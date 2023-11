[エクセルソフト株式会社]

各メンバーのタスク量やスケジュールを把握し、効率的かつ最適に人員を配置していますか。エクセルソフト株式会社 (東京都港区) は、リソース、スケジュール、予算の効率的な管理、最適化を実現する Resource Management by Smartsheet セミナーを 12 月 8 日 (金) に開催します。







「どのメンバーがどれくらいのタスクを抱えているか可視化して、各プロジェクトに割り当てる人員配置を最適化したい。」「将来的なプロジェクトにおける採用のニーズを把握したい。」このような要望に応える Resource Management by Smartsheet はスケジュールや予算およびリソースを管理し、プロジェクトを成功へと導きます。





さらに、Excel ライクでガント チャートやかんばんを簡単に作成できるプロジェクト管理プラットフォーム Smartsheet と組み合わせて利用することで、プロジェクトに対するチームの割り当てや変化するニーズに対応しながら、成果物とリソースの可用性をバランスよく調整できます。





本セミナーでは、Resource Management by Smartsheet と Smartsheet についてデモを交えながらご紹介します。



■ 概要

日時: 12月8日 (金) 14:00 ~ 14:45

会場:オンライン

参加費: 無料

対象:

Smartsheet 製品の導入を検討されているお客様



タスクの管理/プロジェクトの進捗管理ツールをお探しのお客様



以下の管理ツールをお探しのお客様

- リソース管理

- スケジュール管理

- 予算管理



管理職の方



業務効率化に興味のある方







セミナーの詳細および参加お申し込みはこちら。

https://www.xlsoft.com/jp/products/smartsheet/seminar/resource_management_seminar.html



■ エクセルソフト株式会社について

エクセルソフト株式会社(東京都港区 代表取締役 神田聡 TEL 03-5440-7875)は、グローバル ソフトウェア ディストリビューターとして、ソフトウェア開発ツールを中心に世界中の優れたソフトウェアを日本、アジアを含むグローバルに販売しています。

コンパイラー、テスト自動化、Office ファイル互換 API ライブラリー、PDF 帳票、API プラットフォーム、デバイス ドライバー開発、アプリケーション開発コンポーネント、e ラーニング コンテンツ作成、プロジェクト管理プラットフォーム、AI/機械学習プラットフォーム、ヘルプ作成、セキュリティ ソフトウェア、ネットワー

ク監視、DevOps、クラウド サービスなど、IT 環境を支える時代のニーズに応じたソフトウェア製品とサービスを提供しています。ソフトウェアの日本語および他言語へのローカライズ業務も承っています。



