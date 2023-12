[ENGAWA株式会社]

創設以来最多更新!39都道府県から146対象が受賞!!



「日本のおもてなしを世界のOMOTENASHIへ」を合言葉に活動しているOMOTENASHI NIPPON実行委員会は、日本の優れた商品・サービスを発掘・認定し、国内外に発信するプログラム「OMOTENASHI Selection(おもてなしセレクション)」の2023年度第2期受賞146対象(うち金賞33対象、特別賞全6部門9対象)を2023年12月1日(金)に発表します。







2023年2期は、インバウンドの本格的な再生に向けて「量」から「質」への転換が大幅に進み、既存商品の高付加価値化に向けた取り組みに意欲を示す企業・事業者から多くのエントリーがあり、39都道府県から146対象が受賞しました。

全受賞対象のうち特に評価の高かった対象に贈られる「最高金賞」に選ばれたのは、株式会社丸モ高木陶器の「日本旅和膳シリーズ」、株式会社シンギの「時空食堂 冷凍駅弁おにぎり」、アイディーテンジャパン株式会社の「KURA ONE 小容量アルミ缶日本酒」の3対象となりました。「地域創生賞」には、地域に伝わる伝統的な調味料をブラッシュアップした、ほうとう研究所(株式会社クリエイティブリゾート)の「ほうとう研究所 すりだね」が選出されました。「サステナブル賞」には、環境保全と安全性への取り組みが光る、株式会社ミネラリストの「bambina竹炭ミネラル洗濯洗剤」、住友商事株式会社が提供するインバウンド向け衣料シェアリングサービス「Any Wear, Anywhere」が選出されました。



コロナ禍を経てインバウンドが復調し、2025年の大阪万博が目前に迫る今、日本独自の魅力である“おもてなし”心あふれる商品・サービスを世界に向けて発信する好機を迎えようとしています。 「OMOTENASHI Selection」では、オンライン・オフライン両面で受賞事業者向けの各種サポートプログラムを拡充し、BtoB向け卸売りネットワークへの参画などの国内外の市場に向けた進出のサポートや海外での展示会出展、パートナー企業の主催による販売催事を予定しています。

今後も、国内外への情報発信および積極的な販路拡大を通して、受賞事業者の販売力強化を推進してまいります。









<最高金賞(全受賞対象のうち特に評価の高かった対象) :3対象>※順不同

1.(岐阜県) 日本旅和膳シリーズ:株式会社丸モ高木陶器









2.(広島県) 時空食堂 冷凍駅弁おにぎり:株式会社シンギ









3.(東京都) KURA ONE「小容量アルミ缶日本酒」:アイディーテンジャパン株式会社















<金賞:19対象>※順不同

4.(宮城県) lulumo(ルルモ) プラセンタ美容液:株式会社スタビライザー

5.(東京都) FRMA toner of toner/ FRMA cream of cream:FRMA株式会社

6.(新潟県) 〆張鶴 大吟醸 盞 san:宮尾酒造株式会社

7.(兵庫県) tamaki niime「roots shawl」:有限会社玉木新雌

8.(福岡県) TSUNAGU BAG「TRAVELLER plus」:合同会社simclear

9.(宮城県) 一ノ蔵 ひめぜん:株式会社一ノ蔵

10.(島根県) 高級 のどぐろ・たい茶漬けセット:日本海の活魚・割烹 鈴蘭別館(有限会社鈴蘭別館)

11.(新潟県) 絽紗「ROSHA-KIMONO」:株式会社横正機業場

12.(兵庫県) Mr.TEACHER「神戸新長田お茶屋さんのアイスセット」:株式会社味萬

13.(東京都) 伊勢の香:ハリウッド株式会社

14.(大阪府) PLANT BASED TOKYO「SOY's ME」:株式会社D.K International

15.(大阪府) PLANT BASED TOKYO「焼き芋ワッフル」:株式会社D.K International

16.(大阪府) しあわせどらやき:くろーばー結び(株式会社クローバー365)

17.(東京都) シェリルパールブラン AGリニューイングクリーム:株式会社自然堂ジャパンビューティー研究所

18.(愛知県) 杉乃や オーガニックティーシリーズ:株式会社フューテックホールディングズ

19.(大阪府) 金ごまドレッシング:株式会社冨貴食研

20.(神奈川県) Koyomi~書くことで日本の美を体験するデザイン~:KOYOMI(東湘印版株式会社)

21.(北海道) コタプリン:小野養鶏場・里山楽房

22.(大阪府) デアイヲ ビヨウエキクリーム/デアイヲ スペシャルクリーム:株式会社Deaiwo

※2年連続受賞(2022-2023)





