一般社団法人日本eスポーツ連合(会長:早川英樹 以下、JeSU)は、8月16日(水)より、ウランバートルで開催される第2回東アジアユース競技大会について、eスポーツ競技の日本代表選手が正式に決定し、派遣されることをお知らせします。





東アジアユース競技大会は、4年に1度開催される東アジアの9つの国と地域のユース選手(主に15歳~18歳)が出場する国際総合競技大会です。モンゴルのウランバートルで開催される第2回大会では、正式種目としてeスポーツが初めて採用されており、『THE KING OF FIGHTERS XV(以下、KOF XV)』などでeスポーツ競技が実施されます。



第2回東アジアユース競技大会(2023/ウランバートル)の出場選手は、2023年5月に選考大会を開催し、JeSUから候補選手を推薦した後、本大会の日本代表選手団を編成する公益財団法人日本オリンピック委員会(JOC)による選手団認定手続きを経て正式に決定されました。





<第2回東アジアユース競技大会(2023/ウランバートル) eスポーツ競技 日本代表選手>





・氏名(ふりがな): 荒井 陽希 (あらい・はるき)

・プレイヤーネーム: えでぃこ

・年齢(生年月日): 18歳 (2005/1/10)

・所属: 国際アート&デザイン大学校

・出場種目: THE KING OF FIGHTERS XV

・主な戦績: KOF XV U-18 NEW GENERATION CUP 優勝

















・氏名(ふりがな): 齊藤 りく (さいとう・りく)

・プレイヤーネーム: Rize

・年齢(生年月日): 17歳 (2006/7/22)

・所属: 国際アート&デザイン大学校 高等部

・出場種目: THE KING OF FIGHTERS XV

・主な戦績: KOF XV U-18 NEW GENERATION CUP 準優勝





JeSUは今後も、アジア競技大会をはじめとする国際大会への日本代表選手派遣に取り組み、日本人選手が世界で活躍する機会を一層拡大するとともに、日本のゲームタイトルがさらに多くの大会において競技種目となることを目指して活動していきます。



<第2回東アジアユース競技大会 大会概要>

大会名称 : 第2回東アジアユース競技大会(2023/ウランバートル)

開催都市 : ウランバートル(モンゴル)

大会日程 : 2023年8月16日(水) ~ 23日(水)

※eスポーツ競技 : 8月17日(木) ~ 19日(土)

eスポーツ競技種目 : 『DOTA2』、『Tennis Esports』、『THE KING OF FIGHTERS XV』(予定)

大会公式サイト: https://www.ulaanbaatar2023.org/

JeSU関連ページ: https://jesu.or.jp/eayg2023/





◆日本eスポーツ連合(JeSU)について

一般社団法人日本eスポーツ連合は、日本国内のeスポーツの普及と発展、そしてeスポーツの振興を目的に国民、とりわけ青少年の競技力の向上及びスポーツ精神の普及を目指しています。eスポーツの認知向上とeスポーツ選手の活躍の場の更なる拡大を目指し、競技タイトルの公認や選手のプロライセンス発行、そしてアジア競技大会をはじめとした国際的なeスポーツ大会への選手の派遣など様々な取り組みを行っています。また、以下のスポンサー企業や団体の支援を受け、国内のeスポーツ産業の発展に努めています。



JeSUオフィシャルスポンサー:

ZONe エナジー 株式会社ローソン 株式会社マウスコンピューター



活動助成: 一般財団法人上月財団ミズノスポーツ振興財団



協力: 一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)

一般社団法人日本オンラインゲーム協会(JOGA)



後援: 一般社団法人日本アミューズメント産業協会(JAIA)

一般社団法人デジタルメディア協会(AMD)





