現、存在意義、アイデンティティ、コミュニティにおける個人の力に敬意を表し、10ピースからなるコレクションを発表します。



Levi's(R) ブランドと Denim Tears は、バイカーカルチャーにおける様々な美学を、アメリカ系アフリカ人の系譜というプリズムを通して融合させ、バイカーズコードを形成する本物であることへのこだわり、リアルさ、自由、そして型にはまらないことへの反抗を本コレクションで表現しています。このコレクションには、イタリア製のプレミアムレザーを使用し、スエードにエンボス加工を施した両ブランドのコラボレーションパッチや、伝統的なモーターサイクルを彷彿とさせるシンチが施されたDenim Tearsのコットンリースモチーフを全面にプリントしたLeather Cotton Wreath Type III Jacketが登場します。セットアップで着ることができるレザーパンツと合わせれば、自信に満ち溢れた圧倒的な自己表現が叶うでしょう。本コレクションには、2023年に150周年を迎えるWestern Stitch 501(R) Jeans、そしてセットアップになるWestern Stitch Denim Shirtの2つのクラシックなシルエットがラインナップ。どちらも着古したようなライトインディゴカラーで、アーム、バックヨーク、レッグの外側に刺繍されたウエスタンモチーフが特徴です。さらに、同じく古着の様な風合いのブラックデニムのWestern Cowboy Shirtは、シェルパカラー、胸元から背中のフリンジのディテール、レザーによるレースクロージャーが目を引きます。



本コレクションの中で最も特徴的な作品のひとつが、シェニール織のファラオのパッチを背中に施したレザーベストです。Afro-Futurism(アフロ・フューチャリズム - テクノロジー、未来、宇宙と黒人文化が結びついた、アフリカ系のアーティストが表現する宇宙思想)と伝説のアイデアの共鳴を示唆しながら、バイカーのアイデンティティを形成する神話的、英雄的、そして幻想的な異質感が持つ感覚を呼び起こします。Longest Ride Teeにも、汎アフリカ(アフリカ大陸の住民及び、全世界に散らばったアフリカ系住民の解放及び連帯を訴えた思想)の旗に囲まれたファラオのグラフィックがあしらわれています。そして最後に、ゴールドの刺繍と花柄のアップリケが美しいウエスタンモチーフを再構築したブラックのリュックサック、真鍮のファラオバックルとスタッズディテールを持つブラウンレザーのベルトといったアクセサリーが、コレクションを締め括ります。



「私は覚えている限り、ずっとブラックバイカーカルチャーに魅了されてきました。一見、シンプルで機能的なに見えるこの装いは、ネイティブアメリカン、カウボーイ、ロデオ、ワークウェア、ミリタリーサープラス(軍の放出品)、アウトロー、そして漂流者の持つ美学といったものに影響を受けています。私たちは、これらすべての要素をフラッシュの様に閃光で魅せるショーのレガシーとアフロの華麗なセンスで纏め上げ、黒人バイカーのパワフルな心の存り方に敬意を表したのです。私は、これらの作品を纏うための姿勢、個性、そして誇りを持ち合わせた人々は、永遠にそれらを持ち続けることを知っています。」Tremaine Emory(トレマイン・エモリー)



このキャンペーンのモデルには、ブラックバイカーコミュニティの実際のメンバーを起用し、彼らが実際に生活している場所で撮影を行いました。本コレクションは、リーバイス(R)原宿フラッグシップストアとリーバイス(R)公式オンラインサイトにて9月14日より発売を予定しています。



X DENIM TEARS 501(R) JEANS ¥49,500





X DT LEATHER PANT BLACK LEATHER WREATH P ¥104,500





X DT SAWTOOTH WESTERN ¥39,600





X DT LEATHER TRUCKER BLACK LEATHER WREAT ¥134,200





X DENIM TEARS TEE PHARAOH G ¥9,900





DENIM TEARS RUCKSACK ¥19,800



リーバイス(R)原宿フラッグシップストア、リーバイス(R)公式オンラインストア



2023年9月14日





1873年に世界で初めて「ジーンズ」を誕生させ、 1890年には 501(R)を発表、「伝統と革新」というコンセプトのもとに様々な銘品を世に贈る Levi's(R)。いつの時代も核となってきた 501(R)を中心に新しいスタンダードを打ち出し続ける Levi's(R)ジーンズは、時代を切り拓いてきた世界中のパイオニア達に愛され、今もなお、最良の定番として愛され続けています。2019年には、ブランドアイコンである 501(R)が、時代と共に変化する価値観を超えて、スタンダードであり続ける力を持ったデザインを顕彰する賞であるグッドデザイン・ロングライフデザイン賞を受賞しました。



Levi Strauss & Co.(リーバイ・ストラウス&カンパニー)は、世界最大のブランドアパレル企業の一つであり、ジーンズウェアのグローバルリーダーです。同社は、Levi's(R)、Dockers(R)、Signature by Levi Strauss & Co.(TM)、Denizen(R)、Beyond Yoga(R)のブランドで、メンズ、ウィメンズ、またキッズに向けたジーンズ、カジュアルウェア、アクセサリーをデザイン、販売しています。同社の製品は、小売店、百貨店、オンラインサイト、そして世界各地にある約3,200のブランド専用店舗やショップインショップを通じて、世界110カ国以上で販売されています。Levi Strauss & Co.の2021年の純収益は58億ドルと発表されています。詳細については(http://levistrauss.com )、会社のニュースや発表については(http://investors.levistrauss.com )をご覧ください。



審美眼を持つデザイナー トレメイン・エモリーによって2019年に設立されたDenim Tearsコレクションは、ブランドの創設者がアフリカン・ディアスポラと呼ぶものを明らかにしながら、それぞれのストーリーを語っている。Ugg、Stüssy、Champion、Converse、ASICS、Diorなどのブランドとのコラボレーションを通して紹介されるDenim Tearsは、エモリーのアフリカンアメリカン ビジョンのポートフォリオである。Denim Tearsの伝統とデザインへのアプローチは、ニューヨークのThe Met Costume Instituteの常設コレクションに収蔵されている。



