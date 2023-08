[HPE]



概 要

HPE GreenLakeプライベートクラウドポートフォリオが事前配備されたサービスとして提供されることにより、お客様のプライベートクラウドの迅速な構築と拡張を支援



エクイニクスIBXデータセンターにおけるHPE GreenLakeプライベートクラウドにより、バランスの良いハイブリッドクラウド戦略の策定に活かせる選択肢のバリエーションと柔軟性を提供





[米国テキサス州ヒューストン - 2023年6月20日]

HPEは、エクイニクスとのパートナーシップを拡大し、エクイニクスのInternational Business Exchange(TM)(IBX(R))データセンターでHPE GreenLakeプライベートクラウドポートフォリオを拡張することを発表しました。HPE GreenLake for Private Cloud EnterpriseおよびHPE GreenLake for Private Cloud Business Editionを世界各地の戦略的エクイニクスデータセンターでHPEが事前にプロビジョニングすることで、お客様は多様なプライベートクラウド製品やサービスに迅速にアクセスできるようになり、ハイブリッドクラウド戦略を展開する際のスピード、俊敏性の向上に加え、柔軟性および広範な選択肢を得ることができます。



HPEのHPE GreenLakeクラウドサービスソリューションズのシニアバイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーであるビシャール・ラール(Vishal Lall)は、次のように述べています。

「エクイニクスの最先端IBXデータセンターでHPE GreenLakeを利用可能にすることは、お客様によるハイブリッドクラウド導入の加速を促進するにあたっての進展です。このパートナーシップにより、スケーラビリティや迅速なプロビジョニングに加え、最適化されたパフォーマンス、オープンな選択肢、所有コストの低減と予測可能性など、最高のクラウドエクスペリエンスをお客様のデータセンターにさらに近くなり、コストの最適化を図りながら変革を加速できるようになります」



拡充されたHPE GreenLakeプライベートクラウドポートフォリオを世界各地のエクイニクスデータセンターでグローバルに事前配備

本日の発表により、お客様は拡充を継続しているHPE GreenLakeプライベートクラウドポートフォリオに、戦略的エクイニクスデータセンターからアクセスできるようになり、モダンなプライベートクラウド機能を活用することで、より多くの選択肢と柔軟性を、幅広いワークロード、アプリケーション、ユースケースに活かすことができます。お客様がプライベートクラウドを迅速に導入できるよう、HPEはプライベートクラウドポートフォリオをエクイニクスのデータセンターで事前配備します。



Equinix Inc. のデータセンターサービス担当エグゼクティブバイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーであるジョン・リン(Jon Lin)氏は次のように述べています。

「お客様は、信頼できるサードパーティが管理するハイブリッドなマルチクラウドアーキテクチャを構築するオプションを求める一方で、ITのコントロールを維持し、データの保護、コンプライアンス、可用性を維持したいと考えています。また、お客様はサステナブルなソリューションを求めており、お客様と環境のためのサステナブルな成果を生み出すというHPEとの長年にわたるコミットメントを誇りに思います。両社は共に、分散した、相互接続デジタルインフラを通じて、お客様がモダンなプライベートクラウドソリューションで迅速にスケールできるよう支援しています」



2022年6月に発表したHPE GreenLake for Private Cloud Enterpriseは、 API対応、自動化を実現した、柔軟でスケーラブルなエンタープライズグレードのプライベートクラウドで、シンプルなプライベートクラウドエクスペリエンスを提供します。モジュール型のインフラストラクチャとソフトウェアで構成され、セルフサービスモードによるベアメタル、仮想マシン、コンテナワークロードのデプロイ(展開)をサポートします。シンプルなレートカード価格設定のシンプルな従量課金モデルにより、汎用、コンピュート、メモリ、ストレージを対象とする6つのワークロードに最適化されたインスタンスを提供します。HPE GreenLake for Private Cloud Enterpriseは、新規顧客を自動車、金融サービス、製造、小売において獲得し、市場での勢いを増しています。



