概 要

HPEはAWSと共に、一貫した統合されたハイブリッドクラウドエクスペリエンスを提供するための取り組みを展開



AWSにより拡大されるHPEサービスは、ハイブリッドクラウド戦略における、開発、アプリケーションのモダナイゼーション、運用にわたるライフサイクル全体に対応





[米国テキサス州ヒューストン - 2023年6月20日]

HPEは、Amazon Web Services(AWS)との連携を拡大し、HPE GreenLakeとAWSでアプリケーションやワークロードを開発・管理する方法をシンプルにすると発表しました。主要なアップデートは以下の通りです。

Amazon Machine Image(AMI)としてHPE NonStop Development Environmentを提供、AWS MarketplaceでSoftware-as-a-Service(SaaS)としてHPE Fraud Risk Managementを提供



Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) AnywhereをHPE GreenLake for Private Cloud Enterpriseでサポート



HPE GreenLake for Backup and Recoveryの拡張により、Amazon Relational Database Services(Amazon RDS)とAmazon EKSをサポート







HPEは、お客様に一貫した信頼性の高いハイブリッドクラウドエクスペリエンスを提供するためにAWSとの連携を拡大しています。新しいケーパビリティは、HPEが提供しているハイブリッドクラウド向けのコンサルティング、移行、モダナイゼーションにわたるサービスの全ライフサイクルをベースとしています。



IT基盤がエッジ、パブリッククラウド、ハイブリッドクラウドにわたる昨今、求められているのは、容易なコスト管理、セキュリティとコンプライアンスが担保され、複雑さが軽減されることです。クラウドプロバイダーは現在、単一の管理コントロールプレーン、プラットフォームやアプリケーション間の相互運用性、統合されたコスト管理を通じて、お客様によりシームレスなクラウド体験を提供しています。



HPE GreenLakeクラウドサービスソリューションのプロダクトマネージメント担当バイスプレジデントであるブライアン・トンプソン(Bryan Thompson)は次のように述べています。

「HPEはハイブリッドクラウド市場を牽引するにあたって、複雑さの軽減およびお客様のエクスペリエンスをシンプルにすることに取り組んでいます。AWSと連携することで、お客様の変革とビジネス成果を第一に考えたお客様中心のアプローチをサポートすることができます」



新サービスにより、ハイブリッドクラウドエクスペリエンスをシンプルに

HPEは、HPE GreenLakeおよびAWS Marketplaceにおいて、データ、パフォーマンス、セキュリティ、コストを管理するための一貫したシンプルなエクスペリエンスを提供する複数の新サービスを発表します。HPEの製品やサービスがHPE GreenLakeおよびAWS Marketplaceを通じて利用できることにより、お客様はedge-to-cloud変革を推進するためのソリューションを調達する際の柔軟性を享受することができます。



HPE GreenLake for Private Cloud EnterpriseによるAmazon EKS Anywhereのサポートは、一般提供を開始しており、Kubernetesのコンテナデプロイにおける拡張オプションも提供します。



HPE GreenLake for Backup and Recovery( https://www.hpe.com/jp/ja/hpe-greenlake-backup-recovery.html )はAmazon RDS and Amazon EKS をサポートします。このことによりHPEは、コスト効率に優れたデータの長期保持を可能にする方法を拡大し、意図しないデータの削除、インフラストラクチャー停止によるデータの損失、ランサムウェア攻撃によるビジネスへの影響を回避するための保護を支援します。HPE GreenLake for Backup and Recoveryは、Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2)インスタンスとAmazon Elastic Block Store(Amazon EBS)ボリュームもサポートしています。



HPE NonStop Development Environmentは、業務の継続と100%のフォールトトレランスが求められるミッションクリティカルな環境向けに設計されたHPE NonStopサーバーの開発者向けの統合開発環境です。 AMIとして提供され、AWS Marketplaceから導入することができます。



HPE Fraud Risk Managementは不正管理ソリューションで、5GやIoTプラットフォームに対する不正の脅威および、通信サービスプロバイダーに関連する一般的な不正の多くに対処します。AWS Marketplaceで入手し、SaaSで利用することができます。







これらの新サービスは、 AWS上で利用可能なHPEサービス群へ新たに加わります。AWS上で利用可能な既存サービスは、クラウドアプリケーション移行、クラウド利用時のコスト分析、DevOps戦略、ネットワーキング管理、データ保護とディザスタリカバリといった、エッジからクラウドにわたる変革をサポートします。



※本リリースは、ヒューレット・パッカード エンタープライズ(本社:米国テキサス州ヒューストン、以下:HPE)が、2023年6月20日(現地時間)に発表した英文リリースに基づいて作成した日本語抄訳です。原文(全文)はこちらをご参照ください。

https://www.hpe.com/us/en/newsroom/press-release/2023/06/hpe-expands-its-relationship-with-aws-to-simplify-hybrid-cloud-transformation-for-enterprises.html



このプレスリリースで使用されているその他の製品名は識別の目的のためのみに使用されており、それぞれの企業の商標である場合があります。



