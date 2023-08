[Level Infinite]

幻塔史上最も豪華なゲーム内プレゼントの詳細公開!







高品質で魅力的なエンターテインメントをお届けするグローバルゲームブランドLevel Infiniteは、PCおよびモバイル向けオープンワールドRPG『Tower of Fantasy(幻塔)』において、8月3日(木)19時より、最新アップデートVer.3.1「天燈夏祭」の実装と正式リリース一周年を祝う公式生放送『Ver.3.1「天燈夏祭」&幻塔一周年記念生放送—再会の祝祭—』を配信しました。本放送では、Ver.3.1「天燈夏祭」のアップデート情報や正式リリース一周年を記念するイベントのお知らせなどをはじめとした多岐にわたる最新情報が発表されました。放送はアーカイブ配信も行っていますのでぜひチェックしてください。



▽公式生放送のアーカイブ動画はこちらよりご視聴いただけます。



今回の公式生放送では、フリー“なんでも”ライターのマフィア梶田さんがMCを務め、出演声優の子安光樹さん(寒露 役)、石見舞菜香さん(フィオナ役)や、人気VTuberの椎名唯華さん(にじさんじ)、幻塔公認実況者の深瀬ニカさんなどの豪華ゲスト陣と楽しいトークやVer.3.1「天燈夏祭」の先行プレイを展開しました。



放送内では、新キャラクター『明景(ミョウケイ)』(CV:中村悠一)やSSR武器「執明」など、Ver.3.1「天燈夏祭」の最新アップデート内容が披露されたほか、最大80連限定ガチャを無料で引ける一周年記念イベントの紹介など、盛りだくさんの最新情報が発表されました。



この夏の盛り上がりを体感したいプレイヤーは、幻塔史上最も豪華なゲーム内プレゼントがもらえる本イベントにぜひご参加ください。



また、幻塔正式リリース一周年を記念した最新PVもあわせて公開しました。



▽以下のURLよりご視聴ください。



今後もVer.3.1「天燈夏祭」と一周年の最新情報は公式X(Twitter)「@ToF_JP」で随時お知らせします。この機会にフォローして最新情報をご確認ください。



▽公式X(Twitter)「@ToF_JP」はこちら

https://twitter.com/ToF_JP



最新アップデートVer.3.1「天燈夏祭」で、この夏の『幻塔』を満喫しましょう!



■ 最大80連限定ガチャが無料など、幻塔史上最も豪華なゲーム内プレゼントがもらえる一周年記念イベント報酬



●最大80連無料ガチャが引ける「アニバーサリースペシャルログインボーナス」

幻塔の正式リリース一周年を記念して、8月8日(火)のアップデート完了後より、新しいAIサーバント「火羽雀」やジェットパックスキン「鳥瞰」などの報酬が手に入る「アニバーサリースペシャルログインボーナス」を開催します。さらに、60連相当の限定ガチャが引けるほか、周辺イベントへの参加で最大80連の限定ガチャが無料で引けます。



生放送で開催された視聴者全員プレゼントキャンペーンでは、「レッドコア」や「ゴールドコア」が引き換え可能なシリアルコードを公開中です。引き換え期限は8月4日23:59:59までとなっていますので、ぜひお早めにご利用ください。



●新規・復帰ユーザー向け豪華イベント開催

新規ユーザーと帰還ユーザーに向け、一連の期間限定の豪華イベントもご用意しました。



・新規ユーザー向け「ボーナスリセット」



一度しか購入できなかったギフトが再購入可能になる「新人補給ギフト」と「探検ギフト」が、価格はそのままに、より豪華な内容に進化しました。未購入の方は、今回購入の際にボーナスを獲得でき、アップデート後にまた購入することでさらにボーナスを獲得できます。また、SSR選択箱が更新され、『不破咲』と『ラビィ』の入手難易度が下がりました。



・復帰ユーザー向け「カムバックキャンペーン」



「レッドコア」、「スペシャルクーポン」や「金装備」一式などの豪華報酬を提供するログインボーナスを開催します。30日間未ログインかつキャラクターLv.30以上の探索者は、新キャラクター『明景(ミョウケイ)』(CV:中村悠一)とSSR武器「執明」の性能を体験できるチャンスもあります。



これらの一周年記念イベントは、幻塔をこれから始める方も、しばらく遊んでいなかった方も、お得に楽しんでいただける内容となっています。ぜひこの機会に幻塔の世界をお楽しみください。



■ 新キャラクター『明景(ミョウケイ)』(CV:中村悠一)とSSR武器「執明」を公開!『幻塔』初となる「物理」と「炎」の2属性を兼ね備えた武器の登場!

