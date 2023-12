[株式会社BAKE]

今年最短10分で完売した、店舗限定福袋も2024年1月1日(月)より数量限定販!好きな味ランキング1位を獲得した人気フレーバー〈珈琲〉も限定復活!



株式会社BAKE(本社:東京都港区、代表取締役社長CEO:山田 純平)が運営する、バターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」は、2024年の福袋4種を数量限定で販売いたします。公式オンラインショップ限定の3種「PRESS BUTTER SAND福袋〈松・竹・梅〉2024」は2023年12月15日(金)より、店舗限定「PRESS BUTTER SAND福袋 店舗限定セット2024」は2024年1月1日(月)より販売いたします。







今年最短10分で完売した福袋が2024年も登場!オンラインショップと店舗で違う組み合わせを楽しめる!

お客さまアンケートで好きな味ランキング1位を獲得した大人気フレーバー〈珈琲〉も再登場

毎年ご好評をいただいている「PRESS BUTTER SAND」の福袋を、2024年も公式オンラインショップと店舗にて数量限定で販売いたします。2024年の福袋の目玉は、定番の「バターサンド5個入」と「バターサンド〈珈琲〉5個入」の2種詰合せ。〈珈琲〉フレーバーは、お客さまアンケートの「好きな味ランキング」で1位を獲得した大人気商品で、今回の組み合わせは福袋のみの限定販売となります。また、オンラインショップでは「PRESS BUTTER SAND」以外にも、和の要素を取り入れたスピンオフブランドである「八 by PRESS BUTTER SAND」とプレミアムラインの「プレスバターサンドギャラリー」の商品が入った福袋もご用意いたしました。それぞれ「PRESS BUTTER SAND」を軸に、日本人の口に馴染みやすい和の要素を取り入れたラインナップや、素材の個性や独特な組み合わせを追求したプレミアムなラインナップをご堪能いただけます。

新年のスタートをぜひ「PRESS BUTTER SAND」とお楽しみください。



商品概要





HP:https://buttersand.com/news/fukubukuro_2024/



<公式オンラインショップ販売>



⚫️PRESS BUTTER SAND福袋〈松〉2024

8種の商品をセットにした、16,794円相当の福袋。「PRESS BUTTER SAND」に加え、和の要素を取り入れたスピンオフブランドである「八 by PRESS BUTTER SAND」とプレミアムラインの「プレスバターサンドギャラリー」の商品を詰め合わせました。定番の「バターサンド5個入」と「バターサンド〈珈琲〉5個入」の2種詰合せは、福袋にしか入っていない特別な商品です。





価格 :10,800円(税込)

内容 :和バターサンド〈きな粉あずき〉8個入 / 和バターサンド〈抹茶あずき〉4個入

和バターサンド〈清見みかん〉4個入 / バターサンド〈白〉5個入

バターサンド〈ラムレーズン〉9個入 / バターサンド〈檸檬〉5個入

バターサンド2種詰合せ〈珈琲〉10個入 / バターサンド・サブレ12個入

販売場所:公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE」(https://bake-the-online.com/products/matsu2024)

着日期間:2023年12月27日(水)~2023年12月29日(金)

2024年1月4日(木)~2024年1月5日(金)

受注期間:2023年12月15日(金)~12月26日(火)※なくなり次第終了







⚫️PRESS BUTTER SAND福袋〈竹〉2024

7種の商品をセットにした、13,959円相当の福袋。「PRESS BUTTER SAND」に加え、和の要素を取り入れたスピンオフブランドである「八 by PRESS BUTTER SAND」の商品を詰め合わせました。米粉を取り入れた和バターサンドの奥深い風味をお楽しみください。定番の「バターサンド5個入」と「バターサンド〈珈琲〉5個入」の2種詰合せは、福袋にしか入っていない特別な商品です。





価格 :8,640円(税込)

内容 :和バターサンド〈きな粉あずき〉8個入 / 和バターサンド〈さくら〉8個入

和バターサンド〈抹茶あずき〉4個入 / 和バターサンド〈清見みかん〉4個入

バターサンド〈檸檬〉5個入 / バターサンド2種詰合せ〈珈琲〉10個入

バターサンド・サブレ12個入

販売場所:公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE」(https://bake-the-online.com/products/take2024)

