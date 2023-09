[ROADGET BUSINESS PTE. LTD.]

SHEIN Group(https://www.sheingroup.com/)が展開するグローバルファッションブランド「SHEIN(シーイン)」の高品質で低価格のオリジナルコスメライン『SHEGLAM』より、大ヒット映画シリーズ『ハリー・ポッター』に登場する、ホグワーツ魔法魔術学校の4寮をモチーフとした『ハリー・ポッター(TM)インスパイアード・ビューティ・コレクション』を販売開始いたしました。





本コレクションは、原作からヒントを得て世界観を表現したアイシャドウパレットやリップスティックなど、魅惑的な魔法の世界を体験できるメイクアップアイテムを展開しております。そして現在ご購入いただいた方への限定特典として、マジックワンドアイシャドウブラシのプレゼントもご用意しております。 SHEIN公式サイト及び、SHEGLAM公式サイトよりご購入いただけますので、ぜひこの機会にSHEGLAMが演出する魔法の世界をお楽しみください。









◇フルコレクションセット

ご好評につき再入荷。

まぶたを彩る4色のアイシャドウパレットや映画に登場する

魔法薬を体現したリップグロスなどハリーポッターの世界観を

表現したコスメセット。



商品名:SHEGLAM フルコレクションセット

価格 : ¥6,749

コード :sb2306026082590523









■アイシャドウパレット | 4種







◇スリザリン(TM)ハウスパレット

エメラルドとシルバーの色合いで、野心と狡猾さが漂う、

魅惑的なアイシャドウパレット



商品名:SHEGLAM スリザリン(TM)ハウス パレット

価格 :¥742

コード :sb2306024225624697



















◇グリフィンドール(TM)ハウスパレット

大胆なクリムゾンとゴールドから着想を得た色合いの

魔法のようなアイシャドウパレット



商品名:SHEGLAM グリフィンドール(TM)ハウス パレット

価格 :¥742

コード :sb2306029862002232



















◇レイブンクロー(TM)ハウスパレット

ブルーとブロンズカラーのエッセンスを取り入れた色合いで、

知恵の輝きを解き放つ魅惑的なアイシャドウパレット



商品名:SHEGLAM レイブンクロー(TM) ハウス パレット

価格 :¥742

コード :sb2306021055102145



















◇ハッフルパフ(TM)ハウスパレット

黄色と黒の組み合わせで、ファンタジックなメイクアップの世界を

堪能できるアイシャドウパレット



商品名:SHEGLAM ハッフルパフ(TM) ハウス パレット

価格 :¥742

コード : sb2306029492904063













■リップスティック/リップ グロス







◇ハーボロジスト グリッター リップスティック

マイクログリッターが輝き、ガラスのような煌びやかな仕上がりを

演出するリップスティック



商品名:SHEGLAM 才能豊かな薬草学者のグリッター

リップスティック

価格 :¥674

コード : sb2306029621729402

















◇マジック コールドロン リップマスク

淡いラベンダーカラーがクリアなカラーに広がり、

魅惑的な艶のある光沢を作り出すリップマスク



商品名:SHEGLAM 魔法の大釜リップマスク

価格:¥674

コード:sb2306054708757455



















◇ビウィッチング ブルーズ リップグロス セット

リバティアス ボレッジの「アドバンスドポーションメイキング(TM)」

教科書から着想を得た魔法のリップグロス



商品名:SHEGLAM 魅惑のブリュー リップグロス セット

価格 :¥2,159

コード :sb2306022272027884















<カラーバリエーション>



(写真左から)

フェリックス・フェリシス(TM)

アーテンティア(TM)

ドラフト・オブ・リビング・デス(TM)

ポーリージュース ポーション(TM)



商品名:SHEGLAM マジック エリクサーリップ グロス

価格 :¥539

コード :sb2306020421064602(フェリックス・フェリシス(TM) )

sb2306023671775547(アーテンティア(TM))

sb2306020221602212(ドラフト・オブ・リビング・デス(TM) )

sb2306024540792028(ポーリージュース ポーション(TM) )



備考:

※価格は、キャンペーン状況、為替レートにより変動する場合があります。

※販売数には限りがございますので、売り切れの際はご容赦ください。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、国際郵便物の配達に遅れが生じる可能性があります。



『SHEGLAM』 概要









『SHEGLAM』は、最高級のサプライヤーやメーカーと提携することで、高品質、最先端、豊富なカラーバリエーション、思わず買いたくなる見た目、使い心地、手にとりやすい価格帯の化粧品の販売を実現し、すべての人に贅沢な美容体験を提供することを目指しています。アイメイク、リップ、チーク、ベースメイクなど日常使いできるレギュラーコスメだけでなく、メイクアップをより楽しんでいただけるようにブラシなどのメイクアップツールのバリエーションも豊富にご用意しております。



■公式サイト :https://jp.shein.com/beauty

■Instagram:https://www.instagram.com/sheglam_official/

■TikTok: https://www.tiktok.com/@sheglam



「SHEIN」のご紹介





グローバルファッションブランド「SHEIN(シーイン)」は、Webサイトおよびアプリにおいて、150以上の国と地域にてサービスを提供しています。女性アパレル商品を中心に、靴、バッグ、ファッション小物、メンズ&キッズアパレル、生活雑貨、電子アクセサリ等幅広い商品を販売しており、各カテゴリでは日々新商品をアップデートしております。世界中の最新ファッショントレンドを反映した高品質な製品を、手頃な価格で、最高の顧客体験を通じて迅速にお客様に提供することを日々追求しています。

「SHEIN」はブランドタグライン”Wear Your Wonderful”、ブランドメッセージ”SHEIN FOR ALL”のもと、今後も年齢、性別、体型、居住地の垣根を超えて、どなたでもファッションを自由に楽しめるブランドを目指してまいります。







【会社概要】

会 社 名:ROADGET BUSINESS PTE. LTD.

U R L : https://jp.shein.com/

Instagram:https://www.instagram.com/shein_japan/

アプリダウンロード料金:無料

アプリダウンロードURL:https://shein.top/aky6icg

対応OS:iOS/Android



