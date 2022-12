[株式会社Bace]

チョコレートの新しい楽しみ方を提案する日本発の スペシャルティチョコレート専門店「Minimal -Bean to Bar Chocolate- (ミニマル)」(http://mini-mal.tokyo)を展開する、株式会社βace(所在地:東京都渋谷区、代表取締役:山下貴嗣)は、コロナ禍以前、月に1回以上本格スイーツを食べる習慣があり、かつ「エシカル」という言葉を知っている20代後半~40代の男女111名を対象にスイーツの価値調査2022を実施いたしましたので、お知らせいたします。







75.7%が、スイーツは「場面問わず、日常生活の中でよく食べる」と回答



「Q1.あなたは、普段どのような場面でスイーツを食べますか。現在は食べていない方は、コロナ禍前にどのような場面で食べていたかをお答えください。(複数回答)」(n=111)と質問したところ、「場面問わず、日常生活の中でよく食べる」が75.7%、「自分自身へのご褒美として」が64.9%、「誕生日や記念日など特別な場面」が50.5%という回答となりました。





・場面問わず、日常生活の中でよく食べる:75.7%

・自分自身へのご褒美として:64.9%

・誕生日や記念日など特別な場面:50.5%

・レストランやカフェのデザートでついてきた時:37.8%

・その他:3.6%

・わからない:0.0%





スイーツ選びのポイントとして、69.4%が「素材や材料の品質」「作り手」「ブランド理念」などの”本質”を重要視、前年比6.3%増



「Q2.あなたはスイーツを選ぶ際に、どんなポイントを最も重視しますか。」(n=111)と質問したところ、「素材や材料の品質」が37.9%、「作り手(大量生産ではない等)」が22.5%という回答となりました。





・素材や材料の品質:37.9%

・作り手(大量生産ではない等):22.5%

・ブランドの理念:9.0%

・見た目:14.4%

・価格:10.8%

・話題性や知名度:0.9%

・その他:4.5%





スイーツの”本質”を重視する理由、昨年より「豊かさの実感」が14.5%アップ



Q2で「素材や材料の品質」「作り手」「ブランドの理念」と回答した方に、「Q3.スイーツを選ぶ際に「素材や材料の品質」「作り手」「ブランドの理念」などの”本質”を重視する理由を教えてください。(複数回答)」(n=77)と質問したところ、「物の質や素材にこだわることで、豊かになれる感じがするから」が83.1%、「質や素材にこだわっている物の方が安心だから」が63.6%、「生産者や地球環境に配慮した、エシカルな消費を心掛けているから」が32.5%という回答となりました。





・物の質や素材にこだわることで、豊かになれる感じがするから:83.1%

・質や素材にこだわっている物の方が安心だから:63.6%

・生産者や地球環境に配慮した、エシカルな消費を心掛けているから:32.5%

・その他:13.0%

・わからない:0.0%





他にも「品質が安心な事も美味しさに重要な要素だと思うから」や「作り手の気持ちがわかってぜひ買いたいなと思うから」などの理由も



Q2で「素材や材料の品質」「作り手」「ブランドの理念」と回答した方に、「Q4.Q3で回答した以外に、理由があれば教えてください。(自由回答)」(n=77)と質問したところ、「品質が安心な事も美味しさに重要な要素だと思うから」や「作り手の気持ちがわかってぜひ買いたいなと思うから」など43の回答を得ることができました。



<自由回答・一部抜粋>

・31歳:品質が安心な事も美味しさに重要な要素だと思うから。

・43歳:作り手の気持ちがわかってぜひ買いたいなと思うから。

・37歳:温かみが大事だと思うから。

・43歳:こだわりのスイーツで、気分良く、贅沢な気持ちになれるので。

・37歳:より素材にこだわりがあるもののほうが美味しそうだから。





スイーツの”本質”をより重視するようになったのは、約半数が「最近(コロナ禍前後)」



Q2で「素材や材料の品質」「作り手」「ブランドの理念」と回答した方に、「Q5.あなたが「素材や材料の品質」「作り手」「ブランドの理念」などのスイーツの”本質”をより重視するようになったのは、いつ頃からですか。」(n=77)と質問したところ、「最近(コロナ禍前後)になってから」が46.7%、「ここ数年(SDGsやサステナビリティが提唱されて)から」が26.0%という回答となりました。





・最近(コロナ禍前後)になってから:46.7%

・ここ数年(SDGsやサステナビリティが提唱されて)から:26.0%

・時代背景は関係なく、昔からそうしている:24.7%

・その他:1.3%

・わからない/答えられない:1.3%





コロナ禍でスイーツの本質を重視し始めた理由は、昨年同様に「“SNS映え”を意識する場面が減ったから」が最多



Q5で「最近(コロナ禍前後)になってから」と回答した方に、「Q6.コロナ禍で、あなたが「素材や材料の品質」「作り手」「ブランドの理念」などのスイーツの”本質”をより重視するようになった理由を教えてください。(複数回答)」(n=36)と質問したところ、「“SNS映え”を意識する場面が減り、より「本質」を重視するようになったため」が72.2%、「健康意識が高まり、どうせ食べるなら「本質」にこだわりたいと思うようになったため」が66.7%、「生産者を応援したい気持ちが強くなったため」が36.1%という回答となりました。