ダンフォス社のCIOであるスネ・バーストラプ(Sune Baastrup)氏は次のように述べています。

「世界中でサステナビリティを促進する取り組みを推進するリーダーとして、ダンフォス社は競争の激しい業界でコストを最適化しながら、継続して製品の改善に取り組んでいます。従来のITを俊敏なクラウドモデルにモダナイズし、適切なワークロードを適切なタイミングで適切なプラットフォームに配置する必要がありました。エクイニクスに配備された、HPE GreenLake for Private Cloud Enterpriseを利用することで、プライベートクラウドとパブリッククラウドのフットプリントの調和を図り、全社を網羅する俊敏なITを実現し、クラウドの乱立を抑制できるようになりました」



HPEはプライベートクラウドポートフォリオをHPE GreenLake for Private Cloud Business Editionにより拡大しました。新サービスは、お客様がオンデマンドでハイブリッドクラウド全体の仮想マシン(VM)をスピンアップし、AIOpsが主導する容易さでVMからインフラに至るプライベートクラウドを自身で管理できます。直感的なクラウド運用エクスペリエンスによる管理とデータ保護のシームレスな統合により、オンプレミス、エッジ、パブリック クラウド全体でデータの保存、管理、保護を可能にし、業界をリードする(*1 )データの可用性と効率性を可能にします。お客様は、セルフサービスによる究極の柔軟性を享受でき、前払いまたは従量課金制で利用することができます。



International Business Exchangeデータセンターにおける、HPE GreenLakeの提供

HPE GreenLake for Private Cloud EnterpriseおよびHPE GreenLake for Private Cloud Business Editionは、いずれも事前配備され、以下の都市圏でサービスを提供するエクイニクスのInternational Business Exchange(IBX)データセンターで今年8月から順次利用可能になります: フランクフルト、ロンドン、シリコンバレー、シンガポール、シドニー、トロント、ワシントンD.C.。他の都市への展開および提供するクラウドサービスの拡大も予定されています。2つのHPE GreenLakeサービスの提供から開始することでHPEは、プライベートクラウドの幅広いニーズへの対応にあたって、多様なワークロードの管理を実現し、支払いオプションを提供することを目指しています。



IDCのプログラムVPであるデビッド・タッパー(David Tapper)氏は、次のように述べています。

「グローバル企業は、プライベートクラウドのインフラをエッジに分散させるにあたって、IT投資の変革を支援する デジタルインフラストラクチャプロバイダーを選択することが増えています。エッジ、すなわちクラウド、ユーザー、アプリケーションに近い場所への分散は、迅速なスケーリングとセキュリティの担保、遅延の低減とアプリケーションの可用性を実現するためで、企業ネットワーク機能の強化が伴います。HPEとエクイニクスはパートナーシップを深めることで、お客様へのマネージドクラウドサービスを提供し、ハイブリッドクラウド戦略を支援することができます。マネージドクラウドサービスは、標準化されたプライベートクラウドのプロビジョニング、パブリッククラウドプロバイダーとの統合の簡素化、必要に応じたキャパシティの追加、時間の短縮をコミットメントすることです。これにより、生産性の向上、コストの削減、ROIの向上といった企業の重要な目標達成の一助となります」



出典

*1 HPE GreenLake for Backup and Recoveryと、競合するオンプレミスおよびAWSのクラウドネイティブバックアップソリューション4製品を比較した、2022年10月に実施されたHPE社内テストに基づく。99.9999%のデータ可用性保証、最大10倍低減したデータベースへの書き込みレイテンシ、他のソリューションと比較して最大8倍の効率的なバックアップ性能も網羅。



※本リリースは、ヒューレット・パッカード エンタープライズ(本社:米国テキサス州ヒューストン、以下:HPE)が、2023年6月20日(現地時間)に発表した英文リリースに基づいて作成した日本語抄訳です。原文(全文)はこちらをご参照ください。

https://www.hpe.com/us/en/newsroom/press-release/2023/06/hewlett-packard-enterprise-extends-private-cloud-portfolio-at-equinix-data-centers-to-give-customers-more-choice-and-fast-access-to-hybrid-cloud.html



このプレスリリースで使用されているその他の製品名は識別の目的のためのみに使用されており、それぞれの企業の商標である場合があります。



