株式会社ダッドウェイ(本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長:大野 浩人)は、日本正規総代理店として輸入販売する『GLOBBER(グロッバー)』より「ゴーアップECO(エコ)」を発売しました。

ゴーアップは工具不要で3つのモードに変形し、トドラーからキッズまで長くお使いいただけるキックスクーターシリーズです。2020年の日本発売以降、多くのファミリーにご愛用いただいています。

キックスクーターはCO2排出量の少ないサステナブルなモビリティ。新モデル「ゴーアップECO」には再生プラスチックを使用し、より環境にやさしい仕様にアップデートしました。









GLOBBER(グロッバー)

フランス生まれのモビリティブランド。自転車業界で20年以上のキャリアを積んだエキスパート集団が2014年に立ち上げました。すぐれた「走行性」と「安全性」、そして「スタイル」にこだわったグロッバーデザインは、世界中のライダー達を夢中にさせています。

ブランドのミッションの1つ、「All in for a greener world on wheels. -環境にやさしい世界をモビリティで実現するために尽くす」。快適性やスタイルと共に、個人のエコに対する価値観を尊重し、選択肢の一つとなるべくECOコレクションを展開しています。



ブランドサイト:https://www.globber.jp/

DADWAYオンラインストア:https://www.dadway-onlineshop.com/shop/globber/r/rglobber/

Instagram:https://www.instagram.com/globberjapan/

YouTube:https://www.youtube.com/@globberjapan



商品特長

■地球環境に配慮した設計

ECOモデルには、リサイクル素材の国際的認証「GRS認証」を取得した再生プラスチックと、麦わらを主原料とする成分解性プラスチックを使用。サステナブルな相棒がお子さまの成長に寄り添います。



■モードチェンジで成長に合わせて長く使える

3段階のモードチェンジで、15カ月から50kgまで長く楽しめるキックスクーター。バランスが安定する三輪タイプは、バランスが安定して小さなお子さまでも転びにくい。乗り物おもちゃデビューにおすすめです。

【STEP1 プッシュチェア】パパママと一緒にお出かけ 15カ月~36カ月

【STEP2 ウォークバイク】地面をけって自分で進もう 15カ月~36カ月

【STEP3 キックスクーター】シューっと走ってカッコイイ 3歳~50kgまで





■工具不要

組み立て、モードチェンジ、折りたたみは全て工具不要。さっと分解して車の空きスペースに積めたり、シーンや使用するお子さまの年齢にあわせて遊び方を変えられたりと、お子さま連れのお出かけ時にはうれしいポイントです。





商品概要

商品名:ゴーアップECO

カラー:ブルーベリー、ベリー

対象:15カ月から

サイズ:

【プッシュチェア】W28×D60.2-72.9×H74.4-87.6cm

【ウォークバイク】W26.7×D56×H35.7-38.6cm

【キックスクーター】W28×D56×H67.5-77.5cm

税込価格:15,400円

取扱店舗:DADWAYオンラインストア、DADWAY一部店舗、玩具量販店 など



会社概要

会社名: 株式会社ダッドウェイ

本社 : 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目15番地12

代表 : 代表取締役社長 大野 浩人

設立 : 1992年10月1日

資本金: 3,000万円

URL: https://www.dadway.com/



「こどもとワクワクする毎日を」

1992年より世界中の優れたベビー用品を企画、輸入、販売。日本の子育てファミリーのニーズに合わせたオリジナル商品の製造販売のほか、知育玩具のSassy(サッシー)、ほ乳びんのNUK(ヌーク)、抱っこひものErgobaby(エルゴベビー)などの日本正規総代理店として国内販売を行っています。また、ファミリーのためのセレクトショップ『DADWAY』や親子カフェ『VITAL MEALS BY DADWAY』など全国29店舗(ベビー用品専門店のインショップ含む)を展開しています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/02-17:40)