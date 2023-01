[株式会社玄光社]

『メダロットS 公式図鑑』2023年1月23日発売



株式会社玄光社(本社:東京都千代田区)より、イマジニア監修のもと『メダロットS』3周年を記念した公式データ図鑑が2023年1月23日に発売されます。













『メダロットS』3周年を記念し、初の公式図鑑が誕生!



『メダロットS』用に新規で描き下ろした機体イラストを含め、350体以上に加え、その他キャラクターやメダル、インタビューなど『メダロットS』の魅力を盛り込んだ一冊。



「『メダロットS』ヒストリー」、「メダロットとは?」、「キャラクター」、「機体データ」、「メダル」、「インタビュー」などでの章構成となっており、ページ数は256Pの大ボリューム。メダロットファンやアプリユーザーにはもちろん、メダロットに興味がある、これからやってみたいという人にも『メダロットS』を知るにも大満足の内容となっております。









また、イラストレーター・メカデザイナーであるtyuga氏のメダロットS公式図鑑用に描き下ろした記念イラストを掲載。



1997年発売のゲームソフトから人気を博し、以後ゲームシリーズや漫画にアニメ、ホビーなど様々なメディアで展開を見せる「メダロット」シリーズの最新アプリ『メダロットS』の公式図鑑。



アプリユーザーはもちろん、メダロットファンやメダロットをもっと知りたい人に必読の一冊となります。



















章構成



〇導入パート

『メダロットS』の歴史や、メダロットとは?といった、アプリやメダロットの歴史・概要を紹介する内容になります。

↓

〇キャラクターパート

『メダロットS』の登場メダロッターを紹介した内容になります。

↓

〇メダロットパート

『メダロットS』に登場するメダロット350体以上のイラスト、3Dモデル、パーツデータを記載した内容になります。

↓

〇メダルパート

『メダロットS』に登場するメダルの特性を紹介した一覧になります。

↓

〇エクストラパート

「メダロット」の総監督“うのへえ”氏によるインタビュー・開発話や、その他アプリ内のオリジナル背景ボード、tyuga氏による本書だけの描き下ろし寄稿などを掲載。



※データ情報は2022年12月までのものとなります。













※メダロットとは

「メダロット」は、人間とロボットが共存する近未来を舞台に、昆虫や動物をモチーフとしたロボット同士を戦わせるという世界観と、ロボットのパーツやアイテムなどを「収集」「育成」「交換」し、自分好みに「カスタマイズ」して「対戦」するゲームシステムが支持され多くのファンを獲得しました。

1997年のシリーズ第一作目の発売以来、ゲームソフトを中心に、テレビアニメや雑誌での漫画連載、マーチャンダイジングなどのメディアミックス展開により人気を不動のものとし、累計出荷本数が330万本を超える大ヒットシリーズとなっています。







アプリ概要



サービス名称: メダロットS(メダロットエス)

ジャンル: ロボットバトルRPG

対応端末: iPhone/Android

対応言語: 日本語

サービス地域: 日本

価格: ダウンロード無料(一部アプリ内課金有り)

配信: イマジニア株式会社

開発: 株式会社SoWhat

公式サイト: https://www.medarotsha.jp/ms/

Twitterアカウント: https://twitter.com/medarot_S

コピーライト: (C)Imagineer Co., Ltd. (C)SoWhat, Inc.



【商品概要】

書名:メダロットS 公式図鑑

発売日:2023年1月23日(月)

定価:3,200円(税別)

仕様:B5判 256ページ

ISBN:9784768317198

アマゾン:https://amzn.to/3GV9N63

出版元:株式会社玄光社



【会社概要】

商号 : 株式会社玄光社

所在地 : 〒102-8716 東京都千代田区飯田橋4-1-5

設立 : 1931年

事業内容 : 出版

URL : https://www.genkosha.co.jp/