<連続金賞(複数年連続で金賞を受賞) :11対象>※順不同

23.(東京都) マシュマロガーゼ(R):内野株式会社 ※9年連続金賞受賞(2015-2023)

24.(岐阜県) 下呂膏物語 なごみシリーズ:株式会社奥田又右衛門膏本舗

※8年連続受賞(2016-2023)/5年連続金賞受賞(2019-2023)

25.(東京都) 奇跡のタオル(R):スーパーマシュマロ(R):内野株式会社

※7年連続受賞(2017-2023)/5年連続金賞受賞(2019-2023)

26.(東京都) しあわせタオル(R):内野株式会社 ※3年連続金賞受賞(2021-2023)

27.(岡山県) 鏡野ほろり:わかな合資会社 ※3年連続金賞受賞(2021-2023)

28.(福井県) 大人のリッチぷりん 蕎麦+梵(SOBA+BORN):Night Sweets Bar Salice

※2年連続金賞受賞(2022-2023)

29.(神奈川県) 濱文様 絵てぬぐい:株式会社ケイス ※2年連続金賞受賞(2022-2023)

30.(愛知県) コツカンエアロダクトTHEロング:マービン貿易株式会社 ※2年連続金賞受賞(2022-2023)

31.(福岡県) 金のおススメセット:ぷりんのススメ(イートウェル株式会社) ※2年連続金賞受賞(2022-2023)

32.(岐阜県) 片口金巻き冷酒器白黒:有限会社やまい伊藤製陶所 ※2年連続金賞受賞(2022-2023)

33.(佐賀県) ceramic mimic fabric:文山製陶有限会社 ※2年連続金賞受賞(2022-2023)





<ゴールドパートナー特別賞:2部門2対象>

■郵便局のネットショップ賞

34.(熊本県) 車海老せんべい:有限会社幸福堂

■ANA賞

35.(東京都) Evoon スーツケース:株式会社Gerbera



<OMOTENASHI NIPPON実行委員会特別賞:4部門7対象>

■アジア選定員賞

36.(埼玉県) 名物ジャンボ茶わんむし:とんでん株式会社

37.(兵庫県) a&e20:スリーホルンズ

■欧米選定員賞

38.(愛知県) 和みトマト「あかまる」シリーズ:有限会社プロシード(プロモンテファーム)

39.(東京都) SUMIKA キミの木シリーズ 突っ張り型木製キャットタワー 【ハイエンドモデル】:キミとワタシのSUMIKA(株式会社TIRAMISU)

■地域創生賞

40.(山梨県) ほうとう研究所 すりだね:ほうとう研究所(株式会社クリエイティブリゾート)

■サステナブル賞

41.(山口県) bambina竹炭ミネラル洗濯洗剤:株式会社ミネラリスト

42.(東京都) Any Wear, Anywhere:住友商事株式会社





<受賞:98対象>※順不同

43.(岐阜県) セミドライ富有柿 熟れっ子ちゃん:株式会社昭和ファーム

44.(京都府) RAKUKEI <SMART MOVE!>:洛景工房株式会社

45.(東京都) YOT WATCH「おもちゃから生まれた腕時計」:YOT WATCH(株式会社三栄コーポレーション)

46.(愛知県) orise 甘酒:株式会社糀屋三左衛門

47.(愛知県) あるふぁスティック「Ma&Miシリーズ」:あるふぁちーむ合同会社

48.(大阪府) turalist:N h e s .(株式会社プラス)

49.(兵庫県) ソマチッド米「氣舞」:MUSUBIプロモーション合同会社

50.(静岡県) O'KIKA:LeiBloom

51.(宮崎県) imono tefu-tefu:imono(有限会社日向キャスティング)

52.(埼玉県) atelier C-style ファーマーズプリン:atelier C-style

53.(山梨県) 自然素材 乾燥珍味:Natural Ocean

54.(埼玉県) aburabi わらびちゃんのあまざけ:株式会社あぶらび

55.(奈良県) うめとおはぎ hanaemu-はなえむ- おはぎ8個入:株式会社梅守本店

56.(東京都) 菓匠六雁和菓子製作所 和三盆生わらび餅:菓匠六雁和菓子製作所(ストラク株式会社)

57.(神奈川県) saunality:nature pods(株式会社ソルテラス)

58.(神奈川県) アルテリーベx満寿泉 オーク樽香る貴醸酒ケーキ:株式会社アルテリーベ

59.(愛知県) 青汁×レモンティー Aole-アオレ-:株式会社Anc

60.(神奈川県) Presby(R) 吉野ヒノキの乳歯ケース:株式会社プレスビー

61.(愛知県) チャントアチャーム クレンジングミルク:株式会社ネイチャーズウェイ

62.(東京都) 花楓かりん:株式会社アチェロ

63.(新潟県) Side table+stool:tree coat

64.(石川県) 橡 tsurubami:和栗白露(株式会社フィアマ)

