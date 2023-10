[ダンヒル]





「ダンヒル x フリーズ・マスターズ・トーク」の開催を祝し、ダンヒルとフリーズは、アートやデザイン業界で影響力のある著名人によるパネル・ディスカッションと、メイフェアの中心にあるダンヒルの旗艦店、ボードンハウスで行われた豪華なディナーに一流のゲスト達を招待しました。



ネイサン・クレメンツ・ガレスピー(ダンヒル着用)

ニコラス・カリナン博士(ダンヒル着用)

ティム・マーロウ(ダンヒル着用)

ジェイミー・フォバート(ダンヒル着用)

ローラン・マルカイズ

サイモン・ホロウェイ

アントニー・ゴームリー

アーリーン・シェシェ

ガス・ケイリー・ヘイフォード

ルイーザ・バック

ミサン・ハリマン

オセイ・ボンス

シーナ・ワグスタッフ

シリン・ネシャット

トーマス・J・プライス

ビクトリア・シッダル



このパートナーシップにより、国際的に高く評価されているフェアに好評を博したコンテンツプログラム「フリーズ・マスターズ・トーク」が、2019年以来初めて戻ってきます。ダンヒルとのパートナーシップによる「フリーズ・マスターズ・トーク」は、過去がどのように未来に影響を与え、歴史がいかに現代に影響を与えるかを検証するものです。それはまさにハウスのDNAの奥底に流れる核心的なメッセージであり、今年130周年を迎えるダンヒルがお客様のためにどのようなデザインを行うかを示すプラットフォームでもあります。



トークシリーズのキックオフとして、デザイン・ミュージアムのディレクター、ティム・マーロウが司会を務め、ナショナル・ポートレート・ギャラリーのニコラス・カリナン博士、ビジュアル・アーティストのシリン・ネシャット、建築家のジェイミー・フォバートがボードンハウスでパネル・ディスカッションを行いました。



会場に到着したゲストはシャンパンとカナッペで迎えられ、パネル・トーク後、参加者アトランティックシーバスのソテーと西洋ゴボウ、白キャベツと赤玉ねぎのバターソース、バニラパンナコッタとブラックベリーを添えたプディングなど、極上の3つのコース料理が振舞われたディナーに参加しました。



さらなるパネルトークは「ダンヒル x フリーズ・マスターズ・トーク」パートナーシップの一環として、ダンヒルのデザインが施されたフリーズマスターズのラウンジで開催されます。すべてのセッションは録音され、多くのオーディエンスが視聴ができるようにポッドキャストとして公開されます。このコラボレーションは、文化的遺産のサポートと知的な対話の創造という点で、ハウスの新しいビジョンと方向性を確固たるものにします。





ダンヒル x フリーズ・マスターズ・トーク ラインナップ



10月11日(水)15:00

トーマス・J・プライス(Thomas J Price) x ガス・ケイリー・ヘイフォード(Gus Casely-Hayford)博士 - V&A Eastディレクター



10月12日(木)12:00

アーリーン・シェシェ(Arlene Shechet)x シーナ・ワグスタッフ(Sheena Wagstaff)- メトロポリタン美術館 近現代美術部門チェア(2020年まで)



10月12日(木)15:00

レイチェル・ホワイトリード(Rachel Whiteread)x ブリオニー・フェール(Briony Fer)- 美術史家



10月13日(金)15:00

マギー・ハンブリング(Maggi Hambling)x サラ・ルーカス(Sarah Lucas)xルイーザ・バック(Louisa Buck)- アート・ニュースペーパー コントリビューティングエディター/コンテンポラリーアートコレスポンダント



10月14日(土)15:00

マンディ・エル・セイグ(Mandy El Sayegh) x フラヴィア・フリジェリ(Flavia Frigeri) - ナショナル・ポートレート・ギャラリーキュレーター x ヴァレリー・カッセル・オリヴァー(Valerie Cassel Oliver) - Sydney and Frances Lewis モダンアート・コンテンポラリーアート部門ファミリー・キュレーター、バージニア美術館



※日時は英国時間となります。





ABOUT DUNHILL

英国のクラフツマンシップとデザインの代名詞であるダンヒルは、今日の英国を代表するメンズラグジュアリーハウスです。

控えめで洗練されたレディ・トゥ・ウェア、レザーグッズ、ラグジュアリーアクセサリーなどを提供し、お客様を高尚でクラシック、安らぎがあり、幸せに満ちた場所へと導く信頼に満ちたブランドです。創業者 アルフレッド・ダンヒルのパイオニア精神を受け継ぎ、独自の130年に及ぶ伝統や豊富なアーカイブを活かしながら、妥協のない品質を提供することをお約束します。創業から今日に至るまで、革新とモダニティは常に私たちのものづくりの一部となっています。細部へのこだわり、卓越性、機能性、そしてパーソナライズされたアプローチが、ダンヒルを象徴しています。英国らしさが私たちを定義し、英国スタイルが私たちを際立たせています。



ABOUT FRIEZE

フリーズは、アーティスト、ギャラリー、コレクター、アート愛好家のためのモダンアートとコンテンポラリーアートの世界的なプラットフォームです。Frieze magazine、Frieze Masters Magazine、Frieze Weekの3つの出版物、Frieze London、Frieze LA、Frieze New York、Frieze Seoul、Frieze London、Frieze Mastersの5つの国際アートフェア、ロンドン中心部にある常設ギャラリースペースNo.9 Cork Street、friezeエディターが率いる定期的なトークセッションやサミット、モダンアートとカルチャーの決定版であるfrieze.comで構成されています。また、フリーズはIMGネットワークの一部でもあります。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/16-03:40)