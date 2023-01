[フォーシーズンズ ジャパンコレクション]

イタリアを鉄道で巡るグルメ旅 1月よりスタート



フォーシーズンズホテル東京大手町(所在地:東京都千代田区、総支配人:アンドリュー・デブリト)のイタリアンダイニングPIGNETO (ピニェート)では、 2023年1月よりイタリアを鉄道で巡りながら車窓の景色と各地のイタリアの食文化をコース仕立てで味わう「VIAGGIO in TRENO(ヴィアッジョ イン トレーノ)~イタリア列車の旅~」がはじまります。











イタリアンダイニングPIGNETO (ピニェート)がお届けする新コース「VIAGGIO in TRENO」







「VIAGGIO in TRENO」とはイタリアで実際に運航している鉄道の路線で、PIGNETOではVIAGGIO in TRENOの多くの線路から、特徴ある12地域を選んで毎月各地域にちなんだ郷土料理をご提供いたします。



VIAGGIO in TRENOイタリア鉄道の旅は1月は極寒の地が育むお野菜や海鮮が豊富な北西地方から出発し、春夏に向けて中央南部やアドリア海岸沿いの郷土料理をご紹介しながら南へ向かいます。8月にはリゾート地として有名なシチリア島まで南下し、海の食材や柑橘を使ったお料理をお披露目いたします。その後列車の旅は豊かな食文化としても知られる花の都フィレンツェや小さな街並みが残る中央山岳地帯の気候を活かしたお料理をご紹介しながら、スイスとの国境にほど近いドモドッソラを最終地点として、旅を締めくくります。



今回このコースを企画したのはPIGNETO料理長木川欣宏、何年にも渡ってさまざまなイタリアンレストランの厨房や、ミシュランスターに輝くシェフの下で腕を磨いて参りました。



「イタリアは日本の様に細長い地形からもわかるように、「年中暖やかな海洋気候」、「冬は寒さが厳しく夏も涼しい山岳気候」や「冬は寒く、夏は暑い丘陵・平野気候」と変化に富んだ気候風土を持つ事で、採れる食材や調理法から多種多様な郷土料理を持っています。自分もよく行っていましたが、旅の途中にふらりと出会うその土地ならではのお料理を皆様にご紹介したいと思います。奥深くて心温まるイタリアの食文化の出会いに乞うご期待ください!」と、これから始まる新しいコースのアイデアについて木川が語っております。

2023年は、料理長木川がイタリアで培った豊富な知識を元に、四季折々の季節に各地の深い歴史とその土地に紐づいた逸品の美食旅を是非PIGNETOでお試しください。





1月イタリア北西部の旅(アオスタ、トリノ、ジェノバ)のコース紹介



旅の始まりは、フランスやスイスの国境にほど近いイタリア北西部のアオスタ、トリノ、またリグリア海に面するイタリア最大の港湾都市ジェノバにまつわるお料理をお届けします。





前菜はトリノの名産物のひとつでツナやアンチョビを使ったトンナートソースのお料理をご用意いたしました。トンナートソースに合わせるのは、トリノと似た厳寒の冬を持つ青森で育った軍鶏に鮮やかな冬の野菜たち。肉本来の旨みとコクの強さが特徴で、イタリアで食べるトンナートを彷彿させる味わいです。続くパスタには、ジェノバ地方でおなじみのジェノベーゼに春菊を合わせ、イタリアと日本のハーブが生み出す複雑で深い旨味を感じて下さい。また、豊富な魚介料理を誇るジェノバに合わせて、今が旬のズワイガニも添えてカニ特有のふんわりと柔らかな身とほのかな甘みもご賞味頂けます。

そして、メインディッシュを飾るのは、フィレ肉を使った豪勢なお料理が登場いたします。イタリアの偉大な赤ワインの象徴とも言えるピエモンテ州バローロを使った贅沢なソースとトリュフの至高の組み合わせで、イタリア北西部の冬の美食をお届けします。

1月北西部の旅コース:









• 青森軍鶏ロックのトンナート

• 季節野菜のトルタ チーズソース

• ズワイ蟹 バジル 春菊のコルツェッティ

• 本日の魚 ひよこ豆のメスチューア

• 国産牛フィレ肉とラディッキオ 赤ワインソース

• ジャンドゥーヤ

期間: 2023年1月7日(土曜日) - 1月31日(火曜日)

料金: 6品コース15,000円 (税サ込)



