[シマダグループ]

日本を代表するキモノデザイナー、斉藤上太郎氏が手掛けるJOTARO SAITO CAFE GINZA SIX 店にて限定提供



シマダグループの一社である吉川醸造株式会社(神奈川県伊勢原市、代表取締役:合頭義理)は、キモノデザイナー・アーティスト斉藤上太郎氏が手掛けるJOTARO SAITO CAFE GINZA SIX 店にて、吉川醸造の日本酒「雨降(あふり)」を使ったスイーツ3 種を12月1日(金)より発売いたします







場所はキモノデザイナー・アーティスト斉藤上太郎氏が手掛けるJOTARO SAITO CAFE GINZA SIX 店の限定発売です。日本酒「雨降(あふり)」とスイーツのマリアージュをぜひお楽しみください。



メニュー





スイーツは、全て違った手法で日本酒「雨降(あふり)」を使用しています。

ブラックあんみつには酒粕を用いた白玉、マロンケーキにはふわふわの日本酒とお米のカプチーノを合わせ、ショコラベースのアイスは日本酒をかけてお召し上がりいただきます。



スイーツメニュー

■ブラックあんみつ[試飲日本酒付き]2,530 円(税込み)





■マロンケーキと温かい日本酒のカプチーノ[カプチーノ+試飲日本酒付き]2,970 円(税込み)





■日本酒とアイス[日本酒(雨降 生酛純米 黒麹) 1杯付き]2,530 円(税込み)

日本酒は、雨降 生酛純米 黒麹を提供します https://kikkawa-jozo.com/products/afuri-kurokoji





予約方法





予約方法:お電話または専用フォームにて受付

※前日までの予約必須



予約フォーム:https://yoyaku.toreta.in/jotarosaitocafe/#/

電 話:03-6263-9961

INSTAGRAM:https://www.instagram.com/jotarosaitocafe/

※提供日程は公式インスタグラムにてお知らせいたします。



JOTARO SAITO CAFE GINZA SIX店

営業時間12:00 - 17:30 ラストオーダー 17:00 ( 不定休)東京都中央区銀座6 10 1 GINZA SIX 4F

公式HP:http://www.jotaro.net/







日本酒「雨降あふり」スイーツ 誕生秘話





吉川醸造と同グループのホテルの館内着やインテリアファブリックのデザインを斉藤上太郎氏が手掛けたことが縁となり、日本酒「雨降(あふり)」スイーツが誕生しました。

JOTARO SAITO が進化する最新の伝統としてキモノを発信し続けることと同じく、吉川醸造も日本が誇る文化と伝統としての日本酒を発信することを目指しており、同志として日本酒スイーツを開発いたしました。

今だけの日本酒スイーツをどうぞご賞味ください。



斉藤上太郎氏プロフィール





京都出身。祖父に染色作家の故斉藤才三郎、父に現代キモノ作家・斉藤三才を持ち、近代染色作家の礎を築いてきた家系に生まれる。27歳の最年少でキモノ作家としてデビュー以来、現代空間にマッチするファッションとしてのキモノを追求。TVや雑誌などメディアにも頻繁に紹介され、日本を代表するキモノデザイナー、テキスタイルアーティストとして活躍中。「伝統の進化」「和を楽しむライフスタイル」を提唱し、プロダクトやインテリアの制作まで多方面に才能を発揮している。



■斉藤上太郎氏デザインの生地や作品を取りいれている当社施設

・bar hotel箱根香山の館内着やベッドスロー

・Bar & Restaurant COCONOMA 小上がり 西陣織ソファの張り地

・コムフォー日本橋店の壁面パーツ

・六本木ホテルS 客室 クッションカバー

・SAKE Bar Hotel 浅草 客室 クッションカバー



吉川醸造について





吉川醸造株式会社は大正元年(1912年)創業、丹沢大山(古くは雨降山と呼ばれました)の麓にある日本酒蔵です。

麹造りの段階から最小単位の手造りによる蓋麹法の採用など、故杉山晋朔博士の醸造理念に基づいた丁寧で繊細な酒造りには定評があり、神奈川県下では「菊勇(きくゆう)」の銘柄で知られてきました。

日本酒の需要減やコロナ禍により、近年は安定した酒造が厳しい情勢でしたが、2020年10月にシマダグループの一員となり、新たな体制のもとで再出発を図っています。

2021年、新銘柄「雨降(あふり)」を発表。お米をほとんど削らない低精白のお酒、低アルコールのお酒、花酵母や古代米を使ったお酒など、既存の日本酒の枠にとらわれないお酒造りに挑戦しています。

新生吉川醸造のテーマは Sake for Life’s Sake。

”Art for Life’s Sake(人生/生活のための芸術)”のもじりですが、日本酒が世界中の人々の人生に寄り添い、生活を彩るような存在になって欲しいという願いを込めています。



会社名:吉川醸造(きっかわじょうぞう)株式会社

事業内容:日本酒の醸造・販売

所在地:〒259-1138 神奈川県伊勢原市神戸681

https://kikkawa-jozo.com/





シマダグループについて





シマダグループは1952年、世田谷区にある一軒の精米店から始まりました。

この「島田精米店」を礎に、日本の米食文化の変化に対応すべく、国産米麺(フォー)を主とした飲食店「コムフォー」を開店。その後戸建事業・賃貸管理事業といった不動産・建築事業から、介護施設の展開・ホテル事業・保育事業・旅行事業・酒造事業など、社会のニーズにあわせ事業形態を変化させ、現在では7事業を展開しています。



シマダグループ WEBサイト

https://shimadahouse.co.jp/



