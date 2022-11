[株式会社 FM802]





桑田佳祐ソロ活動35年間の歩みを35曲に凝縮した2枚組ベストアルバム「いつも何処かで」のリリースを記念して、FM802でリリース記念企画を実施!11月21日から1週間毎日、FM802 DJがベストアルバム「いつも何処かで」の楽曲から、思い出の、大好きな、大切な1曲を番組で紹介します。



また【桑田佳祐『いつも何処かで』特製 “なぎさホテル”キーホルダー FM802バージョン】のプレゼントもあり!番組のオンエアを聴いて、FM802のホームページのTOPにある「リクエスト&プレゼント」からご応募ください。お楽しみに!





【企画詳細】

「FM802 いつもラジオで 桑田佳祐 -サイコーの35曲 ソロソロ えらびまSHOW-」

●DJが思い出の1曲を紹介!

・11月21日(月)14:00~ 「802 RADIO MASTERS」 DJ:中島ヒロト

・11月21日(月)27:00~ 「LNEM」 DJ:田中麻希

・11月22日(火)18:00~ 「EVENING TAP」 DJ:浅井博章

・11月23日(水)6:00~ 「TACTY IN THE MORNING」 DJ:大抜卓人

・11月23日(水)24:00~ 「802 Easy Luck」 DJ:田中乃絵

・11月24日(木)11:00~ 「UPBEAT!」 DJ:加藤真樹子

・11月25日(金)6:00~ 「BRIGHT MORNING」 DJ:内田絢子

・11月25日(金)27:00~ 「802 DINOSAUR」 DJ:樋口大喜

・11月26日(土)19:00~ 「MAGIC NUMBER 802」 DJ:早川和余

・11月27日(日)12:00~ 「OSAKAN HOT 100」 DJ:西田新

・11月27日(日)15:00~ 「Chillin’ Sunday」 DJ:落合健太郎



●【桑田佳祐『いつも何処かで』特製 “なぎさホテル”キーホルダー FM802バージョン】プレゼント対象番組

・11月22日(火)18:00~ 「EVENING TAP」

・11月22日(火)24:00~ 「Poppin'FLAG!!!」

・11月23日(水)6:00~ 「TACTY IN THE MORNING」

・11月24日(木)11:00~ 「UPBEAT!」

・11月24日(木)14:00~ 「802 RADIO MASTERS」

・11月25日(金)12:00~ 「FRIDAY Cruisin' Map!!」

・11月25日(金)18:00~ 「AWESOME FRIDAYS」

・11月25日(金)21:00~ 「ROCK KIDS 802-FRIDAY&SATURDAY-」

・11月26日(土)5:00~ 「WEEKEND PLUS」

・11月26日(土)12:00~ 「SATURDAY AMUSIC ISLANDS AFTERNOON EDITION」

・11月27日(日)7:00~ 「SUPERFINE SUNDAY」

・11月27日(日)15:00~ 「Chillin’ Sunday」



●詳細ページ:https://funky802.com/kuwata35/



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/18-22:16)