2月は山岳地方のブレンネロや水の都ヴェネツィアを中心としたイタリア北東部のお料理、3月はイタリア北部・アドリア海から一足早いイタリアの春の味覚をご紹介いたします。









2023年 VIAGGIO in TRENO(ヴィアッジョ イン トレーノ) ~イタリアの列車の旅~ コースご案内







各地方の魅力が詰まった旨みを一挙にお愉しみいただける特別なメニューでイタリアを旅してみませんか。

· 1月イタリア北西部の旅(アオスタ、トリノ、ジェノバ)

· 2月イタリア北東部の旅(ブレンネロ、ヴェローナ、ヴェネツィア)

· 3月イタリア北部・アドリア海の旅 (ミラノ、ヴェネツィア、トリエステ)

· 4月イタリア中部の旅(ミラノ、ピアチェンツァ、ボローニャ)

· 5月イタリア南部(フォッジャ、ターラント、ナポリ)

· 6月イタリア中南部(ローマ、ナポリ)

· 7月アドリア海岸の旅(リミニ、バーリ)

· 8月シチリア島の旅(パレモ、カターニャ、シラクーザ)

· 9月ティレニア海岸の旅 (ジェノバ、ピサ、ローマ )

· 10月中部イタリアの旅(フィレンツェ、ローマ)

· 11月中央山岳地帯の旅(ボローニャ―、アンコーナー、フィレンツェ)

· 12月北部山岳地帯の旅 (ドモドッソラ、ミラノ、トリノ)



シェフのご紹介 PIGNETO料理長 木川 欣宏(きがわ よしひろ)





東京都出身。生まれ育った東京郊外の八王子は、新鮮な農産物が身近に手に入り、美しい山や川、滝に囲まれた場所で、幼少のころからの自然とのふれあいが木川の食の感性の源泉となっています。19歳の夏休みに訪れたイタリアで出会ったシンプルなラザニアに感動し、各地方でその特徴がはっきりとわかれるイタリアの地方料理に魅了され、旅が終わり帰国するときには自らのソウルフードを見つけたと確信し、イタリア料理のシェフの道に進みます。料理専門学校を卒業後、日本各地のイタリアンレストランでキャリアを積み、2005年シチリアに渡ります。パスタやアンティパストづくりの技、長い歴史の製菓技術をマスターし、その後イタリア各地のミシュランスターシェフが率いる厨房で技を磨き、帰国後、都内のレストランで腕を振るった後、2020年より「お客様がイタリアに旅した気分になる食体験ができるイタリア料理のミュージアム」というビジョンのもと、PIGNETOのキッチンチームを率います。



PIGNETOのご紹介





活気あるローマにある地区ピニェートから名付けられたレストランでは、「アボンダンツァ(豊かな人生)」の喜びをテーマに、皇居の森を臨む絶景とともに、リラックスした雰囲気の中で本場のイタリア料理をご提供いたします。ショーキッチンで腕を振るうシェフの姿を眺めながらお食事を楽しんだり、東京のパノラマビューを一望する屋外テラスでミラノならではのアペリティーボ (食前酒) を味わったり、和やかなひとときをお過ごしください。

場所 :フォーシーズンズホテル東京大手町 39階

営業時間:

ご朝食 7:00 - 10:30 (L.O 10:00)

ランチ11:30-17:00 (L.O コース 14:30)

ティータイム14:30-17:00 (L.O 16:30)

ディナー 17:30-22:00 (L.O コース 21:00, アラカルト21:30)

アウトドアテラス: 4月~10月







フォーシーズンズホテル東京大手町





フォーシーズンズホテル東京大手町は、2020年9月に東京・大手町に開業したラグジュアリーホテル。地下鉄「大手町」に直結するOtemachi Oneタワーの最上6フロアに位置しています。49平方メートル から283平方メートル の広さを誇る、スイート20室を含む全190室の客室は、東京のダイナミックなシティビューや皇居の緑を臨み、機能性と快適さを兼ね備えた空間です。最上階39階には、コンテンポラリーフレンチ「est」、ルーフトップテラスを備えるイタリア料理「PIGNETO」、パリと東京が出会うバー「VIRTÙ」、アフタヌーンティーをお楽しみいただける「THE LOUNGE」の4つのレストラン&バー、トリートメントルーム、スイミングプール、フィットネスジムのある天空のサンクチュアリ「THE SPA」など充実した施設が集結しています。3階にはご宴会やウェディングに最適なボールルームやミーティングルームを備えております。

公式サイト https://www.fourseasons.com/jp/otemachi/



