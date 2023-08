[Level Infinite]





高品質で魅力的なインタラクティブエンターテインメントをお届けするグローバルゲームブランドLevel Infiniteは本日、ゲーム開発会社SHIFT UPと手を組んで制作した、背中で魅せるガンガールRPG『勝利の女神:NIKKE』(以下、『NIKKE』)にて、最新バージョンにアップデートしたことを知らせします。



『NIKKE』の最新バージョンでは、新SSRニケ「アニス:スパークリングサマー」と「ヘルム:アクアマリン」が、魅惑の水着姿で登場します。それ以外にも、元気いっぱいで夏らしい水着姿を披露するSRニケ「アンカー」や、人気キャラクター「リター」と「マスト」の限定水着コスチュームも追加します。



SRニケ「アンカー」は、期間限定のログインボーナスイベント「Summer LoginイベントII:ADMIRE TREASURE MAP」にて、14日間ログインすると無料で入手できます。



夏にピッタリな多彩な期間限定イベントの後半も開催中です。

夏といえば海!夏のビーチで水着姿のニケたちと一緒に冒険する楽しい物語を紡ぎながら、「ジュエル」や「高級募集チケット」、育成素材などの報酬を入手することができます。



▽SEA, YOU, AGAINバージョンPVはこちら



■最新バージョン本日配信!魅惑の水着を身にまとった新SSRニケ「アニス:スパークリングサマー」と「ヘルム:アクアマリン」の期間限定特殊募集が順次開催!



最新バージョンでは、新SSRキャラクター「アニス:スパークリングサマー」と「ヘルム:アクアマリン」がそれぞれ水着姿で登場します。彼女たちの期間限定募集期間も順次開催予定ですので、お見逃しなく!さらに、「アンカー」、「リター」、「マスト」も新たに水着姿で登場します。



この夏、新しいストーリーイベント「SEA, YOU, AGAIN」や、14日間ログインボーナスイベント「Summer LoginイベントII: ADMIRE TREASURE MAP」、「Summer ミニゲームII: バーベキューマスター」などが開催されます。そして、週末限定で報酬獲得量が2倍になる「FULL BURST DAY イベント」も開催します。これらのイベントに参加することで、水着姿のSRニケ「アンカー」や「募集チケット」、育成素材などの報酬が手に入ります。



夏の期間限定イベントの後半も充実のラインナップです。

最新バージョンおよびイベントの詳細については、公式X(Twitter)「@NIKKE_japan」または公式サイトで確認できます。夏の冒険はこれからが本番、ぜひ参加して楽しんでください!



▼NIKKE公式X(Twitter)

https://twitter.com/NIKKE_japan



▼NIKKE公式サイト

https://nikke-jp.com/



【最新バージョンの主な内容】



●新キャラクター

▽SSR ニケ「アニス:スパークリングサマー」





<プロファイル>

ついに、水着を着て海に来たアニスがニケの戦場に新たに加わります。



<特徴>



「アニス:スパークリングサマー」は電撃コードのニケの攻撃を補助するのと同時に自分も強くなるニケです。



バーストスキルの「スパークリングウェーブ」を使用すると、有利コードのダメージが上昇し、水冷コードの敵を相手にする際に、より活躍できます。



- クラス:支援型

- 武器:リバティーンアクア(SG)

- コード:電撃

- 企業:テトラライン

※特殊募集期間:

2023年8月3日(木)メンテナンス終了後~2023年8月24日(木)4:59:59まで



▽SSR ニケ「ヘルム:アクアマリン」





<プロファイル>

海での任務をいつも夢見ていたイージス部隊の艦長、ヘルムがニケの戦場に新たに加わります。



<特徴>



ヘルム:アクアマリンは、部隊のバーストスキルをより頻繁に使用できるようにしてくれるニケです。

電撃コードの敵を攻撃する時は、追加効果が発生して部隊の火力を最大化することができます。



- クラス:火力型

- 武器:バトルシップ(AR)

- コード:鉄甲

- 企業:エリシオン

※特殊募集期間:

2023年8月10日(木)5:00:00~2023年 8月31日(木)23:59:59まで



▽ SRニケ「アンカー」





<プロファイル>

海洋生物を愛するレーダー少女、アンカーがニケの戦場に新たに加わります。



<特徴>



アンカーは発射体の破壊に特化した能力を持つニケです。

発射体に与えるダメージの増加効果を持つ「MDS」と、全体攻撃である「CIWS」で多数の発射体の破壊に貢献します。



- クラス:防御型

- 武器:キュアリアス(RL)

- コード:風圧

- 企業:エリシオン

※「アンカー」は14日間のログインイベント、「Summer LoginイベントII:ADMIRE TREASURE MAP」で獲得できます。具体的な獲得方法は下記のイベント「Summer LoginイベントII:ADMIRE TREASURE MAP」に関する内容でご確認いただけます。



●新コスチューム

▽限定コスチューム「リター:フィッシュガード」

リターの限定コスチューム「フィッシュガード」が登場します!

「海でもマイティツールズは全知全能!」



<獲得方法>

限定コスチューム「リター:フィッシュガード」は、新商品「MIGHTY SUMMER PASS」にて獲得可能です。「MIGHTY SUMMER PASS」を購入後、デイリーミッションをクリアしてレベルアップすることで、「高級募集チケット」などの豪華報酬が入手できます。さらに、最大レベルに達成すると、リターの限定コスチューム「フィッシュガード」を獲得することができます。

※獲得期限:

2023年8月3日(木)メンテナンス終了後~2023年8月24日(木)4:59:59まで



▽常時追加コスチューム「マスト:パイレーツハート」

マストのコスチューム「パイレーツハート」が常時追加コスチュームとして登場します。

「海賊だって水着を着たい!」



<獲得方法>

「コスチュームショップ」で購入できます。

※販売期間:

2023年8月3日(木)メンテナンス終了後より



●新イベント

▽新ストーリーイベント「SEA, YOU, AGAIN」





<あらすじ>

6月に訪れた島周辺の海で怪しい信号が検知された。

実際に行ってみると怪しい点は見当たらない。

成果を出したいヘルムは、海に向かう初の公的任務であるためか気楽に遊ぶことができない。

そんな中、今まで発見されなかった巨大な信号が見つかり…



<概要>

「SEA, YOU, AGAIN」イベントでは、専用マップに挑戦し、多岐にわたるイベントへの参加が可能です。このマップ上を探索する冒険によって、「ジュエル」、「育成素材」、そして「遺失物」などの魅力的な報酬を手に入れるチャンスがあります。



※イベント開催期間:

2023年8月3日(木)メンテナンス終了後~2023年8月24日(木)4:59:59まで



1.ストーリーイベントPart 1:STORY I

「SEA, YOU, AGAIN」イベントのSTORY Iステージクリアにより、「高級募集チケット」、各種育成素材などの様々な報酬を獲得できます。



※イベント開催期間:

2023年8月3日(木)メンテナンス終了後~2023年8月24日(木)4:59:59まで



2.ストーリーイベントPart 2:STORY II

「SEA SEA, YOU, AGAIN」イベントのSTORY IIステージクリアにより、「高級募集チケット」、各種育成素材などの様々な報酬を獲得できます。



※イベント開催期間:

2023年8月10日(木)5:00:00~2023年8月24日(木)4:59:59まで



3.ストーリーイベントPart 3:チャレンジステージ

「チャレンジステージ」が「SEA, YOU, AGAIN」に登場します。高難易度のボス・ステージに挑戦して、各種育成素材を獲得しましょう!



※イベント開催期間:

2023年8月3日(木)メンテナンス終了後~2023年8月24日(木)4:59:59まで



4.SEA, YOU, AGAIN専用協同作戦

5人の指揮官がボス「クラーケン」に挑むリアルタイム協力イベントです。協同作戦はフレンドやユニオンメンバー、もしくは自動マッチングで出会ったプレイヤーと一緒にプレイできます。ボスを倒して獲得した「壊れたコア」は、鉄くずショップでジュエル、育成素材などの報酬と交換できます。



※イベント開催期間:

1次:2023年8月4日(金)12:00:00~2023年8月6日(日)23:59:59まで

2次:2023年8月11日(金)12:00:00~2023年8月13日(日)23:59:59まで

3次:2023年8月18日(金)12:00:00~2023年8月20日(日)23:59:59まで



5. Summerイベントアニメ

Summerイベントに新しいアニメーションが追加されます。「SEA、YOU、AGAIN-STORYII」の最後のノーマルステージをクリア後確認できます。



▽Summer ミニゲームII:バーベキューマスター



<概要>

海と言えばバーベキュー!バーベキューと言ったら海!

