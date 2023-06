[株式会社ルミネ]

15作品を新たに描きおろし、漫画に登場するスイーツ・デリが実際に購入可能&オリジナルノベルティも!開催日時:7月1日(土) ~ 7月31日(月)



株式会社ルミネ(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:高橋眞)が運営するニュウマン新宿では、7月1日(土)~7月31日(月)に「おいしい夏の話 15stories by 午後」を開催いたします。







SNSを中心にスイーツや料理のエッセイを描く、「眠れぬ夜はケーキを焼いて」の漫画家“午後”さんと初コラボレーション。「漫画」と「夏の食」を通した、ニュウマン新宿として新しい「食」の魅力を伝える期間限定キャンペーン。



「おいしい夏の話 15stories by 午後」では、ニュウマン新宿15ショップのスイーツ・デリが登場する、”午後”さんらしさ溢れる15の描きおろし漫画が公式Instagramで公開されると共に、NEWoMan ART wall.でも作品の一部を期間限定公開します。”午後”さんの漫画を通して、ニュウマン新宿の「食」をきっかけとした、暮らしの中にある喜びや励み、人の繋がりを感じていただけます。



また、今回のキャンペーンのために作られた、スペシャルコラボレーション スイーツ・デリも期間限定で登場いたします。

他にも、「おいしい夏の話 15stories by 午後」オリジナルノベルティも数量限定でご用意いたします。













プロフィール :“午後”

お菓子と夜更かしが好きな漫画家・イラストレーター。

お菓子は作るのも食べるのも大好き。

普段は日常を綴った漫画をTwitter(@_zengo)にアップしている。



「おいしい夏の話 15stories by 午後」 概要





〔期間〕

2023年7月1日(土)~ 7月31日(月)



〔場所〕

ニュウマン新宿 2F エキソト・エキナカ(JR新宿駅 ミライナタワー改札内)

ニュウマン新宿 2F NEWoMan ART wall.(JR新宿駅ミライナタワー改札横)



〔コンテンツ〕

1.ニュウマン新宿エキソト・エキナカ 15ショップ選りすぐりのスイーツ・デリが登場する、漫画家 “午後”さんの

描きおろし漫画がニュウマン新宿公式Instagramで限定公開

2.”午後”さんの描きおろし漫画の中から、一部作品をNEWoMan ART wall.にて期間限定展示

※NEWoMan ART wall.での期間限定展示は7月1日(土)~8月31日(木)まで

3.ニュウマン新宿限定 “午後”コラボレーション スイーツ・デリが登場

4.漫画に登場する15種類のスイーツ・デリを含む、一会計1,500円(税込)以上お買い上げのお客さまへ、

「おいしい夏の話 15stories by 午後」オリジナルアイスクリームスプーンをプレゼント ※数量限定



●漫画家 “午後”描きおろし漫画 ショップ一覧

RF1 / いちびこ / 咖喱屋ボングー / CARAMEL MONDAY / QBG Lady Bear / 米屋のおにぎり屋 菊太屋米穀店 / サンドイッチハウス メルヘン / すし屋のはなれ、 / Demerara Bakery / トラヤあんスタンド / Butter Butler / フルーツクチュール タカノ / PAUL / MINI by FOOD&COMPANY / 山ノチーズ



●ニュウマン新宿限定 “午後”コラボレーション スイーツ・デリ

【QBG Lady Bear】

商品名 「眠れぬ夜のコラボジャー」 価格 650円(税込)

【すし屋のはなれ、】

商品名 「猫絶賛丼!」 価格 1,250円(税込)



※共に数量・期間限定商品となります。

※都合により、内容・期日等が変更または中止になる場合がございます。

最新の情報はニュウマン新宿公式ホームページ https://www.newoman.jp/shinjuku/ をご確認ください。



ニュウマン新宿選りすぐりのスイーツ・デリが登場する”午後”さん描きおろし漫画が限定公開





ニュウマン新宿エキソト・エキナカ 15ショップのスイーツ・デリが登場する”午後”さん描きおろし漫画を、7月1日(土)~7月15日(土)期間中、ニュウマン新宿公式Instagramで毎日更新いたします。

描きおろし漫画の一部を公開!



NEWoMan ART wall.にて描きおろし作品を展示





期間限定で NEWoMan ART wall.にて、描きおろし漫画の一部を公開いたします。

[期間]7月1日(土)~8月31日(木)

[場所]ニュウマン新宿 2F NEWoMan ART wall.

(JR新宿駅ミライナタワー改札横)



ニュウマン新宿限定 “午後”コラボレーション スイーツ・デリが登場





描きおろし漫画にも登場する、ニュウマン新宿限定 ”午後”コラボレーション スイーツ・デリが2ショップから登場!

他にも夏の期間限定スイーツ・デリを”午後”さんの素敵な漫画と共にお楽しみください。



「おいしい夏の話 15stories by 午後」オリジナルアイスクリームスプーンをプレゼント!









対象ショップにて、漫画に登場する15種類のスイーツ・デリを含む、一会計1,500円(税込)以上お買い上げのお客さまへ、「おいしい夏の話 15stories by 午後」登場キャラクターがプリントされたオリジナルアイスクリームスプーンをプレゼントいたします。



[期間]7月1日(土)~ ※なくなり次第終了となります

[対象ショップ]

RF1 / いちびこ / 咖喱屋ボングー / CARAMEL MONDAY / QBG Lady Bear / 米屋のおにぎり屋 菊太屋米穀店 / サンドイッチハウス メルヘン / すし屋のはなれ、/ Demerara Bakery / トラヤあんスタンド / Butter Butler / フルーツクチュール タカノ / PAUL / MINI by FOOD&COMPANY / 山ノチーズ



漫画家 “午後” 作品に込めた想い









“木を隠すなら森の中”といいますが、人で溢れるこの街では、簡単にひとりになれてしまいます。

私たちは、身軽で自由。でもたまに、ほんの少し寂しいような…。



でも、今日買ったこのおにぎりも、誰かが誰かに向けて作ったもの。さらにそれを販売している人や、お店を建てた人…そう考えていくと私たちは皆、繋がっているのかもしれません。ひとりきりになんて、なれないのかもしれません。



うんざりするほど蒸し暑い、東京の夏。

涼しい店内で漫画を眺めつつ、あなたがひと息つけたなら。と思い描きました。





今日あなたは、どんな食べ物を選び、どのように食べるのだろう。どんな1日を過ごすのだろう。

想像するだけで私は少し、嬉しい気持ちになるのです。



