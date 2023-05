[株式会社よーじや]

夏の限定アイテムやイベント限定セットなどをご用意



よーじやグループ(京都府京都市中京区、代表取締役・國枝昂)は2023年5月17日(水)~5月23日(火)の期間、熊本県の鶴屋百貨店にて期間限定POP UP SHOP「よーじやふらっと」をオープンいたします。当イベントでは季節限定アイテム「ひんやりボディジェル」や「ひんやりフェイシャルシート」などのほか、数量限定で鶴屋百貨店限定のセットも販売いたします。









熊本県でのイベントは2015年以来、約8年ぶりの開催となります。今回は「あぶらとり紙」や「はんどくりーむ」をはじめ、多くの肌ケアアイテムをお持ちいたします。

さらに、昨年直営店舗でたいへんご好評いただいたひんやりアイテムや、数量限定で「鶴屋百貨店限定セット」も販売。よーじやロゴがデザインされた非売品の巾着に、人気のハンドクリームや石鹸などの日常使いできるアイテムを詰め込みました。

九州には現在よーじや直営店がないため「よーじやふらっと」で実際に商品を手に取ってお気に入りのアイテムを見つけてください。

イベント期間中は「よーじやふらっと」にて6,000円(税込)以上ご購入いただいたお客さま先着200名に、アルコールハンドジェル「まゆごもり はんどじぇる」または「はなほのか はんどじぇる」いずれか1つをプレゼント。ほのかな香りに包まれながら手指消毒※をしていただけます。

※本製品は医薬品や医薬部外品ではありませんが、消毒用エタノールの代替品として、手指消毒に使用することが可能です。



鶴屋百貨店限定セット<数量限定>

【価格】

5,960円(税込)



【セット内容】

・あぶらとり紙BATONブルー

・はなほのか はんどくりーむ

・うるおい紙

・やさしい熟成せっけん

・まゆごもり ボディソープ

・あわ珠ネット





期間限定POP UP SHOP「よーじやふらっと」取り扱い商品例







あぶらとり紙 アロエ<季節限定>





ひんやりボディジェル<季節限定>





ひんやりフェイシャルシート<季節限定>





あぶらとり紙HAKO/BATON





まゆごもりシリーズ





はなほのかシリーズ



期間限定POP UP SHOP「よーじやふらっと」概要





【期間】

2023年5月17日(水)~5月23日(火)

【場所】

鶴屋百貨店 本館1階シーズンメッセージ

【住所】

熊本県熊本市中央区手取本町6番1号

【営業時間】

10:00~19:00(金・土は~19:30)

【ご購入特典】

期間限定ショップ「よーじやふらっと」にて6,000円(税込)以上ご購入のお客さま先着200名様に、

「まゆごもり はんどじぇる」or「はなほのか はんどじぇる」いずれか一つをプレゼント。

※配布数に達し次第終了、おひとりさま1回限りとさせていただきます。



◆よーじや公式HP:https://www.yojiya.co.jp/

◆オンラインショッピングサイトhttps://www.yojiyacosme.com/

◆公式Instagram:https://www.instagram.com/yojiya_official/