65.(徳島県) ワッフルハラマキ:waffle haramaki(株式会社トータス)

66.(埼玉県) 発酵の知恵 すぐきヨーグルト:株式会社ココリ

67.(山形県) 漆3WAYショルダーバッグ:日乃本帆布(株式会社三香堂)

68.(静岡県) お空に恋するジンベエザメ:tommy110369

69.(鳥取県) ぴたり置き畳:株式会社インテリアフクタ

70.(千葉県) プレミアムフルーツショコラ(真紅の美鈴):バルスタック株式会社

71.(東京都) OTO&IV ALL IN ONE CREAM:イヴレスコンサルティング合同会社

72.(兵庫県) ERILISS:株式会社TradStyle

73.(愛知県) セルプール:株式会社篠原化学

74.(長崎県) 日本茶と和菓子のコース:株式会社九州茶々

75.(島根県) 剣先イカ焼酎漬け丼ネタセット:日本海の活魚・割烹 鈴蘭別館(有限会社鈴蘭別館)

76.(岐阜県) 横忠ギフト巻:株式会社ヨコチュー

77.(静岡県) スメルキャッチ ペット用バイオ消臭剤:有限会社SOKEN飾屋

78.(東京都) 鉄板焼 銀明翠 GINZA:鉄板焼 銀明翠 GINZA(株式会社マースプランニング)

79.(山形県) ウフウフガーデン「とろ生プリン」:ウフウフガーデン(株式会社山田鶏卵)

80.(埼玉県) 玩古庵 春日部張子:玩古庵(有限会社春日部張子人形店)

81.(大阪府) WILD YUZU 実生ゆず濃縮リキッド:有限会社re・make(ゆらぎスタイル)

82.(群馬県) だるま絵付け体験:株式会社今井だるま店NAYA

83.(石川県) Pergic(パジック):サラウンディング株式会社

84.(京都府) しのぶふみ:京和志

85.(鹿児島県) タケマン 九州産たけのこ水煮:株式会社タケマン

86.(三重県) 有機特上煎茶:やまりん製茶

87.(愛知県) Plante vi shu「BISHU WOOLポケット付きストール」:木村員毛織株式会社

88.(岐阜県) 美濃切子シリーズ:株式会社丸モ高木陶器

89.(神奈川県) 組子アクリルランタンシェード:株式会社ブライタス

90.(神奈川県) 組子ランタンシェード:株式会社ブライタス

91.(東京都) GRANESS TOKYO「レザーコースター」:GRANESS(グラネス株式会社)

92.(鹿児島県) 南国ショコラーノ:やくしま果鈴(合同会社やくしま果鈴)

93.(東京都) KRAACH クリスタルバスソルト:KRAACH(合同会社クオーターソサエティ)

94.(大阪府) ハピコラ「ハピコラスティック」:新田ゼラチンダイレクト(新田ゼラチン株式会社)

95.(石川県) 高級和栗モンブラン専門店 いも栗カボチャ 「雅趣~百万石水晶」:17colors株式会社

96.(京都府) yo-mo マザーズバッグ:yo-mo(株式会社ラムモード)

97.(新潟県) 剣持勇 アームレスチェア:株式会社ワイ・エム・ケー長岡

98.(兵庫県) nico days モイスチャライジングミルキィセラム:株式会社笑栄

99.(東京都) ミューフル ナチュラルシリーズPN:株式会社美幸コーポレーション

100.(和歌山県) もっちり有田みかんゼリー:株式会社早和果樹園

101.(奈良県) うめもり寿司学校:株式会社梅守本店

102.(大阪府) コラゲネイド「コラゲネイドスティック」:新田ゼラチンダイレクト(新田ゼラチン株式会社)

103.(東京都) OXO KAZEソープ:MQスキンラボラトリーズ(株式会社GQ-inc)

104.(大阪府) RUNSHOT:新田ゼラチンダイレクト(新田ゼラチン株式会社)

105.(東京都) 山清環境アレルギー研究所「アレルギークリア」:有限会社山清環境アレルギー研究所

106.(京都府) 京野菜ミックスクッキー:有限会社烹菓

107.(新潟県) 家庭用中華お玉/中華ヘラ:有限会社山儀工業所

108.(岩手県) 蕎麦チョコレート:カカオブローマ(ロッツ株式会社)

109.(岐阜県) 青パパイヤ酵素:株式会社三旺インターナショナル

110.(奈良県) 奈良さくらコットン ストール:奈良さくらコットン(やまともめん工房合同会社)

