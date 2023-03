[株式会社リクルートホールディングス]

2023年4月18日~5月27日 リクルート「クリエイションギャラリーG8」で開催



株式会社リクルートホールディングス(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO:出木場 久征)が運営するギャラリー、クリエイションギャラリーG8では、2023年4月18日(火)~5月27日(土)の期間、JAGDA新人賞展2023 石塚俊・藤田佳子・矢後直規を開催します。









JAGDA新人賞展2023 石塚俊・藤田佳子・矢後直規について

1978年に発足した公益社団法人日本グラフィックデザイン協会(略称JAGDA)は、現在、会員数約3,000名を誇るアジア最大規模のデザイン団体として、年鑑『Graphic Design in Japan』の発行や展覧会・セミナーの開催、デザイン教育、公共デザインや地域振興への取り組み、国際交流など、デザインによるコミュニケーション環境の向上のために様々な活動をおこなっています。



また、毎年、 『Graphic Design in Japan』出品者の中から、今後の活躍が期待される有望なグラフィックデザイナー(39歳以下)に「JAGDA新人賞」を授与しています。この賞は1983年来、デザイナーの登竜門として、いまや第一線で活躍する122名のデザイナーを輩出し、デザイン・広告関係者の注目を集めています。



41回目となる今回は、新人賞対象者140名の中から厳正な選考の結果、石塚俊・藤田佳子・矢後直規の3名が選ばれました。本展では、ポスターやプロダクトなど、受賞作品及び近作を展示します。以下に、企画概要をご案内いたしますので、ご高覧の上ご紹介いただきたくお願い申しあげます。



JAGDA新人賞展2023 受賞者紹介・ビジュアル資料

―――――





石塚俊 ISHIZUKA Shun



1983年埼玉県生まれ。2007年早稲田大学第一文学部卒業。現代美術や舞台芸術、音楽、ファッションなどの分野において、宣伝美術をはじめ書籍装丁やディスプレイデザインなどに取り組む。'19年より自身のスタジオ/ プロジェクトスペース「ピープル」を運営。https://shunishizuka.com。



















藤田佳子 FUJITA Kako



1984年広島県生まれ。2011年東京藝術大学大学院美術研究科修士課程デザイン専攻修了。同年サン・アド入社。'19年JAGDA賞、'20-21年ADC賞受賞。

















矢後直規 YAGO Naonori



1986年静岡県生まれ。2008年武蔵野美術大学視覚伝達デザイン学科卒業。' 09年博報堂入社。' 14年よりSIX所属。東京ADC、D&AD、NY ADC、ONE SHOWなどで受賞。

















展覧会概要

名称:JAGDA新人賞展2023 石塚俊・藤田佳子・矢後直規



会期:

2023年4月18日(火)~5月27日(土)

11:00a.m. - 7:00p.m. 日曜・4月29日(土)~5月7日(日)休館 入場無料

※4月18日(火)は6:00p.m. で閉館いたします。



主催・会場:

株式会社リクルートホールディングス リクルートクリエイティブセンター クリエイションギャラリーG8

〒104-8001 東京都中央区銀座8-4-17 リクルートGINZA8ビル1F

http://rcc.recruit.co.jp/g8/



共催:

公益社団法人 日本グラフィックデザイン協会



協力:

株式会社 竹尾、東京リスマチック株式会社、株式会社 日東装備、株式会社 博報堂プロダクツ、村山圭



掲載書籍:

新人賞受賞作品と受賞者のプロフィールは、2023年6月発行予定のJAGDAの年鑑『Graphic Design in Japan 2023』巻頭に掲載します。本書は、日本の多種多様で質の高いグラフィックデザインの成果を国内外に紹介する書籍として、1981年創刊。毎年、JAGDA会員の作品を募集・選考し、過去1年間の優れた仕事を掲載しています。(発売:六耀社/予価16,500円)



関連イベント

トークイベント クリエイティブサロン:

2023年4月25日(火)7:10p.m.-8:40p.m.

出演: 高田唯・石塚俊・藤田佳子・矢後直規 ※敬称略

参加無料 要予約(ご予約はギャラリーWebサイトにて)

ハイブリット開催(会場参加+ライブ配信)



ギャラリーツアー:

2023年5月11日(木)7:00p.m.-8:30p.m.

出演:石塚俊・藤田佳子・矢後直規 ※敬称略

参加無料 要予約(ご予約はギャラリーWebサイトにて)

ライブ配信





