~鈴木愛理主演「限界ちゃんの#ていねいな暮らし」第1話を21日より公開~



TikTok for Businessでは、サントリー株式会社が制作するTikTokドラマ「限界ちゃんの#ていねいな暮らし」(全3話)を、11月21日(月)21時よりドラマ公式TikTokアカウントにて公開します。本TikTokドラマは、主演の鈴木愛理さんが演じる主人公「限界ちゃん」が仕事終わりのハイボール「しごおわハイ」とそれに合うおつまみを自分らしく楽しむ様子を描いた、オリジナルのストーリーです。

また、「限界ちゃん」の自己紹介やドラマ内に登場するハイボールに合うおつまみを紹介するレシピ動画など、スピンオフも公開予定です。







TikTokでは、世界中で多彩なジャンルのコンテンツが投稿されており、なかでも「#filmtok」を付けて投稿された映画関連動画は世界で127億回以上※1再生されています。また、TikTokからオリジナル縦型映画やドラマも続々と生まれており、TikTokにおいても映画やドラマはユーザーからの人気が高いコンテンツジャンルとなっています。

※1 2022年11月18日時点



そして、現在、TikTokでは、縦型短編の「映画」「ドラマ」コンテンツを投稿するクリエイターを支援し、映画やドラマの新たな表現手法を模索するための取り組みとして、ハッシュタグチャレンジ「#ショートフィルム」を開催中です。

そういった流れを受け、この度サントリーは角ハイボール缶・トリスハイボール缶・ジムビームハイボール缶を中心に「ハイボール缶」の認知獲得と購買促進を目的としたプロモーションの一環として、TikTokオリジナルドラマを制作、配信します。

コアファンの多い鈴木愛理さんを主演に迎えた本ドラマは、主人公「限界ちゃん」が、仕事終わりのハイボール「しごおわハイ」とそれに合うおつまみを自分らしく楽しむ様子を1話につき約100秒の尺で描いています。



また、ドラマ本編の他に、主人公の自己紹介動画、ドラマ内に登場する料理を紹介する「限界クッキング動画」などスピンオフ動画も公開される予定です。

サントリーとしては初のTikTokオリジナルドラマ「限界ちゃんの#ていねいな暮らし」(全3話)は、11月21日(月)より毎週月曜日に配信されます。









本企画を推進したサントリー株式会社 宣伝部 向井将明氏 コメント:





今回、"限界ちゃん"の等身大ドラマを公開するプラットフォームとして、トレンド発信基地でありショートドラマでも盛り上がりを見せているTikTokを選ばせていただきました。ハイボール缶を片手に、多くの方に楽しんでいただけると嬉しいです。









TikTok“100秒月9”「限界ちゃんの#ていねいな暮らし」概要





■タイトル:

「限界ちゃんの#ていねいな暮らし」



■公開日:

2022年11月21日(月)より全3話公開



■公式TikTokアカウント:

https://www.tiktok.com/@genkaichan_drama



■配信スケジュール:

第1話 11月21日(月)

「ふるさと納税の餃子にチーズのお布団をかけると自己肯定感MAX」



第2話 11月28日(月)

「推しのオーディション最終回。実況はハイボールさんですよろしくお願いします。」



第3話 12月5日(月)

「残業終わりの辛いラーメンが人生の教科書だということに気づいてしまいました。」









主演:鈴木愛理さんプロフィール







2005年にアイドルグループ「℃-ute(キュート)」結成。

2018年6月「Do me a favor」にてソロヴォーカリストデビュー!

同年7月9日ソロとして初の日本武道館公演を行う。

2021年ソロ2回目の武道館公演、「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 」等様々なフェスへも出演!

歌手活動の他、Ray専属モデルも務め、女優業など多岐にわたって活動の幅を広げている。





