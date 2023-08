[株式会社ゆめみ]

株式会社ゆめみ(本社:京都府京都市、代表取締役:片岡俊行、以下ゆめみ)は、2023年8月1日付で、栄前田 勝太郎がCCO(Chief Cross over Officer)に、ウメムラタカシがCGO(Chief Generative Officer)に就任します。







【新CxO】

CCO(Chief Cross over Officer) 栄前田 勝太郎(えいまえだ かつたろう)※写真右

CGO(Chief Generative Officer) ウメムラタカシ(うめむら たかし)※写真左



【CCO就任の背景】

弊社においてはここ数年、デザイナー人員の拡充によって社内の連携性や体験向上を内部リソースでカバーできる体制が整ってきました。いっぽう、今後さらに「DESIGN」の価値を拡張するためには、個、パートナー、チーム、クライアントといった役割や分野を超えて交じり合うCross Over(交差場所)の機会が必要となると考えています。栄前田のデザイン領域におけるネットワークや組織開発、カルチャー醸成の実践経験を活かし、あるべきゆめみの越境について第一歩を体現する役割を担って行くこととなりました。



【CGO就任の背景】

近年、ビジネスにおいてのワークショップや創発型会議が重要視され、ファシリテーションの需要も増加しています。ただ、答えの見えない思考において答えを「生成」するという意味ではファシリテーションだけでは足りない場合もあります。弊社はその解決策の一つとして、外からの「促進」だけではなく内に飛び込んでの「生成」を約束する「ジェネレーターシップ」を掲げることとしました。ジェネレーターとは、慶應義塾大学 井庭 崇教授や一般社団法人みつかる+わかる代表理事 市川 力氏が提唱する考え方で、創造・探究を進めながら周囲も巻き込んで成し遂げる人を指します。ウメムラが今までに培ったデザイン思考やワークショップデザイン、人間中心設計の考え方や手法を活かし、あるべきジェネレーターとしての行動について第一歩を体現する役割を担って行くこととなりました。



【参考】C.xO制度・執行役員制度

https://notion.yumemi.co.jp/cxo/cxo



【プロフィール】



栄前田 勝太郎(えいまえだ かつたろう)

2020年入社。デザインストラテジスト。 新規事業開発支援、プロジェクトやチームの改善、組織開発・組織学習のファシリテーションや組織カルチャーづくりに携わる。認定ワークショップデザイナー/認定スクラムプロフェッショナルスクラムマスター(CSP-SM)、アドバンスド認定スクラムプロダクトオーナー(A-CSPO)/パーソナル+システムコーチ(米国CTI認定CPCC、 ORSC応用コース修了/LCP認定プラクティショナー(Leadership Circle Certified Practitioner)/Scrum@Scaleプラクティショナー。株式会社MIMIGURI サービスデザイナー。

Twitter:https://twitter.com/katsutaro



<栄前田 勝太郎のコメント>

このたび、あるべきゆめみの越境について第一歩を体現する役割を担うCCO(Chief Cross over Officer)に就任しました。多種多様なタレントが所属しているゆめみはデザインブランドとしてDESIGN CROSS OVER(https://design.yumemi.co.jp/ )を掲げています。個、パートナー、チーム、クライアントが役割や分野を超えて交じり合い、共感や触発がそれぞれの領域を広げ、新たな「DESIGN」が見えてくる。そんな未来を体現すべくいろんな場所に赴き、多くの企業や人をつないでいく交差点をつくってまいります。





ウメムラタカシ(うめむら たかし)

2020年入社。サービスデザイナー。1990年代からWeb制作、2000年代からデジタルコンテンツの企画、2010年代からサービスデザインの実績を積み重ねる。クライアント企業と共創する「BnB2C」をモットーにスマートフォンアプリの企画やサービスデザインを提供。クライアントを巻き込む創発型(ワークショップ形式)の会議における設計や運営(ワークショップデザイン・ファシリテーション)を得意とする。HCD-Net認定人間中心設計専門家/認定ワークショップデザイナー。

Twitter:https://twitter.com/umemu



<ウメムラタカシのコメント>

このたび、あるべきジェネレーターとしての行動について第一歩を体現する役割を担うCGO(Chief Generative Officer)に就任しました。デザイン思考、ワークショップデザイン、人間中心設計と学びを重ね、現在も「ファシリテーター」という役割を担うことが多いです。今後は外からの「促進」だけでなく内に飛び込んでの「生成」を約束するジェネレーターとしてもみなさんのお力になりたいと考えています。「ジェネレーター」をプロジェクトや自社に少しでも取り入れたいと感じた方、あなたは既にジェネレーターです。一緒に「生成」しましょう。



【株式会社ゆめみについて】

2000年の創業以来、これまで600社以上の企業と共に全世界6,000万MAUに達するWebアプリケーションやスマートフォンサービスを企画開発してきたDX・内製化支援におけるリーディングカンパニーです。サービス企画からデザイン・開発・運用と全てをマルチスティック(幅広い顧客部門に伴走可能)に動き、日本のデジタル部として顧客組織のアジリティを向上させることをミッションにゆめみ自身も日々成長しています。また、圧倒的な成長環境を重視しており、全員CEO、有給取り放題、給与自己決定、勉強し放題、フルリモし放題、副業し放題などのユニークな制度があります。私達の最終的なミッションとしては法人企業の内製化を実現してコア業務におけるアウトソーシングの時代を終わらせることを目指しています。



【会社概要】

会社名:株式会社ゆめみ

資本金:1億円

設立: 2000年1月

代表者: 代表取締役 片岡俊行

東京本社:東京都世田谷区三軒茶屋2-11-23 サンタワーズB棟8階

京都本社:京都府京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町620番地 COCON烏丸4階

従業員数:371名(2023年8月時点)

主な事業内容:

インターネットサービスを主とした開発・制作・コンサルティングの内製化支援

オムニチャネルを中心としたデジタルマーケティング支援

スマホアプリ開発(iOS、Android)

デジタルメディアコンテンツ運用、自社サービス運営

URL:https://www.yumemi.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/02-19:40)