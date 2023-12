[株式会社エフエム愛媛]

タイトル「新春特別番組 THE ALFEE ~ 坂崎幸之助 My Life Goes On~」



2024年1月2日(火)放送!







■放送日時

2024年1月2日(火)10:00~11:00



■出演者

坂崎幸之助、わだもとみつ



■内容

2024年デビュー50年を迎える、日本の音楽史上最高のLIVEバンドTHE ALFEE!

50年=半世紀!生半端な数字では有りません。日本の音楽史にその名を刻む存在です!

記念すべき年の始まりだからこそ“THE ALFEE”の新たな歴史の扉を開ける年なのです。

その新たな想いとは…フロントマンの坂崎幸之助さんに想いを伺います。

インタビュアーは縁あって、約半世紀前THE ALFEEの前身とも言えるバンド時代の坂崎さんを知るわだもとみつ制作プロデューサーです。



