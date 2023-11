[株式会社Phoenixx]

全 17 作品が最大 70%OFF の「Steam オータムセール」実施中!



ゲームの秋!お家でゲームだ!Steam オータムセール! 全 17 作品が最大 70%OFF の「Steam オータムセール」実施中!







株式会社Phoenixx (フィーニックス) (東京都武蔵野市、代表取締役社長:坂本 和則)は、全17タイトルが本日から最大 70%OFF でご購入いただける Steam オータムセールの実施をお知らせいたします。



Steam オータムセール概要 <20%~70% OFF>





セール期間:11月22日(水)~11月29日(水)

https://store.steampowered.com/publisher/phoenixx



対象タイトル一覧

















注目タイトルピックアップ!







幻想郷ディフェンダーズ

https://store.steampowered.com/app/1019920/_/



幻想郷ディフェンダーズはキャラクターを操作し、トラップを配置し、襲いかかる大量の妖精たちを撃退するアクションタワーディフェンスだ! 使えるキャラクターは東方Project 各作品から20名弱が参戦! 凍らせる、吹き飛ばす、大群で戦う、個性を活かして守りきれ!







クビナシリコレクション

https://store.steampowered.com/app/1635980/_/



赤蛮奇が夢の世界を舞台に、失われた思い出を取り戻すために大冒険! 様々なギミックが満載のステージを、自身の「頭」を使ってクリアを目指す、新感覚2Dアクションパズルゲームです。







舞華蒼魔鏡

https://store.steampowered.com/app/928440/_/



大人気「東方Project」ファンゲームより 新感覚横スクロール弾幕シューティングが登場! 幻想郷に再び訪れた紅霧異変!? 今回の首謀者は一体誰なのか…?

様々な思惑が絡まる幻想郷、新しい風が異変を変える!? 幻想郷に新しい弾幕ごっこの幕が開ける!







FILMECHANISM

https://store.steampowered.com/app/1608270/



記録(レコード)」と「復元(リストア)」がカギ!パズル脳×アクション脳をフル活用してクリアを目指す2Dパズルアクション







Physical Layer

https://store.steampowered.com/app/2298210/



"Physical Layer"はかわいいSDキャラがド派手なガンアクション!をする見下ろし型シューティングです。 3つの強力なアビリティを駆使して様々な敵やギミックがある合計240面のステージを攻略しよう。





株式会社Phoenixx





公式サイト https://phoenixx.ne.jp/

Twitter:https://twitter.com/Phoenixx_Inc <@Phoenixx_Inc>

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UC7GFEi5fF9-mfLIqnyzRMDw



Creators - Centric

クリエイターには無限の可能性が秘められています。 Phoenixx は、日本のクリエイターを世界へ、世界のクリエイターを日本・アジアへと広め、 すべてのクリエイターがグローバルで活躍できる為のサポートをします。 10 年後のゲーム/エンタメ業界がより一層盛り上がっていく状態を作ること、が我々のミッションです。 世界の子どもたちがかっこいいと思い、憧れる、そんな目指すべき人・タイトルを育てていきます。



To inspire and nurture the human spirit -one creator, one game and one neighborhood at a tim



