調達・購買部門向けクラウドサービス「Leaner」を提供する株式会社Leaner Technologies(本社:東京都品川区、代表取締役:大平裕介)は、Sansan株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長/CEO/CPO:寺田親弘)と合同で、営業職向けの採用イベントを開催します。

本イベントでは、それぞれフェーズの異なる2社のセールスとして、事業成長を牽引するメンバーから、これまでのハードシングスや、スタートアップのセールスに求められる素養など、事業・組織を広く経験してきた視点から赤裸々に話します。







■ イベント概要

本イベントは、「事業の急拡大を牽引するスタートアップセールスに求められる素養とは」と題し、Sansan株式会社と株式会社Leaner Technologies合同で、急拡大するスタートアップを牽引するセールスについて、リアルな体験談やそこから見えてきた「こういう人には向いている!」という人物像など、“超”具体的に知っていただく企画です。



【当日内容(一部)】

・SaaS、スタートアップ未経験からなぜSaaSスタートアップへ?

・それぞれの事業フェーズで営業に求められる役割

・スタートアップならではのハードシングス

・こんな素養がある人は向いている!?

など



当日は、ご質問にもお答えする形で、大手を経てスタートアップに飛び込み、様々なフェーズを牽引してきた2名ならではの生々しい経験談を中心にお話します。



【こんな方におすすめ】

・社会に新しい価値を生み出すことにワクワクする人

・営業職として一定成果を出してきて、自社でキャリアを歩むか、新しい挑戦をするか、もやっとしている人

・人生をかけた挑戦をしたい人



■ 日時

11月13日(月)19:00‐20:00

■ お申込みはこちら

https://forms.gle/H5yy7Zei1aYp1J7g7



■ 登壇者

志田 康二

Sansan株式会社 Sansan事業部 エンタープライズ営業部 グループマネジャー

大学卒業後、大手独立系SIerに入社し顧客との折衝業務に従事。2015年にSansan株式会社へ入社。営業DXサービス「Sansan」の法人営業として、名刺管理サービス市場の創出に尽力。その後、Sansanを日本全国に広めるために地方勤務を志願。とくに開拓の余地が大きいとされた関西においてさらなるSansanの拡販を目指し、グループマネジャーとして関西支店を牽引。現在は地域を問わず幅広い営業活動をリードする。



高橋 健太

株式会社Leaner Technologies VP of Sales

新卒で三井住友銀行に入行。その後、パーソルキャリア株式会社を経てLeanerへ参画。

入社後は、Leaner見積のプロダクト立ち上げを最前線で牽引。プロダクトの立ち上げをニーズの特定から販売戦略策定まで幅広く実施。

現在は、Leaner見積事業の営業責任者を担当する傍ら、Leaner購買事業の事業開発も兼任している。



■ モデレーター

梅田 翔五

株式会社セレブリックス

SQiL Career Agent事業責任者

大手製薬会社の営業、大手転職エージェントのCA マネージャー、SaaSスタートアップの営業マネー ジャーを経て、2022年2月 セレブリックスの新規事業開発室にGMとしてジョイン。現在は営業パーソンのキャリアやスキル開発の支援をおこなう「SQiL Career Agent」の事業責任者を務めている。



■ Sansan株式会社について

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるDXサービスを提供しています。主なサービスとして、営業DXサービス「Sansan」や名刺アプリ「Eight」、インボイス管理サービス「Bill One」、契約データベース「Contract One」を国内外で提供しています。



設立:2007年6月11日

URL:https://jp.corp-sansan.com

所在地:150-0001 東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル 13F

資本金:66億33百万円(2023年8月31日時点)

事業内容:働き方を変えるDXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://jp.sansan.com/

Eight https://8card.net

Bill One https://bill-one.com

Contract One https://contract-one.com



■ 株式会社セレブリックスについて

株式会社セレブリックスは、1200社/12,000サービスの支援実績で得たデータを活用し、組織に「売れる営業文化」を根付かせるためのさまざまな事業やサービスを展開しています。時代に選ばれ続ける営業手法や、最新セールステクノロジーを駆使して、「営業コンサルティング」「営業代行」「営業研修」「イベント支援」等の、法人営業・新規開拓営業を中心とした営業課題を解決するセールスエージェンシーです。



■ 株式会社Leaner Technologiesについて

「調達のスタンダードを刷新し続ける」をミッションに、ソーシングの高度化を実現するソーシングDXクラウド「Leaner見積」、購買プロセスを一元管理する購買プラットフォーム「Leaner購買」を提供しています。

企業の調達部における過去のデータや取引先・社内関係者とのコミュニケーションなど、業務プロセスをデジタル化し、蓄積されたデータの活用を促進することで、調達部門の生産性と企業の利益率向上を実現するサービスを提供します。



法人名:株式会社Leaner Technologies

代表者:代表取締役 大平 裕介

所在地:東京都品川区東五反田5-22-33 TK池田山ビル2F

設立:2019年2月22日

URL:https://leaner.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/08-17:46)