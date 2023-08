[森ビル株式会社]

30年以上続く迫力満点のお神輿渡御や盆踊りが帰ってくる!



森ビル株式会社が運営するアークヒルズ(東京都港区)では、9月15日(金)~9月17日(日)の3日間、「アークヒルズ 秋祭り 2023」をアークヒルズ自治会との共催で行います。





4年ぶりに復活する秋祭りの見どころは、約150名もの担ぎ手によるお神輿の渡御。さらに、アーク・カラヤン広場に出現するやぐらを中心に幅広い選曲が特徴の盆踊りや、アークヒルズの各店が手掛ける特別メニューを提供するグルメ屋台など、アークヒルズらしい企画を展開し、お祭り気分をより一層盛り上げます。その他、サントリーホールを擁するアークヒルズならではのミュージック&パフォーマンスのプログラムや、大人から子どもまで楽しめるものづくりワークショップなど、多種多様なコンテンツで4年ぶりに開催される秋祭りを彩ります。



4年ぶりに待望の開催となる「アークヒルズ 秋祭り 2023」で、日本の祭り文化を心ゆくまでお楽しみください。



「アークヒルズ 秋祭り 2023」 開催概要





日 時:9月15日(金)11:00~21:00

9月16日(土)、17日(日)10:00~20:00

開催場所:アークヒルズ アーク・カラヤン広場 ほか

U R L:https://www.arkhills.com/events/2023/09/0064.html



※掲載内容は予告なく変更になる場合があります。

※価格はすべて税込表示です。

※詳細はWEBサイトでご確認ください。





地元の方々と来街者の方々が一緒になって楽しめる、アークヒルズならではの祝祭感あふれるお祭りが、4年ぶりに戻って来ます。注目は、恒例の赤坂氷川祭の一環として行われる圧巻のお神輿渡御。30 年以上アークヒルズとともに歩んできたお神輿が、約150名の担ぎ手とともに、アークヒルズや周辺の街を練り歩きます。アーク・カラヤン広場にそびえるやぐらの周りで繰り広げられる盆踊りは、アークヒルズエリアに秋の訪れを告げる風物詩の一つです。都会のど真ん中で開催される秋祭りで、日本の伝統的な祭りの醍醐味を存分にご堪能ください。



お神輿







アークヒルズ秋祭りの本祭・赤坂氷川神社例大祭の目玉、お神輿渡御。お神輿はアーク・カラヤン広場を出発し、アークヒルズや周辺の街を練り歩きます。30 年以上街とともに歩んできた地元のお神輿を、是非間近でご覧ください。また8月13日(日)~9月13日(水)の期間、アーク森ビル1F オフィスエントランスロビーにてお神輿の展示も行います。



日時:9月17日(日)9:00~16:15

※9:00頃アークヒルズ出発、15:45頃アークヒルズ到着



子ども神輿・山車







お子さま用のお神輿と山車が、約1時間かけてアークヒルズの外周を巡行します。子どもたちの元気な掛け声に合わせて子ども神輿や山車が練り歩く様は、アークヒルズに秋の訪れを告げる風物詩の一つにもなっています。参加を希望するお子さまには、数量限定で半纏の貸し出しも行います。



日時:9月16日(土)11:00~12:00

※10:30より神酒所前にて受付開始



盆踊り







アーク・カラヤン広場の中心に巨大なやぐらが登場。東京音頭や六本木音頭などの定番曲から最近のヒット曲まで、幅広い選曲でどなたでも楽しめる盆踊りです。お子さまから大人まで、音楽の街・アークヒルズに響く和太鼓の音色を感じながら、日本ならではの祭りの文化や醍醐味を味わえます。



日時:9月16日(土)18:00~20:00



縁日屋台







射的や千本引き、ヨーヨーすくいや綿あめなど、昔懐かしい遊びやお祭りの雰囲気を体験できる縁日屋台が登場します。お子さまはもちろん、大人の方も童心に帰って楽しめるスポットです。