・“SNS映え”を意識する場面が減り、より「本質」を重視するようになったため:72.2%

・健康意識が高まり、どうせ食べるなら「本質」にこだわりたいと思うようになったため:66.7%

・生産者を応援したい気持ちが強くなったため:36.1%

・日常生活の中の出費が減り、経済的に「本質」にこだわる余裕ができたため:33.3%

・その他:11.1%

・わからない/答えられない:0.0%





普段から好んで食べるスイーツ、第1位「ケーキ」、第2位「チョコレート」



「Q7.どんなスイーツを普段から好んで食べているか、教えてください。(上位3つまで)」(n=111)と質問したところ、「ケーキ」が65.8%、「チョコレート」が64.0%、「アイスクリーム」が60.4%という回答となりました。





・ケーキ:65.8%

・チョコレート:64.0%

・アイスクリーム:60.4%

・シュークリーム:27.9%

・クッキー:15.3%

・マカロン:9.9%

・クレープ:6.3%

・フィナンシエ:5.4%

・ドーナツ:5.4%

・プリン:5.4%

・マドレーヌ:2.7%

・その他:0.9%

ー37歳:カヌレ





サブスク選びにおいて重視する点、半数以上が「家族や大切な人との時間が豊かになる」と回答



「Q8.あなたが、サブスク選びにおいて重視する点として、当てはまるものを全て教えてください。(複数回答)」(n=111)と質問したところ、「お得である」が55.9%、「家族や大切な人との時間が豊かになる」が53.2%、「使いたいときにだけ利用できる」が52.3%という回答となりました。





・お得である:55.9%

・家族や大切な人との時間が豊かになる:53.2%

・使いたいときにだけ利用できる:52.3%

・購入、支払いの手間が省ける:38.7%

・流行りのものが楽しめる:37.8%

・自分が知らない商品をおすすめしてもらえる:28.8%

・その他:2.7%

・特にない/サブスクは利用しない:2.7%





まとめ



今回は、コロナ禍以前、月に1回以上本格スイーツを食べる習慣があり、かつ「エシカル」という言葉を知っている20代後半~40代の男女111名を対象にスイーツの価値調査2022を実施しました。



スイーツ選びのポイントとして、69.4%が「素材や材料の品質」や「作り手」「ブランド理念」などの”本質”を重要視しており、昨年の調査結果と比較すると6.3%増加していることが分かりました。また、”本質”の中でも「作り手」への意識は昨年調査より10.8%増加していました。

スイーツの”本質”をより重視するようになった時期は、「コロナ禍前後」と回答する人が最多となり、理由として昨年同様に「“SNS映え”を意識する場面が減ったから」という意見が多数挙がりました。



生き方としてウェルビーイングが注目される今だからこそ、”本質”を重視する理由としては昨年より「豊かさの実感」が14.5%アップしていることが分かりました。

昨年の調査ではコロナ禍で健康を意識し始めた人から「素材や材料の品質」を重視する結果となりましたが、今年はスイーツを食べることで生活の豊かさを感じたいという声が多いようです。特にどんな想いが込められたスイーツなのかという「作り手」に対する関心が高く、特別な想いが込められたスイーツを選ぶことで自分が得られる幸福感がより高まるのではないでしょうか。





素材と製法を探求するチョコレートの職人チーム「Minimal」







Minimal は世界のカカオ産地を訪れ良質なカカオ豆から職人が一つ一つ手仕事でチョコレートの製造をしています。「丁寧にシンプルに、最高の素材を活かし香りを最大限に引き出す」という原点に真摯に、国内外の星付きレストランやトップパティスリーで腕を磨いてきたパティシエ・ショコラティエ・職人達が切磋琢磨し、チームワークでMinimalのチョコレートやスイーツをつくります。

素材のカカオは現地で発酵・乾燥作業の研究やレクチャーを行い、カカオ農家と一緒に高品質高単価に適うフレーバーの開発を行います。プランテーションの名残があるカカオ産業のサステナブルな経済的自立を目指し、技術支援やフェアでエシカルな取引を行います。2019年は JICA の ODA 案件化調査プロジェクトでニカラグアにおいてカカオの調査を行いました。

素材を活かす“引き算”の思想と独自製法により、国際品評会で 6 年連続 69 賞を受賞。基本に忠実に、一方で伝統や手法にはとらわれない自由な発想で皆さまの生活に彩りを加える、“また食べたい!”と思っていただける「こころに遺るチョコレート」をお届けしたいと思います。

https://mini-mal.tokyo/pages/brand-story





企業プレスリリース詳細へ (2022/12/08-13:16)