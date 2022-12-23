「新経連株価指数」組入および除外予定の銘柄について
［一般社団法人 新経済連盟］
一般社団法人 新経済連盟（所在地：東京都港区、代表理事：三木谷 浩史、以下「新経連」）は、2022年 12月19日に開催した理事会において、「新経連株価指数（以下、「新経連指数」）」の対象となる企業の 入会を承認いたしましたので、組入予定と除外予定の銘柄を併せて公表いたします。
■組入予定銘柄
＜2022年12月19日付入会、新規上場＞
アル―株式会社（グロース：7043）
マイクロ波化学株式会社（グロース：9227）
株式会社INFORICH（グロース：9338）12/20新規上場
株式会社GENOVA（グロース：9341）12/23新規上場
■除外予定銘柄
＜2022年12月31日付退会予定＞
株式会社白鳩（スタンダード：3192）
ラクスル株式会社（プライム：4384）
タメニー株式会社（グロース：6181）
上新電機株式会社（プライム：8173）
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社（スタンダード：8462）
※2023年度定期銘柄入替の基準日（2023年8月1日）において、メソドロジーの要件を満たした場合に 2023年9月から新経連指数の計算式に反映予定。
「新経連指数」の構成銘柄数は151銘柄（2022年9月時点）です。
（注）銘柄数は、加盟企業の上場廃止等に伴い、今後変動する可能性があります。
その他の新経連指数の概要および「新経連指数2022年度構成銘柄一覧」、「2023年度定期銘柄入替後の銘柄一覧（予定）」は下記を参照してください。
https://jane.or.jp/app/wp-content/uploads/2022/12/20221223_janeindex_v2.pdf
【新経連指数の取得や利用に関するお問い合わせ先】
新経連事務局 index@jane.or.jp
企業プレスリリース詳細へ （2022/12/23-20:46）
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