日時:9月16日(土)、17日(日)11:00~20:00









アーク森ビルのほか、サウスタワー、仙石山森タワーの人気レストラン13店舗のグルメ屋台が、期間限定でアーク・カラヤン広場に登場します。食べ歩きにぴったりなワンハンドメニューから、アークヒルズらしい多国籍なメニュー、エスニックな麺類まで、全13品をご用意。各レストランが腕によりをかけた秋祭り限定メニューをご賞味ください。



日時:9月15日(金)11:00~21:00

9月16日(土)、17日(日)11:00~20:00

場所:アーク・カラヤン広場



グルメ屋台メニュー (一部)





◆ 食べ歩きにもぴったりなワンハンドグルメも充実



(画像左から)

The SHEEP FORTH

羊串(一本) 500円



THE CITY BAKERY BRASSERIE RUBIN

ホットドッグ 700円



Bubby’s New York ARK Hills

ハンバーガー 1,000円





◆アークヒルズらしい多国籍仕様なお祭りメニューが勢ぞろい



(画像左から)

アークヒルズカフェ

たこ焼き 600円



タコリッコ

屋台チキンタコス 1,000円



ウルフギャング・パック ピッツァバー

ミックスピザ 1ピース 500円/3ピース 1,300円





◆ 残暑でも食べられる、エスニックな麺類もおすすめ



(画像左から)

タイ料理 チャンロイKaaw

トムヤムラーメン 1,000円



華都飯店

ルーロー麺 1,000円



HALE 海’s

パンチェッタベーコンと4種チーズのフォー 1,200円







サントリーホールを擁する音楽の街・アークヒルズならではの音楽やパフォーマンスなどのプログラムも展開。ヴァイオリンとお琴の和洋の弦楽器が見事なハーモニーを奏でるKOTONEによる演奏や葛飾区を拠点とする和太鼓集団・雅轟太鼓が披露する圧巻の和太鼓パフォーマンスなど、街中にお祭りの雰囲気を盛り上げる音色や歓声が響き渡ります。



ミュージック&パフォーマンス (一部抜粋)







KOTONE

ヴァイオリン奏者(小松原未衣)×琴奏者(神谷舞)による女性ユニット。日本の美をテーマに様々な楽曲をオリジナルアレンジ、お子さまから大人まで楽しめる演奏をお届けします。



日時:9月15日(金)12:15~/15:00~/18:00~

場所:アーク・カラヤン広場









雅轟太鼓

葛飾区を拠点とする和太鼓集団。様々な地域のお祭りや企業イベントに参加し、力強い和太鼓の音色と迫力のパフォーマンスを披露します。



日時:9月16日(土)12:30~/16:30~

場所:アーク・カラヤン広場









江戸太神楽 丸一仙翁社中

太神楽は獅子舞と曲芸を中心とした、お子さまからご年配の方まで楽しめる伝統芸能です。陽気なお囃子で会場を盛り上げます。



日時:9月17日(日)14:00~/17:00~/18:30~

場所:アーク・カラヤン広場



















毎週土曜日に開催している、産地直送の旬の食材が揃うヒルズマルシェを「アークヒルズ 秋祭り 2023」に合わせて拡大開催します。部屋に和の雰囲気をプラスする小さな盆栽づくりや 槌起銅器 小皿づくりなど、世界に一つだけのオリジナルアイテムが作れるワークショップを取り揃えました。また、毎年好評のヒルズマルシェの人気コンテンツぶどう狩り体験会を今年も開催します。ご家族そろって秋の実りの収穫体験をお楽しみください。



ものづくりワークショップ in ヒルズマルシェ (一部抜粋)







小さな盆栽づくり

初めての方も楽しめるミニ盆栽の教室。ぼんさい屋とき手作りのお好きな鉢を選んで小さな盆栽作りを楽しめます。



所用時間:40分

定 員:各回4名

参 加 費 :4,000円

対象年齢:小学生以上

講 師:ぼんさい屋とき(高橋星児)







槌起銅器 小皿づくり

槌起銅器は、新潟県に200年前から伝わる技術です。12センチほどの銅板を木槌でたたき起こし器にする体験会を行います。



所用時間:60~90分

定 員:各回6名

参 加 費 :5,000円

対象年齢:小学生以上

講 師:槌起銅器職人(大橋保隆)







