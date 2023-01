[株式会社 大泉工場]

元サッカー日本代表 福西崇史さん トークイベント 同時開催!



株式会社大泉工場(埼玉県川口市 代表取締役 大泉寛太郎)は、地域の生産者と地元を繋ぐ川口市領家地区の活性化のマルシェ(ARTISAN)FARMERS MARKET KAWAGUCHI(アルチザン ファーマーズ マーケット カワグチ)を2月11日(土)~12日(日)に弊社敷地内(以下、OKS CAMPUS)にて開催します。2018年4月の初開催より通算50回目の開催となる今回は、皆様への感謝の想いを込めた特別企画を実施します。







"2/11(土)・12(日) 開催!埼玉県川口の地域を結ぶマルシェ“広い会場で距離を保ちながらお買い物!

毎月第二土曜・日曜日に開催し、地元の出店者様を中心に約70店舗の色とりどりのお店が集まります。地域の生産者が集まり、野菜や加工食品、手作りの雑貨などを持ち寄り販売します。



開催50回記念!感謝の気持ちを込めたコンテンツが盛りだくさん!







(ARTISAN) FARMERS MARKET KAWAGUCHIは、2018年4月の初開催から、通算50回目の開催となります。

長く開催を続けてこられたのは、毎月のマーケットを楽しみにしてくださるご来場者の皆様と、素敵な商品をお持ちいただき、開催を盛り上げてくださる出店者の皆様のおかげです。皆様への感謝の想いを込めて、特別企画を実施します。



特別企画1.:オリジナルカトラリーセットをプレゼント!





各日先着200名様(計400名様)に50回目開催限定ロゴマークが入ったオリジナルプレートとフォークスプーンのカトラリーセットをプレゼントします。是非、会場内の飲食時にご使用下さい♪

※プレゼントはおひとり様1セットに限ります。※未就学のお子様にはお渡しいたしかねます。予めご了承ください。



特別企画2.:"ヨガと音楽"のスペシャルイベント「One and ONLY」presents 50回目開催記念 ¥500 YOGA!





昨年10月に開催し、大好評の”ヨガと音楽”の スペシャルイベント「One and Only」の体験版を開催します。50回記念にちなんで、なんと500円でヨガ体験!ヨガマットのご持参は不要ですので、動きやすい服装でお越しいただければ、当日飛び入りでもご参加いただけます♪初めての方も、親子でご一緒もOK!ご気軽にご参加ください。

<開催概要>

イベント名:AFMK 50th anniversary YOGA

日時:2023年2月12日(日)11:00~11:45、13:00~13:45

会場:OKS CAMPUS内 日本家屋

参加費:500円(税込)ヨガマットレンタル付



1.11:00~11:45 初めてのヨガクラス

ヨガ未経験の方も安心してご参加いただけます。音楽と共に基本的なポーズを行います。



2.13:00~13:45 ヨガパーティー

音楽と共にスクワットやツイストといったシンプルな動きや、簡単なヨガのポーズをとるクラスです。お子様とご一緒のご参加も大歓迎です♪



特別企画3.:500円の限定商品を販売!





70もの出店者たちが50回開催を記念した限定商品をなんと500円で販売!個性豊かな出店者たちが持ち寄る商品は、丁寧に作られ、想いがこもった商品ばかりです。お手に取ってご覧ください♪

※売り切れ次第販売が終了する可能性があります。予めご了承ください。





元日本代表サッカー選手 福西崇史さん トークイベント開催!







元サッカー日本代表、NHKサッカー解説者の福西崇史さんをゲストに迎えた、トークイベントを開催します。



前半の部では、弊社代表取締役社長の大泉寛太郎がモデレーターを務め、福西さんにご来場の皆様からのご質問にお答えいただきます。サッカーに関する事はもちろん、現役引退後のご活動についてや、今後の展望など、福西さんの生のお声を聞ける貴重な機会です♪



後半の部では、福西さんを囲んだランチ企画をご用意しています。福西さんとカジュアルにお話しできる機会です。敷地内の1110 CAFE/BAKERYやファーマーズマーケット内のお気に入りのお食事を持ち寄って、楽しく歓談しましょう♪

※ランチ会のお食事は、各自ファーマーズマーケット内または敷地内の1110 CAFE/BAKERYにてご購入ください。



<開催概要>

イベント名:NO WHERE? NOW HERE!vol,1

日時:2023年2月11日(土)

11:00~12:00 トークセッション、13:00~14:30 ランチ会

※会場への入場は10:00~となります。定員に達した時点でご入場をお断りする可能性がございます。

会場:OKS CAMPUS内 WAREHOUSE(倉庫建屋)

参加費:無料(ランチ会に参加の方は、ご自身でお食事をご用意の上、ご参加ください。)



