秋冬先行予約アイテムに使える限定クーポンをプレゼント中。WEBプレオーダー期間(8/18 12:00~8/22 17:59まで)



株式会社ネオグラフィック(本社:大阪市西区/代表取締役社長:工藤 正樹)の30代~40代向けブランド「Re:EDIT(リエディ)」が、2023年8月18日12:00より「2023-24 AW PREORDER Vol.2」を開催。発売と同時に、公式InstagramにてPREORDERライブも配信。またWEBプレオーダー限定の20%OFFクーポンも配布しています。





特設ページ:

https://reedit.jp/ext/collection/aw_collection/index.html





SEASON CONCEPT





優雅でシックでありつつ

カジュアルに着れるリアルさも兼ね備えたcollection。



"通勤もオフもプライベートも1点できまる”

丁寧に作られた構築的で立体的な、美しいシルエットの服が勢揃い。



表情のある素材やセンシュアルな魅力を涼し気に打ち出すシースルー素材

ロマンチックなムードが漂うシルエット・マテリアルが魅力です。



Let it be.



あるがままに。



日常を取り戻して、輝きの増した日々を

ファッションと共に楽しみましょう。



PRE ORDER Vol2 LOOKBOOK



































WEB PRE ORDER限定20%OFFクーポンを配布中





WEBプレオーダーVol2の開催を記念して、期間限定でご利用いただける

20%OFFクーポンを配布するキャンペーンを実施しています。



詳細はこちら

https://reedit.jp/ext/collection/aw_collection/index.html





■Re:EDIT(リエディ)について

変化を恐れず時代をリードし続ける、強く、気品高く、輝く女性に寄り添うサステナブルかつエシカルなトレンドファッションアイテムを提案するレディースファッションブランドです。 30代前半~40代の働く女性達&ママへ向けたアイテムをラインナップしています。



Re:EDITオンラインストア

https://reedit.jp/