ぶどう狩り体験会

毎年好評のぶどう狩り体験が今年も登場!お子さまから大人までみんなで夢中になりながら、実りの秋を体験できます。



定 員:各回20名

参加費:500円











「アークヒルズ 秋祭り 2023」では、過ぎ行く夏の名残の中で楽しむ手持ち花火や、非日常を味わえる浴衣レンタル・着付け体験など、お祭り気分に華を添える企画も目白押しです。また、イベント期間中は、通常非公開のサントリーホール屋上の「ルーフガーデン」秋の特別公開も実施します。残暑の名残を惜しみつつ、秋の訪れをお楽しみください。



手持ち花火







都会の真ん中で普段は体験できないおしゃれで美しい手持ち花火に火をともし、季節の移ろいや日本の情緒を是非体感してみてください。

【セット内容】のぼり竜スパークル/線香スパーク極/5色トロピカルスパーク/

チェリー/10変色すすき(各1本ずつ)



日 時:9月16日(土)、17日(日)18:00~20:00 ※17:30より整理券を配布

場 所:アーク・カラヤン広場

所用時間:各15分

定 員:各回15組

参 加 費 :500円

※先着順、花火がなくなり次第終了



浴衣レンタル・着付け体験







和の情緒を一層お楽しみいただけるよう、レンタル用の浴衣も用意しました。さらに、レンタルでも、ご自宅からでも浴衣でお越しいただいた方には割引や限定メニューの提供など優待特典も!ぜひ浴衣で秋祭りを楽しんでみませんか。











日 時:9月16日(土)、17日(日)11:00~18:00

場 所:アークヒルズギャラリー(アークヒルズカフェに隣接)

所用時間:各15分

参 加 費 :3,000円(2人目以降は、2,000円)

対象年齢:5歳以上(5歳未満は甚平などで対応可)

協 力:いせや呉服店(東京都江戸川区)

※浴衣を郵送返却する場合は、費用が別途発生します

※各日20:00までは、会場でも返却を承ります





お祭りを彩る「秋の演出」も







竹あかり演出家・池田親生、三城賢士によるユニット「CHIKAKEN」による、中秋の名月をテーマにした装飾が、特別な秋祭りを演出します。また、竹明かりの一部が手持ち花火消火用のバケツに変身します。



※期間中は、終日ご覧いただけます

※画像は2019年度演出のもの。今年は新たに秋祭りオリジナルフォトスポットも設置予定です





CHIKAKEN(チカケン)

竹に穴を開けてあかりを灯す「竹あかり」の演出制作・プロデュースを行う。熊本を拠点に全国各地で竹あかりを灯し、その土地にしかない“風景”と“物語”を創り続けている。













9月14日(木)より、通常非公開のサントリーホール屋上の「ルーフガーデン」を特別公開します。風に揺れ色づく秋の花々など、豊かな秋を満喫できます。



期間:9月14日(木)~10月31日(火)

時間:10:30~16:30 / 10:30~14:00(詳細は下記カレンダー参照)

URL:https://www.arkhills.com/events/2023/09/0071.html

※一部日程の変更の可能性があります

※公開日は、上記ホームページをご確認ください











森ビルが運営する六本木ヒルズ、アークヒルズ、虎ノ門ヒルズなど様々な“ヒルズ”のサービスをONE IDでシームレスに活用できる「ヒルズアプリ」では、ヒルズカードのポイントをQRコードで加算・利用できることに加え、パーソナライズされたサービスや情報をお届けするなどお客様にあわせたサービスを提供しています。一部グルメ店舗の予約や、ヒルズで開催される対象イベントへお申込みができるほか、ポイント利用も1pt単位からでき、一部ヒルズポイント交換特典はアプリ上で交換いただけます。ヒルズアプリは今後も“ヒルズ”を舞台に、より便利で、より豊かな都市生活・顧客体験をご提供できるよう、順次機能を更新して参ります。

https://www.hillscard.com/about_app



