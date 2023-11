[ヒューゴボスジャパン株式会社]





ホリデーシーズンを目前に控え、HUGOはワーナー・ブラザース・ディスカバリー・グローバル・コンシューマー・プロダクツ(WBDGCP)との新たな、そしてエキサイティングなコラボレーションにより、HUGO x『グレムリン』のカプセルコレクションを発表いたします。80年代に一世を風靡し2024年に40周年を迎える映画『グレムリン』は愛くるしいモグワイの主人公ギズモが登場し、ホリデーシーズンを代表する作品で知られています。本カプセルコレクションは、まさにこれからの季節のプレゼントに最適です。



このたびHUGOはWBDGCPとのパートナーシップにより、洗練されたプレミアムTシャツから、プルオーバーパーカー、ベースボールキャップまで、ブラックカラーで統一され映画のキャラクターがあしらわれた小ぶりながらも充実したカプセルコレクションを発表。陽気で遊び心が溢れた、一目でHUGOとわかるブランドロゴが入ったデザインの商品も取り揃えています。どのアイテムもホリデーシーズンのギフトに最適で、HUGOファンだけでなく、映画『グレムリン』のファンにもレトロ風のスタイルをお楽しみいただけます。

本コレクションは、ファッションとポップカルチャーの共時性を感じさせる、ノスタルジアの現在のトレンドに根差しており、「#HUGOYourWay」 (注:HUGOとYou Go Your Way - 我が道を行く - をかけています)のキャンペーン・プラットフォームに見られるように、独創性、奇抜さ、個人主義というブランドの理念に沿って、HUGOコミュニティにつながりと自己表現のために新しいメディアを提供します。





映画に登場する3つの黄金ルールに関連した強いストーリー性に基づき、映画館を舞台にした、楽しさあふれたルックを着用したモデルの静止画をつなぎ合わせて、エンターテインメント性の高いビデオクリップのシリーズを完成させました。このビデオクリップは、ブランドのSNSやECサイトで展開されます。

HUGO x 『グレムリン』コレクションは、日本では前にギズモ後ろにグレムリンがあしらわれたパーカー1型が限定店舗とhugo.comで購入可能です。



HUGOとHUGO BOSSについて

HUGO BOSSの2つのブランドのうち、若い方のブランドであるHUGOは、自己表現と本物の着こなしのためのプラットフォームを提供しています。グローバルに活動し、文化的にも柔軟なこのブランドは、慣習にとらわれず、流行を追いかけるのではなく、流行を作り出す人たちのために、個性的でアティテュードな服を作っています。さらに、HUGOのライセンス生産であるフレグランス、時計、アイウェア、キッズウェアはすべて、若々しいスピリットを表現しています。HUGO BOSSは、世界のアパレル市場のプレミアム・セグメントに位置するリーディング・カンパニーのひとつです。グループは132カ国で約7,400の販売拠点でコレクションを展開し、70カ国でhugoboss.comを通じてオンライン販売を行っています。メッツィンゲン(ドイツ)に本社を置く同社は、全世界で約17,000人の従業員を擁し、2022年度の売上高は37億ユーロを計上しました。



ワーナー・ブラザース・ディスカバリー・グローバル・コンシューマー・プロダクツについて

ワーナー・ブラザース・ディスカバリー・グローバル・コンシューマー・プロダクツ(WBDGCP)は、ワーナー・ブラザース・ディスカバリー・グローバル・ブランド、フランチャイズ、エクスペリエンスの一部であり、同社の強力なエンターテインメント・ブランドとフランチャイズのポートフォリオを世界中のファンの生活に届けています。WBDGCPは、ワーナー・ブラザースの映画、テレビ、アニメーション、ゲームスタジオ、HBO、Discovery、DC、Cartoon Network、HGTV、Eurosport、Adult Swimなどの有名フランチャイズから着想を得た、受賞歴のある玩具、ファッション、ホームデコレーション、出版プログラムにおいて、世界的にトップクラスのライセンシーと提携しています。革新的なグローバル・ライセンシングとマーチャンダイジング・プログラム、リテール・イニシアチブ、プロモーション・パートナーシップにより、WBDGCPは世界有数のライセンシングとリテールマーチャンダイジング組織となっています。



hugo.com

INSTAGRAM: instagram.com/hugo_official

FACEBOOK: facebook.com/hugo

YOUTUBE: youtube.com/hugo

TIKTOK: tiktok.com/hugo





本件に関するお問い合わせは下記にお願いいたします:

ヒューゴ ボス ジャパン株式会社

TEL: 03-5774-7670



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/13-22:40)