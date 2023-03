[株式会社インタラクティブメディアミックス(IMX)]

~イ・シガン日本公式Twitterも本日同時オープン!~



ミュージカルや演劇などで活躍中の韓国俳優イ・シガンの日本公式サイト「LEE SI KANG JAPAN OFFICIAL SITE」が本日12時よりオープン。





株式会社インタラクティブメディアミックス(IMX、本社:東京都品川区、代表取締役社長:孫一亨)は、株式会社A.CONIC(本社:韓国ソウル、代表取締役社長:KIM KYU SIK)とマネジメント契約を締結し、ミュージカルや演劇などで活躍中の韓国俳優イ・シガンの日本公式サイト「LEE SI KANG JAPAN OFFICIAL SITE」を本日12時よりオープンさせていただく運びとなりました。







イ・シガンは、 2006年に韓国で俳優としてデビュー、そして2011年には日本でK-POPを日本向けにローカライズしたアイドルグループ「KINO」のメンバーとして歌手デビューを果たしました。現在はドラマだけではなく、歌手としての経験を活かしたミュージカルや演劇などでも活躍しており、3月末に公開となる歴代40万人以上の動員を誇る、韓国で10年以上親しまれてきた創作ミュージカル『実家の母(原題:친정엄마)』の婿役に抜擢され、ライブで魅了するイ・シガンの更なる飛躍を披露する予定です。また、日本での活動経験があることから、日本語が堪能で今回の日本公式サイトオープンを皮切りに日本での今後の活躍にも期待が高まっています。今回オープンしたイ・シガン日本公式サイト「LEE SI KANG JAPAN OFFICIAL SITE」では、当サイトでしか見ることのできないフォト・ムービーコンテンツをお楽しみいただけるのはもちろんのこと、関連イベントや韓国での最新ニュースなどをお届け致します。さらに、イ・シガンのニュースをいち早く知りたいというファンの皆様のご要望にお応えして、当サイトにご登録いただいた会員の皆さまには、関連ニュースやイベント、コンテンツの更新などをお届けする無料メルマガ配信もご提供いたします。また今回、日本公式サイトオープンに伴い、「イ・シガン日本公式Twitter」も同時オープンいたしました。日本公式Twitterではイ・シガンの最新情報をリアルタイムで随時更新していきますので、お見逃しなく。ライブで魅了する実力派俳優イ・シガンの今後の活躍をご覧いただける当サイトに、ご期待ください。■LEE SI KANG JAPAN OFFICIAL SITE:https://www.leesikang-jp.com ■LEE SI KANG JAPAN Official Twitter:https://twitter.com/leesikang_jp