アニスとネオンの輝かしいバーベキューマスターへの道を体験してください!



※イベント開催期間:

2023年8月3日(木)メンテナンス終了後~2023年8月24日(木)4:59:59まで



▽Summer LoginイベントII:「ADMIRE TREASURE MAP」



イベント期間中、毎日ゲームにログインすることで、最大14日分のデイリー報酬を入手できます。14日間のログインに成功すれば、SRニケ「アンカー」、さらに「高級募集チケット」や育成に必要な素材など、多彩な報酬が待っています。



※イベント開催期間:

2023年8月3日(木)メンテナンス終了後~2023年8月24日(木)4:59:59まで



▽週末限定 FULL BURST DAY イベント

週末限定FULL BURST DAYイベント期間中、迎撃戦やシミュレーションルームでの報酬獲得量が2倍になります。



※イベント開催期間:

2023年8月19日(土)5:00:00~2023年8月21日(月)4:59:59まで



●新コンテンツ

▽トライブタワーステージの上限調整

トライブタワーのステージが250層から350層まで上限調整されます。

企業タワーのステージが250層から300層まで上限調整されます。



▽ソロレイド

8月10日(木)12:00から、ソロレイドを開催します。ソロ単位で複数のパーティーを駆使してボスに立ち向かい、戦いの成果としてキューブ素材を手に入れましょう。挑戦の難易度は、累計ダメージ量が最も高いプレイヤーから順にランク付けされ、ランキングの順位に応じてジュエルなどの報酬が獲得できます。



※オープン時間:

2023年8月10日(土)12:00:00~2023年8月17日(木)4:59:59まで



●新商品

▽ 復帰パス

長期間ログインしていない指揮官の皆様が、ゲームに復帰すると利用できる復帰パスがリリースされます。復帰パスの購入後、デイリーミッションでパスをレベルアップすると、様々な報酬を獲得できます。



※販売期間:

2023年8月3日(木)メンテナンス終了後より



▽ 新ニケパック

2023年8月3日のメンテナンス終了後、新ニケパックが発売されます。詳細は「ロビー」→「キャッシュショップ」→「期間限定パック」でご確認ください。



※販売期間:

2023年8月3日(木)メンテナンス終了後~2023年8月31日23:59:59まで



■コミックマーケット102の出展情報を公開!ブース来場者対象の夏限定イベントを実施。大好評の「リアル10連ガチャ」が再びコミケに登場!





『NIKKE』が、8月12日(土)・13日(日)に東京ビッグサイトで開催される「コミックマーケット102」にブース出展します!



二回目の出展となる今回のコミケブースでは、特別な来場者限定イベントが盛りだくさん。参加していただいた皆さんには、『NIKKE』のサマーグッズや限定グッズをプレゼントする予定です。



また、人気の「リアル10連ガチャ」が、ファンの要望に応えて再登場します。

『NIKKE』サマーガールが複数名が出演しますので、コミケ102に訪れる際は、ぜひ『NIKKE』ブースに立ち寄り、特別な体験を楽しんでください。



最新の出展情報は、公式X(Twitter)「@NIKKE_japan」で随時更新しています。ぜひフォローして最新情報をチェックし、この夏の『NIKKE』の世界を一緒に楽しみましょう!



【コミックマーケット102出展概要】

<出展ブースのイメージ図>



<開催日>

2023年8月12日(土)~2022年8月13日(日)



<開催時間>

10:30~16:00



<会場>

東京国際展示場(東京ビッグサイト)南展示棟3・4ホール



<ブース名>

No.2121 『NIKKE』



【ブース来場者限定イベント詳細】





1)コミケ会場内ブース・広告看板写真投稿キャンペーン

1.参加方法:

『NIKKE』ブースとコミケ会場内好きな『NIKKE』広告看板の写真(東展示棟ホール廊下、西展示棟4F)と指定ハッシュタグを付けて投稿して、『NIKKE』グッズをゲットできます。