Ver.3.1「天燈夏祭」で登場する新キャラクター『明景』が駆使している大剣型のSSR武器「執明」は、『幻塔』初となる物理と炎の2属性を同時に備えた武器です。





▽『明景』のキャラクターPVはこちら







特定のスキルを発動させることで、地面に4つのトーテムを生成でき、範囲内にいる敵に継続的なダメージを与えるだけでなく、自身を一時的に無敵状態にすることができます。また、武器スキルを命中させると、追加で30秒間の大きな継続ダメージを与えることができます。



最大の特徴は、トーテムを生成させた場合に、一定の条件下で回避攻撃を発動した後、長押しすることで、自身が特殊な状態に入ることができ、合計3体までの敵に膨大なダメージを与える技を繰り広げます。この技で敵を一瞬で倒すことも難しくありません。



また、第二形態の情報も合わせて公開いたします。







■ 公式生放送では新エリアなどの追加要素を実際のプレイでご紹介!豪華報酬が贈られる記念イベントが盛りだくさん!

生放送では、豪華ゲスト陣の楽しいトークを交えながら、Ver.3.1「天燈夏祭」の実装に先駆けて、新エリア「天空山荘」を含む追加要素が詳しく紹介されるなど見どころ満載です。ぜひ新エリア「天空山荘」の様子と魅力をアーカイブ動画(https://www.youtube.com/watch?v=tWtuno6JvF0)でご確認ください。



●新エリア「天空山荘」



Ver.3.1「天燈夏祭」では、新エリア「天空山荘」が開放されます。天空山荘は空に浮く、静寂の雲に隠れた山荘であり、楓の木が囲む建物は、まるで仙境に見えます!



●大型イベント「紅玉楼遊戯」

大型イベント「紅玉楼遊戯」は、7つのサブイベントで構成されています。参加することで豪華なアイテムと交換可能な貨幣が獲得できます。プレミアムスキン「ジーク」、「シャーリー」、アイテム「レッドコア」など、さまざまな報酬と交換できます。



【開催期間】

8月8日(火)のアップデート完了後から順次開催します。詳細はゲーム内でご確認ください。



●ガイドイベント「天空観覧」「挑戦者のクエストリスト」



3.0のバージョンガイドイベント同様に、クエストを達成することで、「煙水晶」、「スペシャルクーポン」、「AI開発契約I」などの豪華報酬が獲得可能です。



【開催期間】

2023年8月8日(火)~2023年9月5日(火)まで



●7日間のログインボーナス



7日間のログインで、合計10個の「レッドコア」がプレゼントされます。



【開催期間】

2023年8月22日(火)~2023年9月5日(火)まで



●限定ガチャ全員復刻



Ver.3.0で追加された「榴火」と「玉蘭」を除く、すべての限定ガチャ武器・ボリションが獲得可能な期間限定ガチャを開催します。

※ラビィ、不破咲の武器&ボリションはアップデート完了後に、恒常ガチャに追加します。



【開催期間】

2023年8月8日(火)~9月5日(火)まで



●不破咲&ラビィ恒常ガチャ入り記念復刻ボックスガチャ



不破咲とラビィの恒常ガチャ入りを記念して、彼女たちをメインとしたボックスガチャの復刻を、アップデート完了後に行います。不破咲のプレミアムスキン「超究極の純白」とラビィのプレミアムスキン「緋色の童謡&落焔」、限定のアイコンフレーム等を獲得するチャンスがあります。



【開催期間】

2023年8月8日(火)~8月15日(火)まで



●新規ボックスガチャ



新たな乗り物「玄機鹿」をはじめ、コスチューム「明け星遊覧」とアイコン・アイコンフレーム・チャットフレームを含む「楓葉女傑」ギフトボックスの獲得チャンスがあります。



●新規外見アイテムガチャ「光陰の輪」



新しい髪型「ロンド」や新コスチューム「綺想魅影」など豪華なアイテムを揃うガチャです。一回50煙水晶で引け、ランダムでアイテムを獲得でき、引くごとに目玉アイテムと交換可能な専用コインを入手可能です。



<「光陰の輪」目玉アイテム>



・痛車バイク

※恒常SRキャラ、SSRキャラをモチーフに、カスタマイズ可能なバイク型の乗り物です。

・「綺想魅影」コスチューム

・「ロンド」新規髪型

・「星のキッス」アクセサリー

・「付き添うもの」アイコンフレーム

・ログインボーナス:光陰の輪10回分プレゼント



●明景 プレミアムスキン「ジーク」新実装&ネメシス プレミアムスキン「シャーリー」復刻



Ver.3.1アップデートで明景のプレミアムスキン「ジーク」が実装され、ネメシスのプレミアムスキン「シャーリー」も復刻します。大型イベント「紅玉楼遊戯」に参加するだけで獲得チャンスがあるので、お見逃しなく! かつてのジーク&シャーリーの姿を再現させましょう!