※当日は寒さが予想されます。防寒対策をしっかり行って頂きご参加ください。

※福西さんへの質問は当日掲出するQRコードより受け付けます。





CO2・プラスチックごみを削減!「ごみゼロ」マルシェ







ごみ焼却に伴い排出される二酸化炭素の削減、プラスチックごみの問題に配慮した「ごみゼロ」マルシェとして開催しています。会場内では使い捨て容器でのご飲食はご遠慮いただいております。ご自宅からマイ食器をお持ちいただくか、貸出のリユース食器をご使用ください。





新型コロナ感染予防対策



会場では下記の対策を講じております。

・会場入り口での手指消毒

・場内各所へのアルコール液の設置

・ソーシャルディスタンス確保



会場手前のエリアには、無農薬野菜を中心とした農家が集まります。新鮮な旬の野菜や果物がたくさん並びます。





食品加工品もアクセサリーやインテリア雑貨も、すべてハンドメイド。手作りで温かみのある商品が並びます。直接作り手の声を聞けるのも、当ファーマーズマーケットならではの醍醐味です!





バラエティに富んだフードトラックが約20店舗出店!ボリュームのあるお食事メニューから飲み物やスイーツまで、子供から大人までお楽しみいただけるラインナップです。ベジタリアンオプションをご用意しておりますので、ヴィーガンやアレルギーのある方にもご利用いただけます。





2月の開催概要



開催日時:2023年2月11日(土)、12日(日)10:00~16:00

会場:株式会社 大泉工場 敷地内(埼玉県川口市領家5-4-1)

交通:赤羽駅・川口駅・川口元郷駅からバス

「梛木の橋」バス停留所下車徒歩3分

JR赤羽駅東口 赤23 国際興業バス乗車12分

JR川口駅東口 川21 国際興業バス乗車13分

SR川口元郷下車後、バス停留所「エルザタワー」より赤23 国際興業バス乗車12分

自転車置き場あり



≪ 協力 ≫

・巧和工芸印刷株式会社

・酒屋のあさひやま

・sunny side kitchen

・Plants Art Works



次回開催の予定日







2023年3月11日(土)・12日(日)10:00~16:00

毎月第二土曜・日曜日に開催!

情報はHP等で随時アップしていきます。



☆出店者・ボランティアスタッフ募集中☆

<HP>

https://oks-afmk.com/



<Instagram>

https://www.instagram.com/artisan_farmers_market/



マルシェの取組みについて







地元(ローカル)の繋がりをもっと強くするコミュニティを創出し、人と人の繋がる「場づくり」が重要。川口市領家地区で開催する意義を考える時に欠かせないのが「職人=ARTISAN」です。



東京に隣接するこの街(川口市)は、多くの職人が集まり、鋳物産業の街として栄えてきました。職人たちの「気質」が今でも脈々と受け継がれるモノづくりに携わる人間が多い街。普段触れ合うことの少ない「作り手」と「消費者」の繋がりを強くすることが、地域の活性化に自ずと紐づく、と当社は考えています。



2018年4月から開始し、回を重ねるごとに来場者や出店者も増え、約70店舗の色とりどりのお店が集まるマルシェになりました。地域の生産者が集まり、野菜、フード、手作りの雑貨など自分の作ったモノを持ち寄っています。



OKS CAMPUSは笑顔あふれる場所へ



PLANT BASED(植物由来)のメニューが充実した「1110 CAFE / BAKERY(イチイチイチマル カフェベーカリー」をはじめ、お茶を発酵させたコンブチャを製造・販売している「_SHIP KOMBUCHA Brewery & Tap Room(シップ コンブチャ ブルワリー アンド タップルーム)」、現代版寺子屋「JUKUBOX(ジュークボックス)」など益々皆さんの笑顔になる場所として進化しています。



【1110 CAFE/BAKERY】





https://1110cafe-bakery.com/



【_SHIP KOMBUCHA Brewery & Tap Room】





https://oks-kombuchaship.com/



【JUKUBOX】





https://oks-jukubox.com/





株式会社大泉工場について



社名:株式会社大泉工場

本社所在地:埼玉県川口市領家5-4-1

代表取締役:大泉寛太郎

設立:1938年3月(1917年3月創業)

資本金:20,000,000円

事業内容: FUTURE FUN FOOD(ポップコーンマシン・材料およびオーガニック商材の販売)・Goodnature(コールドプレスジュースマシン販売、修理)・KOMBUCHA(_SHIP KOMBUCHA製造・販売)・1110 CAFE / BAKERY・大泉工場NISHIAZABU・CAMPUS(スペースレンタル、JUKUBOX、(ARTISAN)FARMERS MARKET KAWAGUCHI)

HP:http://www.oks-j.com/



