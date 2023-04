[ハーモニージャパン株式会社]

ディズニー・アニメーションや映画、テーマパークの名曲の数々を、オーケストラとヴォーカリストの演奏でお贈りする、大人のための音楽会「ディズニー・オン・クラシック ~まほうの夜の音楽会」。

今年のメイン演目は、アニメーション映画『美女と野獣』。1991年にアメリカで公開され(日本では1992年公開)、30年以上経った今でも愛され・歌い継がれる名作を、ディズニー・オン・クラシックでは8年ぶりにフィーチャー!

指揮者リチャード・カーシーとニューヨークで活躍するヴォーカリストたちが来日し、9月~12月に全国32都市51公演の開催が決定!







21回目を迎える今年のテーマは、「With You ~愛を奏でる」。

『美女と野獣』の物語で、ベルに出会ったことで愛を知った野獣と、野獣の優しさにふれて心の扉を開くことができたベル、そしてお城の家来たち。それぞれの運命が奏でた“愛”のまほうは、他でもない「あなたと」出会えたから・・

アニメーション映画では史上初となるアカデミー賞(R)️最優秀作品賞にノミネートされ、最優秀オリジナル作曲賞、最優秀主題歌賞を受賞し、歴史にも名を残した『美女と野獣』。「朝の風景」、「強いぞ、ガストン」、「ひとりぼっちの晩餐会」、「愛の芽生え」、「美女と野獣」など、ハワード・アシュマン(作詞)とアラン・メンケン(作曲)によって生み出された名曲の数々を、ヴォーカリストとオーケストラの生演奏でお贈りします。

真実の愛を描く感動の物語を、笑って泣けるパフォーマンス、スクリーンの映像や照明演出とともにお楽しみください。





■開催スケジュール



■出演者

<指揮>リチャード・カーシー

<オーケストラ>THE ORCHESTRA JAPAN / オーケストラ・ジャパン

<ヴォーカリスト>ニューヨークで活躍するヴォーカリスト

<ナビゲーター>ささきフランチェスコ



20周年の特別プログラムをもう一度!映像配信が決定!



昨年、ディズニー・オン・クラシック20周年のアニバーサリーイヤーを飾った2つのメイン演目をはじめとする、全72曲を収録した2公演分の映像配信が決定!Aプログラム『塔の上のラプンツェル』とBプログラム『ノートルダムの鐘』、両公演がお楽しみいただけます。A・Bプログラムのお得なセット券も!





