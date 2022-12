[株式会社じげん]

株式会社じげん(本社:東京都港区、代表取締役 社長執行役員CEO:平尾丈、東証プライム:3679、以下じげん)のグループ会社である株式会社アップルワールド (本店所在地:東京都文京区、代表取締役社長:深田健史、以下APW)は、格安航空券・LCCの簡単比較・予約サイト「TRAVELIST(トラベリスト)」( https://travelist.jp/ )の国内航空券において、2022年11月7日(月)から2023年1月31日(火)までの期間、PayPay株式会社(東京都港区、代表取締役社長執行役員CEO:中山一郎)が提供する「PayPayクーポン」キャンペーンを開催しています。







「TRAVELIST」 は、格安航空券・LCCの簡単比較・予約サイトです。国内の大手空港会社からLCCまで、全10社から情報を集約し、最安値の航空券を一度に比較検索することができます。2020年9月には、新たに宿泊予約サービスの取り扱いを開始し、航空券に加えて約11,000件の国内ホテル・旅館を一括で比較・予約することが可能となりました。航空券と宿泊先を自由に組み合わせ、自分にぴったりの旅行を24時間いつでもオンラインでアレンジいただくことが可能です。

今回のキャンペーンでは、PayPayアプリで事前にクーポンを獲得し、PayPay決済で「TRAVELIST」の国内航空券を購入すると、購入金額の最大5%(付与上限:1,000ポイント)のPayPayポイントが後日付与されます。この機会にお得に国内旅行をお楽しみください。



■キャンペーン概要

期間:2022年11月7日(月)~2023年1月31日(火)

対象者:国内航空券をPayPayで購入したすべての方

※支払い、注文時に利用可能

対象金額:1円以上の支払い1決済当たりの付与上限額 :1,000ポイント

期間中あたりの付与上限額 :20,000ポイント

※詳細はPayPayクーポンページをご確認ください。(https://paypay.ne.jp/guide/coupon/)

※その他詳細事項:

・注文と注文確定時の決済金額が異なる場合があります。クーポン適用においては、注文確定時の決済金額が反映されますのでご注意ください。

・事前にクーポンを獲得する必要があります。

・早期終了する場合があります。

・付与されるPayPayポイントは、PayPay/PayPayカード公式ストアでも利用可能。出金・譲渡不可となります。



■株式会社PayPay 会社概要

[社名]PayPay株式会社(PayPay Corporation)

[本社所在地]東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝オフィスタワー 33階(登記上の所在地:東京都千代田区紀尾井町1-3)

[代表者]代表取締役社長執行役員CEO 中山一郎

[事業内容]モバイルペイメント等電子決済サービスの開発・提供

[URL]https://about.paypay.ne.jp/



■株式会社アップルワールド 会社概要

[社名]株式会社アップルワールド (APPLE WORLD INC.)

[本社所在地]東京都文京区関口2-3-3 目白坂STビル7F

[設立年月日]1991年12月6日

[代表者]代表取締役社長 深田健史

[事業内容]海外・国内ホテルの予約・手配、ホテルクーポン販売、海外・国内ホテル・旅行関連情報サービス

[サービス内容]

アップルワールド:https://appleworld.com/agt/

ホテリスタ:https://hotelista.jp/

Travery:https://travel-entry.com/ja

TRAVELIST:https://travelist.jp/

[URL] https://appleworld.co.jp



■株式会社じげん 会社概要

[社名]株式会社じげん (ZIGExN Co., Ltd.)

[証券コード]3679 (東証プライム)

[本社所在地]東京都港区虎ノ門3-4-8

[設立年月日]2006年6月1日

[代表者]代表取締役 社長執行役員 CEO 平尾丈

[資本金]125百万円(2022年9月15日時点)

[事業内容]ライフサービスプラットフォーム事業

[主要グループ会社] 株式会社リジョブ 株式会社ミラクス 株式会社三光アド 株式会社BizMo

株式会社ブレイン・ラボ 株式会社Struct 株式会社ビヨンドボーダーズ

株式会社タイズ 株式会社オーサムエージェント 株式会社アップルワールド

株式会社TCV ZIGExN VeNtura Co.,Ltd 株式会社にじげん

[URL]https://zigexn.co.jp/



■じげんグループについて

当社グループは、企業の存在意義であるパーパスとして「Update Your Story - あなたを、未来に。」を掲げ、ライフイベント領域(求人・住まい・車・旅行など)において、人生の岐路に立つすべての人の未来をUpdateする40以上のサービスを提供しています。2013年に東証マザーズに上場し、2018年には東証一部へ市場変更、2022年にプライム市場へ移行いたしました。上場後は、M&Aによる事業領域の拡張へ積極的に取り組み、非連続の成長を続けています。



