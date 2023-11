[Vma plus株式会社]

メタバースで匿名アバターを活用した個別相談と、オンライン説明会のストリーミング配信を実施し若手人材へアプローチ



メタバースWeb3のコンテンツ企画・ディレクションを行うVma plus(ブイマプラス)株式会社(本社:東京都品川区、代表:津田徹 以下、Vma plus)は、初めてリクルーティングを目的としたメタバース活用として公益社団法人青年海外協力協会(以下、JOCA)のメタバース活用「キョウリョクタイ in メタバース」にVma plus Stationを導入することを発表いたします。









メタバース活用の背景





JOCAは青年海外協力隊経験者が中心となって設立されており、JICA海外協力隊の育成や支援を行うとともに、途上国支援で培った経験やノウハウをもって国内で社会に貢献するため、日本各地の拠点において地域づくりに取り組んでおります。

今回のメタバース活用は、Z世代と呼ばれる若手人材を対象にJICA海外協力隊の活動の周知と隊員募集というリクルーティングを目的に発足いたしました。世界中からアクセスできるブラウザ型メタバース「Vma plus Station」を、JICA海外協力隊の活動や業務についてわかりやすく気軽に知れるバーチャルインフォメーションプラザ「キョウリョクタイ in メタバース」としてご活用いただきます。



■公益社団法人青年海外協力協会(JOCA)とは



公益社団法人青年海外協力協会(JOCA)は、開発途上国の人々のために自分の持つ技術や経験を生かし活動してきた青年海外協力隊の帰国隊員を中心に組織されている、1983年12月に発足した内閣府認定の公益社団法人です。

青年海外協力隊で培った精神とその経験を広く普及するため、OB・OG会をはじめとする多くの団体とのネットワークを活用し、地域に根ざした国際交流・国際協力の先駆者としてはもちろんのこと、日本国内においてもまた、建設的な役割を果たせる、より有益な協力活動を展開していくことを目的としています。



メタバースを活用したJICA海外協力隊募集とは





JICA海外協力隊は、日本政府のODA(政府開発援助)予算により実施されるJICA事業のひとつで、自分の経験や得意なことを「開発途上国の人々のために生かしたい」と望む方を募集し、選考、訓練を経て派遣しています。JOCAは、独立行政法人国際協力機構(JICA)から委託を受け、JICA海外協力隊の募集業務を担当しています。



今回はVma plusの取組として初めて、JICA海外協力隊の活動についてを画像や動画で気軽に知ることのできるコンテンツと、オンライン説明会のストリーミング配信や、匿名性のあるアバターを操作しチャット機能を活用した個別相談などの人材募集に関するコンテンツを複合的に設置。



今すぐJICA海外協力隊に応募したい、名前しか知らない、まずは活動について詳しく知りたい方など、どんな方でも気軽にアクセスできますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。



■掲載コンテンツ(一部予定も含む)

・JICA海外協力隊事業概要説明、支援体制紹介

・職種に関する説明

・経験者による活動紹介動画 など

・一部のオンライン説明会のストリーミング配信

(オンライン説明会にご参加希望の方はJICA海外協力隊募集特設サイトからお申し込みください)

・毎週火曜12:00~13:00 アバター「キョウリョクタロウ」相談 ※要ログイン



メタバースを活用し新たな可能性を創出





Vma plus株式会社(以下 Vma plus)は、自社が独自開発したメタバース空間”Vma plus Station”におけるコンテンツ企画・ディレクションを行っています。



企業だけでなく、大学や教育機関など多岐にわたる法人向けにメタバースとWeb3に焦点を当てた講演やプロジェクトを展開し、メタバースと連携した様々な活動を行っています。

本プロジェクトでは、JICA海外協力隊についての事業概要やその取り組みをより幅広い層へ届けると共に、距離や時間の壁を越えて今後の未来を担う若手人材への挑戦のきっかけを創出するものです。Vma plus はメタバースのプラットフォーム提供者として、他企業・組織とも積極的に協力し合いながら、新しいアイデアやプロジェクトを生み出すことを目指しています。

本取り組みの最新情報は随時更新してまいります、今後もVma plusの活動にご期待ください。



[お問い合わせフォーム]:https://forms.gle/MQz9og7MjzgfxsYg8



■ブラウザ型メタバース「Vma plus Station」とは



ブラウザから簡単にアクセスできるメタバース3D空間です。

メタバース空間内では、自分のアバターを操作しながらEC機能や音声通話機能、チャット機能、翻訳機能で世界中のユーザーとコミュニケーションを取りながらお買い物やライブ配信を楽しむことができます。



開催概要











このプレスリリースの会社概要







社名 :Vma plus(ブイマプラス)株式会社

代表者:津田 徹

所在地:〒141-0031 東京都品川区西五反田1丁目1−8 NMF五反田駅前ビル6階

設立 :2021年10月

HP :https://www.vma-plus.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/21-21:40)