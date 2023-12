[株式会社ECC]

25年以上の指導ノウハウで、大学編入学を希望する生徒の夢の実現を全力でサポートします



総合教育・生涯学習機関の株式会社ECC(本社:大阪市北区、代表取締役社長:花房雅博)が運営するECC編入学院は、2023年度大学編入学試験※1で「合格者数実績全国No.1 ※2」になりました。2021年度、2022年度に引き続き、3年連続でのNo.1達成となります。

※1 2022年4月~2023年3月の実績

※2 「株式会社東京商工リサーチ」調べ 2023年10月時点





ECC編入学院は、大学編入学試験対策を専門に行うスクールです。大学編入学試験とは、1年次募集の大学入試(推薦・一般)とは異なり、短期大学・4年制大学・高等専門学校・専門学校の在籍者や卒業者が、出身校での取得単位を活かして、新たに志望する4年制大学の途中の年次(主に3年次)に編入学する際に課される試験をいいます。

ECC編入学院は1997年の開校以来、地道な教育活動を通して、一定の合格者輩出、指導実績を積んでまいりました。25年以上にわたる教育・指導ノウハウと、さらなるブラッシュアップにより、今後も大学編入学を希望する皆様の夢の実現を全力でサポートしてまいります。



■ ECC編入学院 特長



情報の少ない大学編入学試験を突破するには、問題分析・入試傾向の対策を行うことが大きなポイントとなります。ECC編入学院の一番の特長は、高品質な授業です。英語・専門科目・小論文それぞれのプロが、大学編入学試験の問題分析・入試傾向を長年にわたって研究し、短期間で効率よく学力が伸びる授業を行っています。また、精鋭講師陣以外にも、大学編入のプロである「アドバイザー」が受講生の進学指導にあたり、徹底的にサポートしています。

授業は自分にあった学習スタイルを選ぶことが可能です。「通学クラス授業」は緊張感に満ちた学習環境のなか一方通行ではなく双方向で授業が進みます。「Zoom授業」は通学圏外の方でも臨場感ある学習ができるオンライン授業、そしてオンデマンド式の「WEB授業」はECC編入学院のオリジナルメソッドを詰め込んだ映像授業です。





合格実績



※2023年度の合格実績は、別表参照

他、詳細はこちら https://www.ecc-trans.com/result/?year=2023



■ ECC編入学院 概要 https://www.ecc-trans.com/

【開講コース】

文系編入対策コース

・文系レギュラー講座(4月~10月): およそ半年間で、編入学に必要な学力を身につける

〔英語〕 英語α(人文系/法律・政治/経済・経営)、英語Nα、英語γ

〔専門科目〕 法学、経済学α、経済学β、経営学、社会学、教育学、心理学、国際関係学

〔小論文〕 小論文(人文系)、小論文(法律・政治)、小論文(経済・経営)

・文系スタート講座(11月~3月): 編入学試験の本質を知ることができる導入となるカリキュラム

〔英語〕 TOEIC(R)L&R対策講座、文系スタート英語α、文系スタート英語β、TOEFL iBT(R)対策講座

〔専門科目〕 スタート社会学、スタート心理学、スタート経済学、スタート法学、スタート経営学、スタート教育学、スタート政治学

〔小論文〕 編入学小論文

・文系オプション講座: レギュラー講座にプラス。さらに志望大学に特化した内容の対策を行いたい方に

〔英語〕 TOEIC(R)L&R対策講座、TOEFL(R) iBT対策講座

〔専門科目〕 経済数学、京大法学、京大社会科学、京大経済学、マーケティング、政治学



理系編入対策コース

・理系レギュラー講座(1月~6月)

〔英語〕 理系英語、TOEIC(R)L&R対策講座

〔専門科目〕 数学、物理、生物、化学

〔小論文〕 理系小論文

・理系スタート講座(6月~12月)

〔英語〕 TOEIC(R)L&R対策講座

〔専門科目〕 数学W

・理系直前対策

工学部系英語テストゼミ、工学部数学テストゼミ、理系英語(農・保健)



【校舎】 https://www.ecc-trans.com/school/

●首都圏・東海: 新宿校(東京都新宿区)、名古屋校(名古屋市中区)

●関西: 大阪校(大阪市北区)、神戸校(神戸市中央区)、京都校(京都市下京区)



■株式会社ECC https://www.ecc.co.jp/

ECCは1962年の創業以来、60年以上にわたり、さまざまな教育活動を展開。幼児からシニア世代までそれぞれの目的を実現する独自のカリキュラムや教材を導入し、確かな成果を生み出しています。語学教育を通じて、時代にあった“真の国際人”としての資質を兼ね備えた人材を育てることをECCの使命としています。





(別表) 2023年度の国公立大学合格実績





(別表) 2023年度の私立大学合格実績





