青空に透ける、桜色の香り。日本上陸15周年を記念した『サクラ・ブルーム コレクション』が登場。先行発売POP UPも開催



イスラエル発のナチュラルコスメブランドSABON(サボン)は、SABONの日本上陸15周年を記念してつくられた特別なコレクション『サクラ・ブルーム コレクション』を、2023年2月23日(木)より限定発売いたします。また、SABON日本上陸15周年を記念し、『サクラ・ブルーム コレクション』スペシャルイベントを開催いたしました。







『サクラ・ブルーム コレクション』は、SABONの日本上陸15周年を記念してつくられた特別なコレクション。日本の精神を象徴するような「桜」に、SABON発祥の地・イスラエルならではのエッセンスを融合し、春を彩る心地よい香りを表現しました。

ボディケア、ハンドケア、フレグランスなど、幅広いラインナップを全世界で展開いたします。





春の空に咲く、清らかなフローラルグリーンの「サクラ・ブルーム」は、若葉の息吹と春風を感じる、喜びに満ちたフレッシュな香り。

優しくそよぐ風に若葉の息吹を感じたら、心躍る春がもうすぐ訪れる。可憐ながらも力強く咲き誇る桜の花が、清廉なアイリスの澄んだ空のような純粋さとともに、春を迎える喜びを運びます。



アニバーサリーイヤーを祝し、SABON日本上陸15周年を記念した『サクラ・ブルーム コレクション』のスペシャルイベントを開催いたしました。

日頃からの感謝の気持ちをお伝えするとともに、SABONの日本におけるこれまでの歩みを振り返りながら、始まりの季節を明るく彩るようなイベントに、多くのゲストが駆けつけ、記念すべき瞬間を祝福しました。





訪れる人すべてを温かくお迎えする、エルサレムストーンで作られたウォータースタンドでは、多くのゲストが心ゆくまで『サクラ・ブルーム コレクション』に触れ、満開の桜のもと、若葉の息吹と春風を感じる喜びに満ちたフレッシュな『サクラ・ブルーム』の香りを堪能しました。





女優・モデルの朝比奈彩さんは艶やかな和装で来場し、桜が満開に咲く1日限りの特別な空間に、ひときわ美しい華を添えました。

可憐に、それでいて力強く咲き誇る、喜びに満ちた春の象徴である桜とともに、心にきらめく希望を届ける『サクラ・ブルーム コレクション』の世界観を五感で楽しみながら、SABON日本上陸15周年を祝福しました。





みなさまへ感謝の気持ちをお伝えするとともに、SABONはこれからも日常が喜びに満ちあふれる、きらめくような感動の瞬間をお届けしてまいります。





『サクラ・ブルーム コレクション』の発売を記念し、伊勢丹新宿店 本館1階 化粧品/プロモーションにて『SABON Sakura Bloom Collection 先行販売 POP UP SHOP』を2023年2月15日(水)から2月23日(木・祝)まで、期間限定で開催いたします。





『伊勢丹新宿店 SABON Sakura Bloom Collection 先行販売 POP UP SHOP』

日程 2023年2月15日(水)~2月23日(木・祝)

場所 伊勢丹新宿店 本館1階 化粧品/プロモーション



『SABON Sakura Bloom Collection 先行販売 POP UP SHOP』では、『サクラ・ブルーム コレクション』を先行発売するほか、数量限定のスペシャルギフトや、オリジナル『サクラプレート』にお名前やメッセージを刻印する、とっておきの「エングレービングサービス」も。

ひとあし早く桜が満開に咲く特別な空間で、清らかな香りに包まれながら、肌も心も満たされる至福のときをお楽しみいただけます。



※化粧品オンラインストアmeecoでもお買い求めいただけます。(スペシャルギフト・エングレービングサービス除く)

※数に限りがございますので、なくなり次第終了となります。

※諸般の事情により、営業日、営業時間、イベントなどが変更になる可能性がございます。予めご了承ください。



SABON『サクラ・ブルーム コレクション』

https://www.sabon.co.jp/special_contents/SakuraBloom/



お問い合わせ先

SABON Japan

0120-380-688

www.sabon.co.jp/



