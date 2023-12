[株式会社BAKE]

「PRESS BUTTER SAND」のプレミアムライン「プレスバターサンドギャラリー」から新店舗がオープン



株式会社 BAKE(本社:東京都港区、代表取締役社長 CEO:山田 純平)が運営する、バターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」のプレミアムラインとなる「プレスバターサンドギャラリー」は、全国で3店舗目の常設店舗となる「プレスバターサンドギャラリー有楽町マルイ店」を、2023年12月22日(金)にオープンいたします。







工房一体型の「プレスバターサンドギャラリー」が全国3店舗目をオープン!

根強いファンを持つ“焼きたてバターサンドシリーズ”や新店舗オープンを記念した限定セットも販売

他にはない組み合わせを楽しんだり、感性を刺激する”お菓子の実験”を行うライン「プレスバターサンドギャラリー」が、全国3店舗目となる「プレスバターサンドギャラリー有楽町マルイ店」をオープン。今回の店舗はプレスバターサンドギャラリーのテーマである「ケミストリー」の世界観を表現すべく、店装には「チタン」素材を使用。店舗全面が通路に面する区画という特徴を利用し、商品を購入するだけでなく、お客様が訪れて楽しいと思っていただけるよう“購買体験”を意識した店舗に設計しました。店舗に工房を併設することでワクワク感を醸成。毎日店舗で焼き上げる“焼きたてバターサンドシリーズ”も展開します。

また、オープンを記念して「バターサンドプレミアム2種セット〈ヘーゼルナッツショコラ〉10個入」と節目となるタイミングでのみ登場する「アニバーサリーバターサンド全種 6個入」のセット商品を販売。現在、福岡県内の店舗でのみ販売されている「焼きたてバターサンド 〈シナモンミックス〉」も販売いたします。

国内外問わず幅広い年代のお客様が訪れる有楽町マルイにて、BAKEが掲げるミッション「しあわせに、BAKEる。」を体現し、お菓子を通して多くのお客様に幸せをお届けしてまいります。



店舗概要





HP:https://buttersand.com/news/yurakucho_open2023/



店舗名 :プレスバターサンドギャラリー有楽町マルイ店

所在地 :〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町マルイ1階

営業時間 :11:00~20:00

定休日 :定休日無し(館に準ずる)

オープン日:2023年12月22日(金)

※準備などの都合により、開店時間が変更になる場合がございます。



期間限定販売商品





⚫️バターサンドプレミアム2種セット〈ヘーゼルナッツショコラ〉10個入



「プレスバターサンドギャラリー有楽町マルイ店」限定の2種セットBOX。不動の大人気「バターサンド5個入」と、ショコラとナッツの奥深く甘い香りがあふれる「バターサンド〈ヘーゼルナッツショコラ〉5個入」がセットになった特別な商品です。キャンバスに絵具が飛び散ったようなデザインで、自由奔放で遊び心のあるアーティスティックなパッケージに仕上げています。



価格 :3,105円(税込)

販売期間 :2023年12月22日(金)~2024年1月31日(水)



⚫️アニバーサリーバターサンド全種 6個入



通常はその地域でしか手に入らない限定フレーバー全種と、プレスバターサンドの定番を詰め合わせた記念商品。バタークリームとバターキャラメルの2層仕立ての定番バターサンド、北海道れん乳とうきび、栗、宇治抹茶、檸檬、あまおう苺の6種を一度に味わえる贅沢なセット。プレス機をイメージしたインダストリアルなパッケージからも、特別感を感じられます。



価格 :1,890円(税込)

販売期間 :2023年12月22日(金)~2023年12月28日(木)



⚫️焼きたてバターサンド 〈シナモンミックス〉



シナモン、クローブ、カルダモンなど6種類のスパイスをミックスしたバタークリームと口どけなめらかなバターキャラメルをサクサクのクッキーでサンドした、スペキュロス風味のバターサンドです。暖かさを感じるような甘さにスパイシーな香りが漂い、冬の訪れを感じていただける味わいです。



価格 :1個につき280円(税込)

販売期間 :2023年12月22日(金)~2024年1月31日(水)

※なくなり次第終了



⚫️焼きたてバターサンド Winterセット



定番の「焼きたてバターサンド」と季節限定の「焼きたてバターサンド〈シナモンミックス〉」をホリデー仕様の箱に詰合せました。四角いコロンと可愛い形でプチギフトにぴったりです。ホリデーカードは赤と緑のリバーシブルになっており、お好きな色を表にして気分によって色をお楽しみいただけます。



価格 :1箱につき999円(税込)

販売期間 :2023年12月22日(金)~2024年1月31日(水)

※なくなり次第終了



プレスバターサンドギャラリーとは





プレスバターサンドギャラリーは、感性を刺激するお菓子を生み出すための実験・実践の場です。バターサンドの象徴的な形状である 45mm×45mm の正方形をキャンバスに見立て、その中で出来うる限りの表現に挑戦し、プレスバターサンドの新たな領域を探ります。ダイナミック、ユーモア、独創的。それぞれのバターサンドが持つ個性は違えど、通底しているのは自由な精神と、それを下支えする製菓の技術。

「これとこれをかけ合わせたら美味しいはず」という直感的な見立てを具現化する緻密さをもって、ギャラリーのバターサンドは完成の時を迎えます。「これまでのバターサンドにはなかった素材をかけ合わせてみる」「常識的な配合量を一度逸脱してみる」、そんな遊び心も相まって生まれる芳醇な香りや贅沢な味わいは、まさに“UNKNOWN ”。バターサンドの既成概念の枠を超えた未知の感覚を伝えます。



会社概要





・名 称:株式会社BAKE(べイク) 英語表記:BAKE INC.

・創 業:2013年4月

・代表者:代表取締役社長 CEO 山田 純平

・所在地:〒108-0071 東京都港区白金台3-19-1 興和白金台ビル6F

・企業情報:https://bake-jp.com/

・事業内容:

1)菓子の製造・販売

2)ECサイト「BAKE the ONLINE」の運営

3)WEBメディア「THE BAKE MAGAZINE」「CAKE.TOKYO」 の運営

・展開する7つの菓子ブランド

1)焼きたてチーズタルト専門店「BAKE CHEESE TART」 (https://cheesetart.com)

2)シュークリーム専門店「クロッカンシュー ザクザク」 (http://zakuzaku.co.jp)

3)焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」 (http://ringo-applepie.com)

4)バターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」 (https://buttersand.com)

5)ガトーショコラ専門店「Chocolaphil」 (https://bake-the-online.com/collections/chocolaphil)

6)バター和菓子専門店「八 by PRESS BUTTER SAND」 (https://hachi.buttersand.com)

7)架空のパティスリー「しろいし洋菓子店」 (https://shiroishi-yougashiten.com/)



