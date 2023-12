[株式会社Sweets HD]

今年は新年限定デザインのシフォンケーキや、姉妹ブランド「This is CASSATA.」のカッサータなど、お得で盛りだくさんな福袋となっております。



手作りシフォンケーキ専門店 This is CHIFFON CAKE. は2023年12月8日(金)より、福袋「HAPPY BOX 2024」の予約販売を開始いたしました。

本商品の発送は2023年12月27日(水)より順次開始いたします。







いつもThis is CHIFFON CAKE.をご愛顧いただき誠にありがとうございます。



本日12月8日(金)より、福袋「HAPPY BOX 2024」の予約販売を開始いたしました。

今回は「CHIFFON HAPPY BOX 2024」と「CASSATA HAPPY BOX 2024」、2種類の内容でご用意いたします。

こちらは各30セット限定になります。



また、2024年の福袋は、姉妹ブランドであるイタリアンチーズケーキ”カッサータ”専門店 This is CASSATA.とコラボレーションしたものとなっており、This is CASSATA.のオンラインストアでも共通の福袋をご予約いただけます。



This is CHIFFON CAKE.の商品がメインの福袋「CHIFFON HAPPY BOX 2024」は、先日12月1日(金)に予約開始した梅の花をモチーフとした紅茶のシフォンケーキや、姉妹ブランド This is CASSATA.のカッサータ等、様々なスイーツをお得に楽しんでいただける内容になっております。

This is CASSATA.の商品がメインの「CASSATA HAPPY BOX 2024」は、イタリアンチーズケーキ”カッサータ”の福袋。2023年特に人気だった商品に加え、カッサータサンドをランダムに同梱させていただきます。



ご家族、ご友人で集まる機会も多い新年。

This is CHIFFON CAKE.のシフォンケーキを囲んで、賑やかにお過ごしください。



※「CHIFFON HAPPY BOX 2024」、「CASSATA HAPPY BOX 2024」は12月27日(水)より順次発送予定です。

※ 2024年1月1日(月)~1月7日(日)のご到着指定は出来かねます。







「CHIFFON HAPPY BOX 2024」(8,888円 税込・送料込)

This is CHIFFON CAKE.の商品がメインの福袋。

先日12月1日(金)に予約開始した梅の花をモチーフとした紅茶のシフォンケーキ「Earl Grey CHIFFON【new year】」や、この冬人気のシフォンケーキ、姉妹ブランド・This is CASSATA.のチーズケーキ・カッサータを中心とした内容になっています。

通常価格16,000円以上の多種多様なスイーツが入っており、新年からお得に楽しんでいただける福袋です。





「CASSATA HAPPY BOX 2024」(6,000円 税込・送料込 )

姉妹ブランド・イタリアンチーズケーキ”カッサータ”専門店 This is CASSATA.の商品がメインの福袋。

This is CASSATA. の人気カッサータ「The CASSATA」の他、2023年の大人気商品や、カッサータサンドをランダムに同梱させていただきます。

通常価格10,000円以上の商品が入っており、新年からお得に楽しめるボックスです。



<商品情報>

This is CHIFFON CAKE.「CHIFFON HAPPY BOX 2024」

※冷凍状態でお届けします。

受注開始 :2023年12月8日(金)

商品発送 :2023年12月27日(水)より順次

※ 2024年1月1日(月)~1月7日(日)のご到着指定は出来かねます。

販売価格 :¥8,888(税込・送料込)

サイズ・重量:〈Earl Grey CHIFFON【new year】〉4号サイズ(約12cm)約330g、別添ソース 約5g×3本入り 他

賞味期限 :冷凍(-18℃以下)で2週間以上 ※詳しくは表示ラベルの日付をご確認ください。

ご購入方法 :公式ホームページよりご購入いただけます。

商品ページ :https://bit.ly/3T9y9j3



<商品情報>

This is CHIFFON CAKE. 「CASSATA HAPPY BOX 2024」

※冷凍状態でお届けします。

受注開始 :2023年12月8日(金)

商品発送 :2023年12月27日(水)より順次

※ 2024年1月1日(月)~1月7日(日)のご到着指定は出来かねます。

販売価格 :¥6,000(税込・送料込)

サイズ・重量:〈The CASSATA〉長さ17cm・高さ6cm・幅6.5cm・約320g 他

賞味期限 :冷凍(-18℃以下)で2週間以上 ※詳しくは表示ラベルの日付をご確認ください。

ご購入方法 :公式ホームページよりご購入いただけます。

商品ページ :https://bit.ly/47YHuON





【手作りシフォンケーキ専門店 This is CHIFFON CAKE.】



This is CHIFFON CAKE.は5人のパティシエの個性が交わって生まれた手作りシフォンケーキ専門店です。

「つくりたてのシフォンケーキのおいしさを、なるべくそのまま味わってもらいたい。」

パティシエたちの熱い想いから誕生した、作りたてのような「ふわふわ」「しっとり」食感を叶えたシフォンケーキ。

彼らよって作られたシフォンケーキはすぐに冷凍され、できたてのおいしさのまま皆様の元へお届けいたします。

”おいしくてフリーズするような体験”を、お楽しみください。









<会社概要>

株式会社 Sweets HD

所在地:東京都港区虎ノ門 1-23-1



■お問い合わせはメールにて

info@thisischiffoncake.com



■This is CHIFFON CAKE.オフィシャルサイト

https://bit.ly/38fSi1u



■公式Instagram

https://www.instagram.com/this_is_chiffoncake/



■姉妹ブランド

カッサータ専門オンラインストア「This is CASSATA.」

https://bit.ly/37uoVsb



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/08-18:16)