■ ギルドの紹介やメンバー募集ができる「ギルド集結キャンペーン」を公式Discordにて開催中!



8月4日(金)から8月17日(木)までの期間中、幻塔公式Discord(discord.gg/tofjp)でギルドの紹介やメンバー募集ができる「ギルド集結キャンペーン」を開催されています。キャンペーン期間中に公式Discordの特定チャンネルで「ギルド紹介」もしくは「個人紹介」を投稿すると、最大「煙水晶x 450」 、「元素鉱物の欠片箱 x 10」 と「SRアルケーの欠片箱 x 2」を抽選で当たるチャンスがあります。

詳細は幻塔公式Discord(discord.gg/tofjp)にてご確認ください。



■ 『幻塔』DMMスクラッチを7月28日より発売!ポージング自在なぬいぐるみやアクリルスタンドなど、豊富な賞品をご用意!

生放送で紹介された『幻塔』DMMスクラッチが、7月28日(金)12:00から8月27日(日)23:59まで販売されます。ポージングができるぬいぐるみ(A賞)や、最長18cmサイズのアクリルスタンド(B賞)、限定描きおろしイラスト(全員集合)の「ピクチャーボードー」など、豊富な賞品が品揃えです。下記リンクより挑戦して、ここでしか入手できないグッズをゲットしてください。



▽『幻塔』DMMスクラッチはこちら

bit.ly/43p5E2p



◆ 『Tower of Fantasy(幻塔)』とは

本作は、アニメ調の美しいグラフィックスで彩られた広大な世界を旅するオープンワールドRPGです。広大なフィールドを自由に動き回ることができ、臨場感があふれるバトルを体験できます。謎とワクワクに満ちたストーリー、荘厳なBGM、そして多数の個性溢れるキャラクターたちが織りなす物語の中、謎を解きながら冒険に繰り出します。



◆ 『Tower of Fantasy(幻塔)』の最新情報はこちらから!

『Tower of Fantasy(幻塔)』の公式サイト及び公式Twitterアカウント、公式YouTubeチャンネル、公式Discordでは随時最新情報や、ゲームのさまざまな魅力をお伝えする情報を発信中です。ぜひフォローや登録をお忘れなく!



▼『幻塔』各アカウント

公式ウェブサイト: https://www.toweroffantasy-global.com/ja/index.html

公式X(Twitter)「@ToF_JP」: https://twitter.com/ToF_JP

公式YouTube: https://www.youtube.com/@toweroffantasyJP

公式Discord: discord.gg/tofjp



▼『幻塔』のゲームダウンロードリンク

▽PC版

公式サイト: https://www.toweroffantasy-global.com/index.html?lang=ja

Steam: https://store.steampowered.com/app/2064650/Tower_of_Fantasy/

Epic Games: https://store.epicgames.com/ja/p/tower-of-fantasy

▽モバイル版

iOS: https://apps.apple.com/app/id1601586278

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.levelinfinite.hotta.gp



◆ゲーム概要

タイトル:『Tower of Fantasy(幻塔)』

ジャンル:オープンワールドRPG

対応プラットフォーム:iOS/Android/PC

価格:基本無料(一部ゲーム内課金あり)

配信日:2022年8月11日(iOS/Android/PC)

対応言語:日本語のほか、全8ヶ国語に対応(英語、ドイツ語、フランス語、タイ語、スペイン語、ポルトガル語、インドネシア語)

権利表記:(C)2023 Proxima Beta Pte. Ltd. All rights reserved. (C)Hotta Studio. All Rights Reserved.

*記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。



◆ Level Infiniteについて

Level Infinite は、Tencentのグローバルゲームブランドです。我々は、世界中のお客様が魅力的でオリジナルなゲーム体験をいつでもどこでも、好きなように体験できるよう届けることを目的としており、インクルーシブで繋がりを重視する、アクセシビリティの高いコミュニティを育成することに注力しています。また国内外のネットワークにおける開発会社やパートナースタジオに向けて、幅広いサービスやサポートを提供し、彼らの作品の真の可能性を解き放てるよう支援しています。Level Infiniteは「PUBG MOBILE」や「勝利の女神:NIKKE」、「SYNCED(シンクド)」のパブリッシャーであり、Fatsharkの「ウォーハンマー40K:ダークタイド」、Funcomの「Dune: Awakening」、Inflexion Studiosの「Nightingale」などを含む数々の作品の共同パートナーです。Level Infiniteの詳細については、公式ウェブサイト www.levelinfinite.com(英語)や公式 Twitter https://twitter.com/LevelInfiniteJP(日本語)をご覧ください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/04-13:16)