2.配布グッズ:

バッジ、クリアファイル、ステッカーなど(どちらが1つ選択出来ます)



3.開催時間:

8月12日(土)、13日(日) 10:30~15:30

※グッズが無くなり次第キャンペーン終了となることを、ご了承ください。



2)ポスターカードピールオフキャンペーン

1.参加方法:

『NIKKE』の公式X(Twitter)をフォロー、かつ指定のTweetをRTすることで、夏限定のNIKKEグッズが獲得できます。



2.配布グッズ:

・夏限定ポスターカード*ランダム1枚(5種類)※限定CDKeyがプリントされています

・夏限定折りたたみ団扇 ※数量限定



3.開催時間:

8月12日(土)、13日(日) 10:30~15:30

※グッズが無くなり次第キャンペーン終了となりますので、ご了承ください。



3)リアル10連ガチャ

1.参加方法:

10連リアルガチャに特定のクイズエリアが登場します。

リアルガチャを引くたびに、真ん中のボックスがランダムで1つ照らされます。

クイズ参加者はどのボックスが照らされるかを予想し、正解すると豪華賞品をプレゼント。もちろん、参加するだけで『NIKKE』グッズが当たります。



2.配布グッズ:

正解者賞:『NIKKE』夏限定バッグ、夏限定グッズ

参加賞:『NIKKE』夏限定バッグ、ステッカー



3.開催時間:

8月12日(土)、13日(日) 10:30~15:30



※グッズの詳細は『NIKKE』公式X(Twitter)にてご確認ください。また、グッズが無くなり次第キャンペーン終了となりますので、ご了承ください。

※参加する際はスタッフの指示に従って頂くようお願いします。

※開催時間に制限があるため、あらかじめ時間を確認してご参加ください。

※グッズが無くなり次第キャンペーン終了となりますので、ご注意ください。



■人気コスプレイヤーが水着姿で出演する夏イベント記念のマルチエンディング動画が近日公開!



夏の盛り上がりを記念して、『NIKKE』世界観をモチーフにしたマルチエンディング動画「海!花火!恋が溢れるサマーアイランド」が、近日中に公開される予定です。この動画では、東雲うみさん(@sinonome_umi)、yami(@chanbaekkailu1)をはじめとする大物コスプレイヤー10名が、夏イベント限定キャラクターのコスチュームで登場します。



各キャラクターの魅力を最大限に引き出したコスプレイヤーたちの演技にご注目ください。



▽「海!花火!恋が溢れるサマーアイランド」公開先

NIKKE公式X(Twitter)

https://twitter.com/NIKKE_japan

公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@NIKKEJAPAN



<勝利の女神:NIKKE概要>

タイトル: 『勝利の女神:NIKKE』(略称:『NIKKE』)

配信日: 好評配信中(2022年11月4日(金)配信)

ダウンロードURL: https://bit.ly/3EVYgT5

料金: 基本無料、アプリ内課金あり

公式ウェブサイト: nikke-jp.com

公式X(Twitter): https://twitter.com/NIKKE_japan

ジャンル: 背中で魅せるガンガールRPG

権利表記: (C)PROXIMA BETA PTE. LTD. (C)SHIFT UP CORP.



Level Infiniteについて

Level Infinite は、Tencentのグローバルゲームブランドです。我々は、世界中のお客様が魅力的でオリジナルなゲーム体験をいつでもどこでも、好きなように体験できるよう届けることを目的としており、インクルーシブで繋がりを重視する、アクセシビリティの高いコミュニティを育成することに注力しています。また国内外のネットワークにおける開発会社やパートナースタジオに向けて、幅広いサービスやサポートを提供し、彼らの作品の真の可能性を解き放てるよう支援しています。Level Infiniteは「PUBG MOBILE」や「勝利の女神:NIKKE」、「SYNCED(シンクド)」のパブリッシャーであり、Fatsharkの「ウォーハンマー40K:ダークタイド」、Funcomの「Dune: Awakening」、Inflexion Studiosの「Nightingale」などを含む数々の作品の共同パートナーです。Level Infiniteの詳細については、公式ウェブサイト www.levelinfinite.com(英語)や公式 X(Twitter) https://twitter.com/LevelInfiniteJP(日本語)をご覧ください。