着日期間:2023年12月27日(水)~2023年12月29日(金)

2024年1月4日(木)~2024年1月5日(金)

受注期間:2023年12月15日(金)~12月26日(火) ※なくなり次第終了





⚫️PRESS BUTTER SAND福袋〈梅〉2024

4種の商品をセットにした、9,126円相当の福袋。「PRESS BUTTER SAND」に加え、プレミアムラインである「プレスバターサンドギャラリー」の商品を詰め合わせました。オーク樽で長期熟成したラム酒のディロン トレヴューラム<V.S.O.P.>を使った、〈白〉と〈ラムレーズン〉の香り高くプレミアムな味をお楽しみください。定番の「バターサンド5個入」と「バターサンド〈珈琲〉5個入」の2種詰合せは、福袋にしか入っていない特別な商品です。





価格 :5,400円(税込)

内容 :バターサンド〈白〉5個入 / バターサンド〈ラムレーズン〉9個入

バターサンド〈檸檬〉5個入 / バターサンド2種詰合せ〈珈琲〉10個入

販売場所:公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE」(https://bake-the-online.com/products/ume2024)

着日期間:2023年12月27日(水)~2023年12月29日(金)

2024年1月4日(木)~2024年1月5日(金)

受注期間:2023年12月15日(金)~12月26日(火)※なくなり次第終了



<店舗販売>

⚫️PRESS BUTTER SAND福袋 店舗限定セット2024

4種のバターサンドをセットにした、5,103円相当の福袋。定番のバターサンドに加え、今年大人気であった〈珈琲〉、中四国エリア限定の〈檸檬〉を詰め合わせた福袋です。定番の「バターサンド5個入」と「バターサンド〈珈琲〉5個入」の2種詰合せは、福袋にしか入っていない特別な商品です。





価格 :3,240円(税込)

内容 :バターサンド2種詰合せ〈珈琲〉10個入 / バターサンド〈白〉5個入 /

バターサンド〈檸檬〉5個入

販売場所 :PRESS BUTTER SAND国内常設店舗 / PRESS BUTTER SAND国内催事店舗

販売期間 :2024年1月1日(月)~2024年1月3日(水)※なくなり次第終了



PRESS BUTTER SANDとは







◼︎「はさみ焼き製法」で味と食感を両立

油分が適度に抜けて食感がよくなる「はさみ焼き製法」を採用。オリジナルブレンドの小麦と、フレッシュバターをたっぷり使用し、豊かな風味を楽しめるクッキーに仕上げました。





◼︎「バタークリーム×バターキャラメル」の2層構造

フレッシュバターを使ったなめらかなバタークリームとトロリとしたバターキャラメルの2層を挟み込みました。バター本来の風味が、ほかにはない美味しさで広がります。





◼︎「食べやすさ」を追求した設計

クッキーをボックス型にし、挟んだときに柔らかいフィリングがはみ出さないように閉じ込めました。

クッキーの表面には筋を入れ、食べやすく割れるように設計しています。



会社概要





・名 称:株式会社BAKE(べイク) 英語表記:BAKE INC.

・創 業:2013年4月

・代表者:代表取締役社長 CEO 山田 純平

・所在地:〒108-0071 東京都港区白金台3-19-1 興和白金台ビル6F

・企業情報:https://bake-jp.com/

・事業内容:

1)菓子の製造・販売

2)ECサイト「BAKE the ONLINE」の運営

3)WEBメディア「THE BAKE MAGAZINE」「CAKE.TOKYO」 の運営

・展開する7つの菓子ブランド

1)焼きたてチーズタルト専門店「BAKE CHEESE TART」(https://cheesetart.com)

2)シュークリーム専門店「クロッカンシュー ザクザク」(http://zakuzaku.co.jp)

3)焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」(http://ringo-applepie.com)

4)バターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」(https://buttersand.com)

5)ガトーショコラ専門店「Chocolaphil」 (https://bake-the-online.com/collections/chocolaphil)

6)バター和菓子専門店「八 by PRESS BUTTER SAND」(https://hachi.buttersand.com)

7)架空のパティスリー「しろいし洋菓子店」 (https://shiroishi-yougashiten.com/)



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/05-15:16)