111.(滋賀県) AVVERA「想い肌着」:株式会社石川技研

112.(東京都) U-DOT LOAFER シリーズ:U-DOT(株式会社ヴァーブクリエーション)

113.(福岡県) あしふみ健幸ライフ:健幸ライフ株式会社

114.(新潟県) 有機栽培米3種食べ比べセット:株式会社ごはん

115.(東京都) FAB.(dot) Cuddle Silk レザーコンビトート:FAB.(dot)(株式会社ホビー)

116.(東京都) Bridge and Blend「Six in Sense」:Project Felicia

117.(石川県) カトルカール:パティスリーロリアンコティ(株式会社パティスリーロリアン)

118.(東京都) numberA.:株式会社AB&Company

119.(東京都) オーガニックミネラルアクアシャドー:株式会社RED

120.(大分県) らせんTube:有限会社高橋木工製作所

121.(京都府) PREMIUM CARE(プレミアムケア):GETA LABO(株式会社バランステック京都)

122.(新潟県) 薫森:ユニトライク株式会社

123.(岡山県) .KOMBINAT「庭園ティラミス」:株式会社意匠堂

124.(愛知県) アイリッシュモルトプリン:ロンネフェルト・ティ・サロン・名古屋

125.(栃木県) 香り処穂の香“香りでトリップIN栃木市シリーズエッセンシャルスプレー”:香り処穂の香

126.(岐阜県) 山県古民家ちごのもり:山県古民家ちごのもり

127.(大阪府) 旅するワイン・マデイラの金平糖(1973年BOAL):コンペイトウ王国(大阪糖菓株式会社)

128.(福岡県) GRANT「イーグルフェザー」:GRANT(株式会社GRANT)

129.(山口県) つきみちるシリーズ:株式会社グリーンハート

130.(千葉県) “Hevn” ハーネス:Hevn tokyo(株式会社ジェイパブリック)

131.(東京都) 金継ぎ暮らし:金継ぎ暮らし(株式会社八意)

132.(兵庫県) smartプラスにゃんモデル:CosmoWater(株式会社コスモライフ)

133.(東京都) えにしんぐ酒販「よか晩 よか酒 よか出逢い」:えにしんぐ酒販(株式会社えにしんぐエンターテイメント)

134.(東京都) Butters Craft Butter Cake:株式会社HiOLI

135.(千葉県) HIMAWARIDOU【珈琲急須】:HIMAWARIDOU(株式会社共信)

136.(東京都) 忍者からくりセミナー:エルダー・田中&アソシエイツ株式会社

137.(愛知県) 生薬薬湯入浴剤「JIKKO」:健美薬湯株式会社

138.(東京都) 天然温泉平和島:京急開発株式会社

139.(東京都) RE BONSAITM:TOUFU TOKYO

140.(大阪府) クリームわらびもち 抹茶:とろり天使のわらびもち株式会社





<連続受賞(複数年連続で受賞) :6対象>※順不同

141.(広島県) スパイシーナッツ:株式会社ダーウィン ※2年連続受賞(2022-2023)

142.(静岡県) コーボンNシリーズ:第一酵母株式会社 ※6年連続受賞(2018-2023)

143.(福島県) フルーツあま酒:有限会社糀和田屋 ※3年連続受賞(2021-2023)

144.(香川県) うどん本陣 山田家「冷凍個食鍋」:うどん本陣 山田家(株式会社山田家物流)

※2年連続受賞(2022-2023)

145.(埼玉県) 旅館 比与志:旅館 比与志 ※2年連続受賞(2022-2023)

146.(大阪府) 360度毛歯ブラシ 電動モデル:株式会社STI-IR ※2年連続受賞(2022-2023)



OMOTENASHI NIPPON(おもてなしニッポン)とは





「日本のおもてなしを世界のOMOTENASHIへ」を合言葉に日本の優れた商品・サービスを発掘し国内外に発信するプロジェクトです。実行委員会の各メンバーや参加企業・団体が持つノウハウや技術、ネットワークを最大限に生かし、日本国内外の方に日本の商品、サービスの素晴らしさを広く知ってもらうことを目的としています。既に世界から注目を集めている、優れた対象はもちろん、必要な経営資源を確保することが難しい中小企業や小規模事業者にとっての販売力強化の一助となることを目的としています。

●OMOTENASHI NIPPON 公式ウェブサイト: https://omotenashinippon.jp/

●実行委員会メンバー: 青山社中株式会社、AnyMind Japan株式会社、ENGAWA株式会社、株式会社サニーサイドアップグループ(50音順)

OMOTENASHI Selection 2023オフィシャルパートナー





【ゴールドパートナー】





【パートナー】







企業プレスリリース詳細へ (2023/12/02-12:40)